https://uz.sputniknews.ru/20210407/chlen-jyuri-tvorcheskogo-konkursa-rasskazal-kogo-seychas-schitayut-geroyami-nashego-vremeni-18200833.html

Член жюри творческого конкурса рассказал, кого сейчас считают героями нашего времени

Член жюри творческого конкурса рассказал, кого сейчас считают героями нашего времени

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. До 5 мая 2021 года принимаются заявки на участие в конкурсе медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего

2021-04-07T15:07+0500

2021-04-07T15:07+0500

2021-04-07T15:21+0500

россия

конкурс

риа новости

миа "россия сегодня"

sputnik

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. До 5 мая 2021 года принимаются заявки на участие в конкурсе медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени". Присланные материалы участников отражают тенденции в медиа и рисуют ясную картину того, кого современное общество готово считать своими героями. Конкурс стал уже международным. Творческие работы поступают не только из России, но и Белоруссии, Кыргызстана и Узбекистана. Больше всего приходит заявок в номинациях "Авторская телевизионная программа" и "Видеоблог". По словам члена жюри конкурса, руководителя русскоязычного радиовещания Sputnik Алексея Орлова, присылаемые работы отлично иллюстрируют тенденции развития медиа. Орлов отмечает, что чаще всего конкурсанты рассказывают о самопожертвовании, взаимовыручке, помощи, особенно в условиях пандемии COVID-19.По его мнению, из всех присланных работ можно представить полноценный срез общественного мнения, кого считают героями нашего времени. Они спасают людей из воды и пожара, возрождают редкие породы овец и сеют пшеницу, не сдаются, столкнувшись с тяжелым заболеванием, продолжают бороться и помогают другим в похожей ситуации.Среди героев очерков и интервью, поступивших на конкурс, есть именитые спортсмены - олимпийцы и паралимпийцы, тренеры, разработчики новых программ и технологий, врачи, отдавшие свою жизнь в борьбе с коронавирусом, и студенты, работающие младшим медперсоналом в "красной зоне".Примечательно, что не только тележурналисты, но и блогеры видят героев среди государственников. На конкурс представлен интересный телеочерк о руководителе, которому удалось изменить к лучшему жизнь в регионе и оставить о себе добрую память. Есть и видеоблог о молодом директоре регионального туристического портала, сумевшем сделать небольшой городок привлекательным и для туристов, и для местной молодежи. Герои нашего времени создают экопарки на месте бывших свалок мусора, помогают выжить любимой деревне, собирают и сохраняют фольклор малых народов своего края.Однако, отмечает представитель жюри конкурса, оцениваться будут не герои присланных работ, а журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов.Подать заявку на участие можно в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Призовой фонд составит 80 тыс. рублей в каждой номинации. Принять участие в конкурсе можно до 5 мая 2021 года на странице проекта на сайте ria.ru.Лучшие работы войдут в шорт-лист, который будет опубликован 15 июня на странице конкурса. Победители будут объявлены на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате.Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.

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