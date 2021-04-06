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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-termeze-proshel-peshiy-marafon-18167739.html
В Термезе прошел пеший марафон
В Термезе прошел пеший марафон
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Термезе прошел пеший марафон под девизом "Пройди пять тысяч шагов в день!", пишет УзА.
2021-04-06T09:49+0500
2021-04-06T09:50+0500
общество
термез
здоровье
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Термезе прошел пеший марафон под девизом "Пройди пять тысяч шагов в день!", пишет УзА.Мероприятие было организовано в рамках проекта "Сделай шаг к здоровой жизни!" и направлено на повышение физической активности населения.В результате, в ходе марафона 100 его участников преодолели пешком два километра.Напомним, что врачи рекомендуют в день делать минимум 10 тысяч шагов, в неделю — 70 тысяч.Почему это важно? Как правило, студент или офисный работник чаще сидит, нежели двигается. И этот образ жизни необходимо менять, ведь тело человека приспособлено к физическим нагрузкам, и ходьба в данном случае — отличный компромисс.
https://uz.sputniknews.ru/20210328/skolko-shagov-nujno-delat-v-den-chtoby-chuvstvovat-sebya-jivym-tsifra-17997619.html
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термез, здоровье, узбекистан, узбекистан

В Термезе прошел пеший марафон

09:49 06.04.2021 (обновлено: 09:50 06.04.2021)
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© Sputnik / Алексей Савостин / Перейти в фотобанкОтдыхающие в усадебном парке "Суханово" в Московской области.
Отдыхающие в усадебном парке Суханово в Московской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Алексей Савостин
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Пеший марафон необходим для снижения среди граждан склонности к различным заболеваниям и формированию здорового образа жизни в обществе.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Термезе прошел пеший марафон под девизом "Пройди пять тысяч шагов в день!", пишет УзА.
Мероприятие было организовано в рамках проекта "Сделай шаг к здоровой жизни!" и направлено на повышение физической активности населения.

"Пеший марафон необходим для снижения среди граждан склонности к различным заболеваниям и формированию здорового образа жизни в обществе", — говорится в сообщении.

В результате, в ходе марафона 100 его участников преодолели пешком два километра.
Напомним, что врачи рекомендуют в день делать минимум 10 тысяч шагов, в неделю — 70 тысяч.
Мужчина во время прогулки с собакой на рассвете в Рио-де-Жанейро, Бразилия - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
Don't worry, be healthy: сколько шагов нужно делать в день здоровому человеку?
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Почему это важно? Как правило, студент или офисный работник чаще сидит, нежели двигается. И этот образ жизни необходимо менять, ведь тело человека приспособлено к физическим нагрузкам, и ходьба в данном случае — отличный компромисс.
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