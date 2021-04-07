https://uz.sputniknews.ru/20210407/donbass-gotovitsya-k-novoy-voyne-amerikantsy-uje-poobeschali-pomoch-kievu--video-18198053.html

Донбасс готовится к новой войне: американцы уже пообещали помочь Киеву — видео

Донбасс готовится к новой войне: американцы уже пообещали помочь Киеву — видео

Также сомнительными кажутся и действия Киева, который, к примеру, отказался от участия в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

2021-04-07T14:02+0500

2021-04-07T14:02+0500

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видео

донбасс

война

украина

киев

москва

мультимедиа

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Также сомнительными кажутся и действия Киева, который, к примеру, отказался от участия в переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.Официальной причиной тому было якобы "недоверие" к Беларуси. Неоднозначные высказывания в адрес Донбасса позволяет себе и глава государства Владимир Зеленский. Эксперты убеждены, что Украина неспроста обрела такую уверенность: все дело в поддержке, которую готов оказать властям страны президент США Джо Байден.Американский лидер ранее обещал поддержать Киев в случае военного конфликта.Подробности смотрите в видеосюжете.

https://uz.sputniknews.ru/20201127/Kiev-mechtaet-o-karabakhskom-stsenarii-dlya-Donbassa-15494636.html

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донбасс, война, украина, киев, москва, мультимедиа