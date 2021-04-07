https://uz.sputniknews.ru/20210407/markirovka-tovarov-v-eaes-opyt-rf-i-uzbekistana-v-borbe-s-tenevoy-ekonomikoy-18198661.html

Маркировка товаров в ЕАЭС: опыт РФ и Узбекистана в борьбе с теневой экономикой

Маркировка товаров в ЕАЭС: опыт РФ и Узбекистана в борьбе с теневой экономикой

ТАШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. После того как Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС, деловые круги страны все чаще обсуждают те инициативы, которые есть во

2021-04-07T14:20+0500

2021-04-07T14:20+0500

2021-04-07T14:23+0500

иннопром-2021 в ташкенте

маркировка

государственный налоговый комитет

табак

алкоголь

еаэс

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ТАШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. После того как Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС, деловые круги страны все чаще обсуждают те инициативы, которые есть во всех странах Евразийского экономического союза.В частности, в Ташкенте в рамках выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" прошла дискуссия на тему "Цифровая маркировка: Узбекистан, Россия. Трансфер технологий, интеграция, создание экономики доверия". Эта сессия была посвящена созданию в России и Узбекистане национальных систем цифровой маркировки для прослеживания перемещения товаров.В рамках обсуждения председатель Государственного налогового комитета РУз, главный государственный налоговый инспектор Управления перспективного развития налоговых органов Ахмадбек Файзиев поделился опытом внедрения системы маркировки на различные группы товаров, а также рассказал, зачем она нужна.По словам Файзиева, основная цель маркировки — борьба с теневой экономикой. Особенно эффективно в этом помогают цифровые технологии. Для их внедрения и функционирования в Узбекистане были приняты два постановления Кабинета министров. Согласно документам, в республике с 1 января 2021 года начата маркировка алкогольных товаров, а с 1 апреля – маркировка пива. По данным на 1 апреля, 236,9 млн единиц продукции было промаркировано: 131 млн – это табак и 105 млн – алкоголь. Причем производство данных категорий продукции по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10%.На очереди второй этап программы — маркировка фармацевтических изделий, воды и бытовой техники.Директор департамента по юридическим корпоративным вопросам СП "УЗБАТ" Кирилл Сташков также поделился опытом использования подобных технологий."Реализация проекта происходила в непростой год, но в тесной связке с ЦРПТ (Центром развития перспективных технологий) мы старались сделать это как можно скорее, и табачная индустрия была готова одной из первых. Во многом нам помог российский опыт: шел обмен информациями и привлечена одна из лучших практик", — пояснил Сташков. Он отметил, что в Узбекистане проблема нелегальной торговли табака не стоит особо остро, поскольку из-за достаточно строгого контроля не заходит большое количество табачных изделий. Но система позволяет решать некие дополнительные функции.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ратифицировал Соглашение о внедрении системы маркировки товаров средствами идентификации. Новый порядок вступил в силу 29 марта 2019 года и направлен на повышение прозрачности рынков, защиту потребителей, увеличение товарооборота легальных производителей и сокращение объемов теневой экономики.Принятое соглашение позволяет объединить действующие и перспективные системы маркировки стран-участниц в рамках одной платформы, чтобы проследить весь цикл товарооборота от производства до продажи товара потребителю.Российский центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) участвует в разработке цифровой платформы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), параллельно внедряя в РФ систему национальной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров.Система позволит создать единое экономическое пространство внутри ЕАЭС, способствуя осуществлению безбарьерного товарооборота в рамках объединения.По словам председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаила Дубина, в этих процессах маркировка не выступала барьером, а, наоборот, способствовала продвижению легального прозрачного оборота продукции с помощью технологических и организационный мероприятий.

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https://uz.sputniknews.ru/20201124/V-Uzbekistane-zarabotaet-sistema-obyazatelnoy-markirovki-nekotorykh-tovarov-15466317.html

https://uz.sputniknews.ru/20210404/chto-poluchit-promyshlennost-i-selskoe-xozyaystvo-uzbekistana-ot-vstupleniya-v-eaes--kamalyan-18140993.html

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Дильшода Рахматова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_1347:-1:4803:3456_100x100_80_0_0_5198035d4c73cd2438d90bacfec93205.jpg

маркировка, государственный налоговый комитет, табак, алкоголь, еаэс