ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Термезе прошел пеший марафон под девизом "Пройди пять тысяч шагов в день!", пишет УзА.Мероприятие было организовано в рамках проекта "Сделай шаг к здоровой жизни!" и направлено на повышение физической активности населения.В результате, в ходе марафона 100 его участников преодолели пешком два километра.Напомним, что врачи рекомендуют в день делать минимум 10 тысяч шагов, в неделю — 70 тысяч.Почему это важно? Как правило, студент или офисный работник чаще сидит, нежели двигается. И этот образ жизни необходимо менять, ведь тело человека приспособлено к физическим нагрузкам, и ходьба в данном случае — отличный компромисс.
Почему это важно? Как правило, студент или офисный работник чаще сидит, нежели двигается. И этот образ жизни необходимо менять, ведь тело человека приспособлено к физическим нагрузкам, и ходьба в данном случае — отличный компромисс.