https://uz.sputniknews.ru/20210407/chlen-jyuri-tvorcheskogo-konkursa-rasskazal-kogo-seychas-schitayut-geroyami-nashego-vremeni-18200833.html
Член жюри творческого конкурса рассказал, кого сейчас считают героями нашего времени
Член жюри творческого конкурса рассказал, кого сейчас считают героями нашего времени
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. До 5 мая 2021 года принимаются заявки на участие в конкурсе медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего
2021-04-07T15:07+0500
2021-04-07T15:07+0500
2021-04-07T15:21+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. До 5 мая 2021 года принимаются заявки на участие в конкурсе медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени". Присланные материалы участников отражают тенденции в медиа и рисуют ясную картину того, кого современное общество готово считать своими героями. Конкурс стал уже международным. Творческие работы поступают не только из России, но и Белоруссии, Кыргызстана и Узбекистана. Больше всего приходит заявок в номинациях "Авторская телевизионная программа" и "Видеоблог". По словам члена жюри конкурса, руководителя русскоязычного радиовещания Sputnik Алексея Орлова, присылаемые работы отлично иллюстрируют тенденции развития медиа. Орлов отмечает, что чаще всего конкурсанты рассказывают о самопожертвовании, взаимовыручке, помощи, особенно в условиях пандемии COVID-19.По его мнению, из всех присланных работ можно представить полноценный срез общественного мнения, кого считают героями нашего времени. Они спасают людей из воды и пожара, возрождают редкие породы овец и сеют пшеницу, не сдаются, столкнувшись с тяжелым заболеванием, продолжают бороться и помогают другим в похожей ситуации.Среди героев очерков и интервью, поступивших на конкурс, есть именитые спортсмены - олимпийцы и паралимпийцы, тренеры, разработчики новых программ и технологий, врачи, отдавшие свою жизнь в борьбе с коронавирусом, и студенты, работающие младшим медперсоналом в "красной зоне".Примечательно, что не только тележурналисты, но и блогеры видят героев среди государственников. На конкурс представлен интересный телеочерк о руководителе, которому удалось изменить к лучшему жизнь в регионе и оставить о себе добрую память. Есть и видеоблог о молодом директоре регионального туристического портала, сумевшем сделать небольшой городок привлекательным и для туристов, и для местной молодежи. Герои нашего времени создают экопарки на месте бывших свалок мусора, помогают выжить любимой деревне, собирают и сохраняют фольклор малых народов своего края.Однако, отмечает представитель жюри конкурса, оцениваться будут не герои присланных работ, а журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов.Подать заявку на участие можно в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Призовой фонд составит 80 тыс. рублей в каждой номинации. Принять участие в конкурсе можно до 5 мая 2021 года на странице проекта на сайте ria.ru.Лучшие работы войдут в шорт-лист, который будет опубликован 15 июня на странице конкурса. Победители будут объявлены на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате.Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.
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конкурс, риа новости, миа "россия сегодня", sputnik
Член жюри творческого конкурса рассказал, кого сейчас считают героями нашего времени
15:07 07.04.2021 (обновлено: 15:21 07.04.2021)
Член жюри конкурса имени Юрия Левитана рассказал о присланных материалах, которые отражают тенденции в медиа и рисуют ясную картину того, кого современное общество готово считать своими героями.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. До 5 мая 2021 года принимаются заявки на участие в конкурсе медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени". Присланные материалы участников отражают тенденции в медиа и рисуют ясную картину того, кого современное общество готово считать своими героями.
Конкурс стал уже международным. Творческие работы поступают не только из России, но и Белоруссии, Кыргызстана и Узбекистана. Больше всего приходит заявок в номинациях "Авторская телевизионная программа" и "Видеоблог".
По словам члена жюри конкурса, руководителя русскоязычного радиовещания Sputnik Алексея Орлова, присылаемые работы отлично иллюстрируют тенденции развития медиа.
"Даже то, что сейчас больше всего видеоработ, показывает, насколько востребован такой формат. Под него приходится подстраиваться СМИ – даже газетам и радиостанциям", — говорит он.
Орлов отмечает, что чаще всего конкурсанты рассказывают о самопожертвовании, взаимовыручке, помощи, особенно в условиях пандемии COVID-19.
По его мнению, из всех присланных работ можно представить полноценный срез общественного мнения, кого считают героями нашего времени. Они спасают людей из воды и пожара, возрождают редкие породы овец и сеют пшеницу, не сдаются, столкнувшись с тяжелым заболеванием, продолжают бороться и помогают другим в похожей ситуации.
Среди героев очерков и интервью, поступивших на конкурс, есть именитые спортсмены - олимпийцы и паралимпийцы, тренеры, разработчики новых программ и технологий, врачи, отдавшие свою жизнь в борьбе с коронавирусом, и студенты, работающие младшим медперсоналом в "красной зоне".
Примечательно, что не только тележурналисты, но и блогеры видят героев среди государственников. На конкурс представлен интересный телеочерк о руководителе, которому удалось изменить к лучшему жизнь в регионе и оставить о себе добрую память. Есть и видеоблог о молодом директоре регионального туристического портала, сумевшем сделать небольшой городок привлекательным и для туристов, и для местной молодежи.
Герои нашего времени создают экопарки на месте бывших свалок мусора, помогают выжить любимой деревне, собирают и сохраняют фольклор малых народов своего края.
Однако, отмечает представитель жюри конкурса, оцениваться будут не герои присланных работ, а журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов.
Подать заявку на участие можно в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Призовой фонд составит 80 тыс. рублей в каждой номинации. Принять участие в конкурсе можно до 5 мая 2021 года на странице проекта
на сайте ria.ru.
Лучшие работы войдут в шорт-лист, который будет опубликован 15 июня на странице конкурса
. Победители будут объявлены на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате.
Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро).
От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.