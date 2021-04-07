https://uz.sputniknews.ru/20210407/belorusskiy-gosuniversitet-ukrepil-svyaz-s-odnim-iz-stareyshix-vuzov-uzbekistana-18211014.html

Белорусский госуниверситет укрепил связь с одним из старейших вузов Узбекистана

Белорусский госуниверситет укрепил связь с одним из старейших вузов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Белорусской государственный университет и Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека подписали соглашение о культурном

2021-04-07T21:31+0500

2021-04-07T21:31+0500

2021-04-07T21:31+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Белорусской государственный университет и Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека подписали соглашение о культурном и научном сотрудничестве, сообщает пресс-служба БГУ.Делегация белорусского вуза находится в РУз с официальным визитом. Ранее его ректор Андрей Король провел переговоры с коллегами из Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои и Ташкентского государственного университета востоковедения — Шухратом Сирожиддиновым и Гулчехрой Рихсиевой.Соглашение БГУ с Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека предусматривает студенческий и профессорско-преподавательский обмен, подготовку дипломных работ, диссертаций и публикаций, проведение научных исследований и мероприятий, обмен литературой, периодическими учебными изданиями."До настоящего времени партнерство осуществлялось только на уровне совместной подготовки узбекских студентов по специальностям "медико-биологическое дело" и "Медицинская экология" на базе Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ. Подписанное соглашение позволит расширить предметную область межвузовских отношений", — рассказали в белорусском вузе.В Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека Андрей Король не только провел переговоры с ректором этого вуза Иномом Маджидовым, но и выступил перед преподавателями и студентами с открытой лекцией "Диалогизация университетского образования XXI века: методология и практика".Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека был создан в 1918 году. На сегодня в его структуре 12 факультетов: математический, физический, биологический, химический, экономический, социальных наук, исторический, геологии и геоинформационных систем, географии и природных ресурсов, иностранной филологии, журналистики, тхэквондо и спортивных мероприятий. В вузе работают 900 сотрудников, среди которых 18 академиков, 186 профессоров, 326 кандидатов наук, 345 старших преподавателей и ассистентов.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/kabinet-uzbekskogo-yazyka-i-kultury-otkroetsya-v-belorusskom-gosuniversitete-18179695.html

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