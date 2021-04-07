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Белорусский госуниверситет укрепил связь с одним из старейших вузов Узбекистана
Белорусский госуниверситет укрепил связь с одним из старейших вузов Узбекистана
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Белорусской государственный университет и Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека подписали соглашение о культурном
2021-04-07T21:31+0500
2021-04-07T21:31+0500
общество
вузы
беларусь
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Белорусской государственный университет и Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека подписали соглашение о культурном и научном сотрудничестве, сообщает пресс-служба БГУ.Делегация белорусского вуза находится в РУз с официальным визитом. Ранее его ректор Андрей Король провел переговоры с коллегами из Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои и Ташкентского государственного университета востоковедения — Шухратом Сирожиддиновым и Гулчехрой Рихсиевой.Соглашение БГУ с Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека предусматривает студенческий и профессорско-преподавательский обмен, подготовку дипломных работ, диссертаций и публикаций, проведение научных исследований и мероприятий, обмен литературой, периодическими учебными изданиями."До настоящего времени партнерство осуществлялось только на уровне совместной подготовки узбекских студентов по специальностям "медико-биологическое дело" и "Медицинская экология" на базе Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ. Подписанное соглашение позволит расширить предметную область межвузовских отношений", — рассказали в белорусском вузе.В Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека Андрей Король не только провел переговоры с ректором этого вуза Иномом Маджидовым, но и выступил перед преподавателями и студентами с открытой лекцией "Диалогизация университетского образования XXI века: методология и практика".Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека был создан в 1918 году. На сегодня в его структуре 12 факультетов: математический, физический, биологический, химический, экономический, социальных наук, исторический, геологии и геоинформационных систем, географии и природных ресурсов, иностранной филологии, журналистики, тхэквондо и спортивных мероприятий. В вузе работают 900 сотрудников, среди которых 18 академиков, 186 профессоров, 326 кандидатов наук, 345 старших преподавателей и ассистентов.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/kabinet-uzbekskogo-yazyka-i-kultury-otkroetsya-v-belorusskom-gosuniversitete-18179695.html
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вузы, беларусь

Белорусский госуниверситет укрепил связь с одним из старейших вузов Узбекистана

21:31 07.04.2021
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© Пресс-служба Национального университета Узбекистана имени Мирзо УлугбекаЗдание Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Здание Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Пресс-служба Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Делегация Белорусского государственного университета во главе с ректором Андреем Королем находится в Узбекистане с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Белорусской государственный университет и Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека подписали соглашение о культурном и научном сотрудничестве, сообщает пресс-служба БГУ.
Делегация белорусского вуза находится в РУз с официальным визитом. Ранее его ректор Андрей Король провел переговоры с коллегами из Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои и Ташкентского государственного университета востоковедения — Шухратом Сирожиддиновым и Гулчехрой Рихсиевой.
Белорусский государственный университет, Минск - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
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Кабинет узбекского языка и культуры откроется в Белорусском госуниверситете
Вчера, 15:40
338
Соглашение БГУ с Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека предусматривает студенческий и профессорско-преподавательский обмен, подготовку дипломных работ, диссертаций и публикаций, проведение научных исследований и мероприятий, обмен литературой, периодическими учебными изданиями.
© Пресс-служба Белорусского государственного университетаРектор Белорусского государственного университета Андрей Король (слева) и ректор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Ином Маджидов
Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король (слева) и ректор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Ином Маджидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король (слева) и ректор Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека Ином Маджидов
© Пресс-служба Белорусского государственного университета
"До настоящего времени партнерство осуществлялось только на уровне совместной подготовки узбекских студентов по специальностям "медико-биологическое дело" и "Медицинская экология" на базе Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ. Подписанное соглашение позволит расширить предметную область межвузовских отношений", — рассказали в белорусском вузе.
Стороны намерены увеличить число совместных образовательных программ по гуманитарному и естественно-научному профилю, организовывать взаимные летние школы, реализовывать совместные студенческие проекты.
В Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека Андрей Король не только провел переговоры с ректором этого вуза Иномом Маджидовым, но и выступил перед преподавателями и студентами с открытой лекцией "Диалогизация университетского образования XXI века: методология и практика".
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека был создан в 1918 году. На сегодня в его структуре 12 факультетов: математический, физический, биологический, химический, экономический, социальных наук, исторический, геологии и геоинформационных систем, географии и природных ресурсов, иностранной филологии, журналистики, тхэквондо и спортивных мероприятий.
В вузе работают 900 сотрудников, среди которых 18 академиков, 186 профессоров, 326 кандидатов наук, 345 старших преподавателей и ассистентов.
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