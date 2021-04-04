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Что получит промышленность и сельское хозяйство Узбекистана от вступления в ЕАЭС — Камалян

Что получит промышленность и сельское хозяйство Узбекистана от вступления в ЕАЭС — Камалян

В преддверии встречи в Ташкенте министр ЕЭК рассказал Sputnik Узбекистан о перспективах взаимодействия Евразийского экономического союза с республикой, а также

2021-04-04T17:14+0500

2021-04-04T17:14+0500

2021-04-04T19:28+0500

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В преддверии встречи в Ташкенте министр ЕЭК рассказал Sputnik Узбекистан о перспективах взаимодействия Евразийского экономического союза с республикой, а также указал на преимущества, которые получит агропромышленный сектор страны в случае полноценного присоединения к ЕАЭС. — В конце прошлого года к ЕАЭС в качестве наблюдателя присоединился Узбекистан. Какой потенциал Вы видите в расширении союза? Что, на Ваш взгляд, стороны могут дать друг другу для дальнейшего развития промышленности в странах ЕАЭС и Узбекистане?— Евразийский экономический союз придает большое значение развитию тесного и многопланового сотрудничества с Республикой Узбекистан. На финальной стадии разработки находятся основные системообразующие документы — Меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также План совместных мероприятий на 2021–2023 годы. Надеюсь, что уже в ближайшее время они будут готовы к подписанию. В частности, Узбекистан получит возможность выйти на расширенные рынки сбыта со своей сельхозпродукцией, шинами, электрооборудованием и т. д. Дополнительный стимул к развитию получит транспортно-логистическая сфера. Вступление Узбекистана в ЕАЭС создаст условия для появления новых секторов экономики и будет способствовать трансферу технологий. Уже сегодня крупные инвестиционные проекты в Узбекистане реализуются с участием научных центров и инжиниринговых компаний из стран союза. Так, недавно при участии российских специалистов был запущен Ташкентский металлургический завод, на производстве которого применяется технология рециклинга отходов. Результатом такого развития в Узбекистане может стать наращивание объемов промышленного производства, увеличение внешнеторгового товарооборота со странами ЕАЭС, активизация кооперационного сотрудничества узбекских предприятий с партнерами из стран союза. Все эти вопросы мы обязательно будем обсуждать в ходе предстоящей встречи с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым. Хочу особенно отметить, что узбекская промышленность успешно адаптировалась к условиям коронавирусных ограничений. В структуре промышленности Узбекистана преобладает обрабатывающая индустрия – на ее долю приходится 83%. По итогам 2020-го, объем производства продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 7,1%, по сравнению с предыдущим годом. Положительную динамику показали 15 из 21 отрасли обрабатывающей промышленности Узбекистана. В их числе — производство электронно-оптической продукции, текстильное, фармацевтическое производство и другие. Объем промышленного производства республики в целом увеличился на 0,7%. Вступление в ЕАЭС Узбекистана обеспечит увеличение ёмкости рынка промышленной продукции Евразийского союза и, следовательно, создаст предпосылки для дальнейшего роста отмеченных показателей.— Страны ЕАЭС занимают высокое положение в структуре внешней торговли Узбекистана (в частности, Россия, Казахстан и Кыргызстан входят в топ-6 партнеров по объемам внешней торговли Узбекистана). Дальнейшая интеграция республики со странами ЕАЭС, очевидно, позволит нарастить эти объемы, в частности, за счет кооперационных проектов стран Союза. Какие совместные проекты в сфере промышленности сегодня реализуются (или планируются к реализации) Узбекистаном и странами ЕАЭС?— Товарооборот стран Евразийского союза с Республикой Узбекистан в прошлом году составил порядка $10 млрд. Доля ЕАЭС в торговле с Узбекистаном составляет более 28%, по сотрудничеству в торговле мы обгоняем мирового лидера – КНР.Практически весь объем кооперационных поставок приходится на Россию (73,1% экспорта из ЕАЭС в Узбекистан и 65,1% импорта из Узбекистана в ЕАЭС) и Казахстан (23,6% экспорта из ЕАЭС в Узбекистан и 22,3% импорта из Узбекистана в ЕАЭС). Остальные государства союза в кооперацию с Узбекистаном пока почти не вовлечены.Кооперационные поставки из ЕАЭС в Узбекистан преимущественно представлены продукцией металлургии (46,4% от общего объема), деревообрабатывающей промышленностью (11,3%), химической промышленностью (10,2%), пищевой продукцией (6,5%), а также строительными материалами (5,1%).Основу кооперационных поставок из Узбекистана в ЕАЭС формируют текстильные изделия (49%), химическая продукция (23,8%), продукция металлургии (8,6%), строительные материалы (4,7%), а также целлюлозно-бумажная продукция (3,7%).Наиболее перспективными отраслями для кооперационного сотрудничества с Узбекистаном являются сельхозмашиностроение, автомобильная и химическая промышленность, металлургия, а также производство стройматериалов и авиационная промышленность. Мы уже активно работаем во всех этих направлениях. Так, ООО "Ростсельмаш" наладил в Республике Узбекистан сборочное производство зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Организовано совместное производство грузовых автотранспортных средств ПАО "КАМАЗ" на мощностях ООО UzAutoTrailer, а также поставки комплектующих деталей и специальных кузовов из Узбекистана на предприятия ПАО "КАМАЗ". Дорабатывается проект по созданию на территории республики производства линейки коммерческих автомобилей ГАЗ с поэтапной локализацией продукции и привлечением узбекских производителей автокомпонентов. В стадии разработки — совместный проект ПАО "Татнефть" и ООО "БИРИНЧИ РЕЗИНОТЕХНИКА ЗАВОДИ" по созданию в Узбекистане предприятия по производству автомобильных и сельскохозяйственных шин.АО "Евроцемент груп" приступило к созданию промышленного кластера по производству строительных материалов на базе АО "Ахангаранцемент" в Ташкентской области. АО "Щелково Агрохим" продолжает строительство собственного завода по производству средств химической защиты растений на территории Самаркандской области. В планах компании — выйти на запуск производства в 2021 году.Уверен, что с развитием кооперации, появлением на рынке ЕАЭС новой номенклатуры промышленной продукции и новых хозяйствующих субъектов из Узбекистана удастся более полноценно использовать кооперационный потенциал всех участников интеграционного объединения, в том числе пока недостаточно задействованных Армении и Кыргызстана.— Известно, что промышленный блок ЕЭК разрабатывает межгоспрограмму, призванную повысить эффективность и надежность работы объектов промышленности и распределенной энергетики в государствах-членах ЕАЭС. Существуют ли планы по присоединению к данной программе Узбекистана? Как данная программа в перспективе может повлиять на технологическое развитие энергетического комплекса республики?— Межгоспрограмма по электроэнергетическому машиностроению нацелена на решение важной задачи — развитие распределенной энергетики на территориях государств-членов Евразийского экономического союза.Сегодня значительная часть территорий наших стран не охвачена централизованным электроснабжением. Предприятия и население этих регионов остро нуждаются в локальных источниках энергии, поэтому здесь, прежде всего, важны надежность и бесперебойность энергоснабжения. Наша программа направлена на создание материалов, технологий и устройств, способствующих успешному развитию распределенной энергетики, автономных и бесперебойных источников питания, материалов и технологий для улучшения работы объектов распределенной энергетики, а также системы диагностики и мониторинга автономных комплексов питания с возобновляемыми источниками энергии. В настоящее время проект межгоспрограммы находится в процессе проработки сторонами. Формат сотрудничества в рамках межгоспрограммы предусматривает присоединение к ней зарубежных государств. Приглашаем предприятия республики присоединиться к сотрудничеству в рамках межгоспрограммы по электроэнергетике.Узбекистан уже имеет опыт кооперационного сотрудничества в данном направлении. Я имею в виду пилотный проект с российским производителем солнечных модулей, группой компаний "Хевел". В настоящее время совместно со специалистами компании осуществляется выбор площадки для создания солнечной электростанции мощностью до 1 МВт. Результатом проекта станет выявление оптимальных фотоэлектрических модулей и организация производства энергоэффективного оборудования на территории Узбекистана. — Какие дополнительные преимущества дает Узбекистану участие в ЕАЭС и что выиграет сам союз от присоединения Узбекистана? Какие предложения уже выдвигают коллеги из Ташкента? — Одной из стратегических отраслей экономик государств Евразийского экономического союза является агропромышленный комплекс. Все наши страны вырабатывают и реализуют последовательную политику по наращиванию производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.Несмотря на пандемию и общее замедление темпов экономического роста во всем мире, агропромышленный комплекс государств союза демонстрирует положительные результаты. По итогам 2020-го, в сравнении с 2019 годом, сельскохозяйственное производство выросло на 2,3% до $114,4 млрд. Положительная динамика производства сельскохозяйственного сырья способствовала наращиванию объемов продукции его переработки. В 2020-м пищевая и перерабатывающая промышленность ЕАЭС также продемонстрировала рост к уровню 2019 года на 3% до $130 млрд. Производство мяса и мясопродуктов в ЕАЭС выросло на 9,3%, масел растительных – на 7,4%, сыров – на 7%.В целом по союзу уровень самообеспеченности практически по всем основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия составил более 93%. По таким товарам, как зерно, сахар, масла растительные, мясо свинины, баранины, яйцо и картофель, страны союза полностью себя обеспечивают за счет собственного производства. Исключение составляют фрукты и ягоды (43%), которые по-прежнему в большом объеме завозятся из третьих стран, в том числе из Узбекистана, где профицит плодово-ягодной продукции ежегодно составляет около 1 миллиона тонн. Отсюда следует и логичный вывод о том, что если Узбекистан станет полноправным участником ЕАЭС, это положительно скажется на агропродовольственном рынке союза. Поставки из данной страны позволят повысить уровень продовольственной независимости по плодоовощной продукции. В этой связи развитие торговли с Узбекистаном представляет особый интерес для стран ЕАЭС. В основном, Узбекистан импортирует из стран союза зерновые (пшеницу и кукурузу), жиры и масла (подсолнечное масло и маргарин), а экспортирует плодоовощную продукцию. Еще раз подчеркну, что по линии агропромышленного комплекса Узбекистан может интегрироваться в ЕАЭС очень органично. Также интерес для узбекского бизнеса представляет развитие логистического потенциала, создание современных транспортных артерий, узлов и хабов. Это коррелируется с прорабатываемым на площадке Евразийской экономической комиссии проектом формирования общей товарораспределительной сети ЕАЭС. Это инициатива казахстанской стороны, и ее реализация может принести весомую выгоду в том числе и Узбекистану.В настоящее время в странах союза достаточно ограниченные возможности инфраструктуры, связанные с экспортом сельскохозяйственной продукции. Существует недостаток мощностей по хранению, упаковке и транспортировке, что ведет к существенным потерям и снижению качества сельскохозяйственной продукции. На наш взгляд, для решения этих вопросов необходимо сформировать четко выстроенную систему взаимосвязи между всеми участниками общего аграрного рынка. Считаем, что общая система агрологистики должна функционировать в рамках единых сетевых стандартов, принципов, технологий и правил. Также необходима реализация единого информационного пространства (платформы), основанного на прогнозных балансах спроса и потребления для ЕАЭС. Необходимо отметить, что Узбекистан имеет статус государства-наблюдателя в ЕАЭС, который дает возможность присутствовать по приглашению на заседаниях органов союза, получать принимаемые органами союза документы. И еще одно. В случае присоединения к ЕАЭС Узбекистан получит преференциальный доступ на рынки третьих стран, с которыми у союза подписаны соглашения о зонах свободной торговли. Это Вьетнам, Иран, Сингапур и Сербия. Также Узбекистан получит возможность участвовать в переговорном процессе как полноправный партнер при формировании новых соглашений о зонах свободной торговли. В настоящее время страны союза ведут переговоры с Египтом, Индией и Израилем. И это тоже очень весомые выгоды.

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иннопром-2021 в ташкенте, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еэк, еаэс, узбекистан