https://uz.sputniknews.ru/20210407/markirovka-tovarov-v-eaes-opyt-rf-i-uzbekistana-v-borbe-s-tenevoy-ekonomikoy-18198661.html
Маркировка товаров в ЕАЭС: опыт РФ и Узбекистана в борьбе с теневой экономикой
Маркировка товаров в ЕАЭС: опыт РФ и Узбекистана в борьбе с теневой экономикой
ТАШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. После того как Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС, деловые круги страны все чаще обсуждают те инициативы, которые есть во
2021-04-07T14:20+0500
2021-04-07T14:20+0500
2021-04-07T14:23+0500
иннопром-2021 в ташкенте
маркировка
государственный налоговый комитет
табак
алкоголь
еаэс
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ТАШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. После того как Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС, деловые круги страны все чаще обсуждают те инициативы, которые есть во всех странах Евразийского экономического союза.В частности, в Ташкенте в рамках выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" прошла дискуссия на тему "Цифровая маркировка: Узбекистан, Россия. Трансфер технологий, интеграция, создание экономики доверия". Эта сессия была посвящена созданию в России и Узбекистане национальных систем цифровой маркировки для прослеживания перемещения товаров.В рамках обсуждения председатель Государственного налогового комитета РУз, главный государственный налоговый инспектор Управления перспективного развития налоговых органов Ахмадбек Файзиев поделился опытом внедрения системы маркировки на различные группы товаров, а также рассказал, зачем она нужна.По словам Файзиева, основная цель маркировки — борьба с теневой экономикой. Особенно эффективно в этом помогают цифровые технологии. Для их внедрения и функционирования в Узбекистане были приняты два постановления Кабинета министров. Согласно документам, в республике с 1 января 2021 года начата маркировка алкогольных товаров, а с 1 апреля – маркировка пива. По данным на 1 апреля, 236,9 млн единиц продукции было промаркировано: 131 млн – это табак и 105 млн – алкоголь. Причем производство данных категорий продукции по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10%.На очереди второй этап программы — маркировка фармацевтических изделий, воды и бытовой техники.Директор департамента по юридическим корпоративным вопросам СП "УЗБАТ" Кирилл Сташков также поделился опытом использования подобных технологий."Реализация проекта происходила в непростой год, но в тесной связке с ЦРПТ (Центром развития перспективных технологий) мы старались сделать это как можно скорее, и табачная индустрия была готова одной из первых. Во многом нам помог российский опыт: шел обмен информациями и привлечена одна из лучших практик", — пояснил Сташков. Он отметил, что в Узбекистане проблема нелегальной торговли табака не стоит особо остро, поскольку из-за достаточно строгого контроля не заходит большое количество табачных изделий. Но система позволяет решать некие дополнительные функции.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ратифицировал Соглашение о внедрении системы маркировки товаров средствами идентификации. Новый порядок вступил в силу 29 марта 2019 года и направлен на повышение прозрачности рынков, защиту потребителей, увеличение товарооборота легальных производителей и сокращение объемов теневой экономики.Принятое соглашение позволяет объединить действующие и перспективные системы маркировки стран-участниц в рамках одной платформы, чтобы проследить весь цикл товарооборота от производства до продажи товара потребителю.Российский центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) участвует в разработке цифровой платформы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), параллельно внедряя в РФ систему национальной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров.Система позволит создать единое экономическое пространство внутри ЕАЭС, способствуя осуществлению безбарьерного товарооборота в рамках объединения.По словам председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаила Дубина, в этих процессах маркировка не выступала барьером, а, наоборот, способствовала продвижению легального прозрачного оборота продукции с помощью технологических и организационный мероприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20201030/V-Uzbekistane-predlozhili-povysit-vozrast-dlya-prodazhi-alkogolya-i-tabaka-15289106.html
https://uz.sputniknews.ru/20201124/V-Uzbekistane-zarabotaet-sistema-obyazatelnoy-markirovki-nekotorykh-tovarov-15466317.html
https://uz.sputniknews.ru/20210404/chto-poluchit-promyshlennost-i-selskoe-xozyaystvo-uzbekistana-ot-vstupleniya-v-eaes--kamalyan-18140993.html
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маркировка, государственный налоговый комитет, табак, алкоголь, еаэс
Маркировка товаров в ЕАЭС: опыт РФ и Узбекистана в борьбе с теневой экономикой
14:20 07.04.2021 (обновлено: 14:23 07.04.2021)
Современные технологии позволяют эффективно противостоять контрафакту, а заодно облегчают процесс отслеживания товара на всей цепочке – от производителя до потребителя. В выигрыше и предприниматели, и налоговый органы, и рядовые покупатели.
ТАШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. После того как Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС, деловые круги страны все чаще обсуждают те инициативы, которые есть во всех странах Евразийского экономического союза.
В частности, в Ташкенте в рамках выставки "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" прошла дискуссия на тему "Цифровая маркировка: Узбекистан, Россия. Трансфер технологий, интеграция, создание экономики доверия". Эта сессия была посвящена созданию в России и Узбекистане национальных систем цифровой маркировки для прослеживания перемещения товаров.
В рамках обсуждения председатель Государственного налогового комитета РУз, главный государственный налоговый инспектор Управления перспективного развития налоговых органов Ахмадбек Файзиев поделился опытом внедрения системы маркировки на различные группы товаров, а также рассказал, зачем она нужна.
По словам Файзиева, основная цель маркировки — борьба с теневой экономикой. Особенно эффективно в этом помогают цифровые технологии. Для их внедрения и функционирования в Узбекистане были приняты два постановления Кабинета министров. Согласно документам, в республике с 1 января 2021 года начата маркировка алкогольных товаров, а с 1 апреля – маркировка пива.
"Да, изначально, кто-то был "против", кто-то "за", но в итоге, мы успешно реализовали первый этап: маркировку алкоголя, табака и пива. У нас уже есть первые успехи: все заводы, производящие алкоголь и табак (51 алкогольный завод и два табачных), запустили у себя национальную информационную систему (НИС) мониторинга маркировки и отслеживаемости продукции Asl belgisi. Сейчас в системе зарегистрировалось 7 631 розничное предприятие, в том числе 111 оптовиков. То есть мы полностью смогли обеспечить интеграцию всех участников алкогольных и табачных предприятий, начиная от завода-производителя и заканчивая розничной точкой".
Ахмадбек Файзиев
Председатель ГНК Узбекистана
По данным на 1 апреля, 236,9 млн единиц продукции было промаркировано: 131 млн – это табак и 105 млн – алкоголь. Причем производство данных категорий продукции по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10%.
На очереди второй этап программы — маркировка фармацевтических изделий, воды и бытовой техники.
Директор департамента по юридическим корпоративным вопросам СП "УЗБАТ" Кирилл Сташков также поделился опытом использования подобных технологий.
"Реализация проекта происходила в непростой год, но в тесной связке с ЦРПТ (Центром развития перспективных технологий) мы старались сделать это как можно скорее, и табачная индустрия была готова одной из первых. Во многом нам помог российский опыт: шел обмен информациями и привлечена одна из лучших практик", — пояснил Сташков.
Он отметил, что в Узбекистане проблема нелегальной торговли табака не стоит особо остро, поскольку из-за достаточно строгого контроля не заходит большое количество табачных изделий. Но система позволяет решать некие дополнительные функции.
"Условно говоря, для нас — предприятий табачной промышленности — важна аутентификация продукции, то есть мы знаем, где она находится, как проследует по всему пути, у кого она в руках. Это позволяет четко отслеживать соблюдение всеми участниками нормы законодательства и реагировать на нарушения. Плюс, безусловно, это фискальная функция для государства. Теперь мы четко знаем сколько приобрели кодов, об этом знает ГНК, и соответствующая сумма будет выплачена".
Кирилл Сташков
Директор департамента по юридическим корпоративным вопросам СП "УЗБАТ"
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ратифицировал Соглашение о внедрении системы маркировки товаров средствами идентификации. Новый порядок вступил в силу 29 марта 2019 года и направлен на повышение прозрачности рынков, защиту потребителей, увеличение товарооборота легальных производителей и сокращение объемов теневой экономики.
Принятое соглашение позволяет объединить действующие и перспективные системы маркировки стран-участниц в рамках одной платформы, чтобы проследить весь цикл товарооборота от производства до продажи товара потребителю.
Российский центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) участвует в разработке цифровой платформы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), параллельно внедряя в РФ систему национальной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров.
Система позволит создать единое экономическое пространство внутри ЕАЭС, способствуя осуществлению безбарьерного товарооборота в рамках объединения.
По словам председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаила Дубина, в этих процессах маркировка не выступала барьером, а, наоборот, способствовала продвижению легального прозрачного оборота продукции с помощью технологических и организационный мероприятий.