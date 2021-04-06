https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-termeze-proshel-peshiy-marafon-18167739.html

В Термезе прошел пеший марафон

В Термезе прошел пеший марафон

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Термезе прошел пеший марафон под девизом "Пройди пять тысяч шагов в день!", пишет УзА.

2021-04-06T09:49+0500

2021-04-06T09:49+0500

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общество

термез

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узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Термезе прошел пеший марафон под девизом "Пройди пять тысяч шагов в день!", пишет УзА.Мероприятие было организовано в рамках проекта "Сделай шаг к здоровой жизни!" и направлено на повышение физической активности населения.В результате, в ходе марафона 100 его участников преодолели пешком два километра.Напомним, что врачи рекомендуют в день делать минимум 10 тысяч шагов, в неделю — 70 тысяч.Почему это важно? Как правило, студент или офисный работник чаще сидит, нежели двигается. И этот образ жизни необходимо менять, ведь тело человека приспособлено к физическим нагрузкам, и ходьба в данном случае — отличный компромисс.

https://uz.sputniknews.ru/20210328/skolko-shagov-nujno-delat-v-den-chtoby-chuvstvovat-sebya-jivym-tsifra-17997619.html

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