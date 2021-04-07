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Донбасс готовится к новой войне: американцы уже пообещали помочь Киеву — видео
Донбасс готовится к новой войне: американцы уже пообещали помочь Киеву — видео
Также сомнительными кажутся и действия Киева, который, к примеру, отказался от участия в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.
2021-04-07T14:02+0500
2021-04-07T14:02+0500
2021-04-07T14:10+0500
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Также сомнительными кажутся и действия Киева, который, к примеру, отказался от участия в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.Официальной причиной тому было якобы "недоверие" к Беларуси. Неоднозначные высказывания в адрес Донбасса позволяет себе и глава государства Владимир Зеленский. Эксперты убеждены, что Украина неспроста обрела такую уверенность: все дело в поддержке, которую готов оказать властям страны президент США Джо Байден.Американский лидер ранее обещал поддержать Киев в случае военного конфликта.Подробности смотрите в видеосюжете.
https://uz.sputniknews.ru/20201127/Kiev-mechtaet-o-karabakhskom-stsenarii-dlya-Donbassa-15494636.html
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Донбасс готовится к новой войне: американцы уже пообещали помочь Киеву — видео 14:02 07.04.2021 (обновлено: 14:10 07.04.2021)
В ДНР и ЛНР считают, что Украина готовится к полномасштабной войне. В зоне конфликта ежедневно фиксируются провокации и обстрелы со стороны украинских военных, снова гибнут люди.
Также сомнительными кажутся и действия Киева, который, к примеру, отказался от участия в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.
Официальной причиной тому было якобы "недоверие" к Беларуси.
Неоднозначные высказывания в адрес Донбасса позволяет себе и глава государства Владимир Зеленский.
Эксперты убеждены, что Украина неспроста обрела такую уверенность: все дело в поддержке, которую готов оказать властям страны президент США Джо Байден.
Американский лидер ранее обещал поддержать Киев в случае военного конфликта.
Подробности смотрите в видеосюжете.