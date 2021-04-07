Минтруд создает Ситуационно-оперативный центр — для чего он нужен?

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы профессионального обучения бедных и безработных граждан, а также по повышению эффективности органов по труду".До 1 мая Минтруду поручено создать Ситуационно-оперативный центр для проведения мониторинга качества услуг, предоставляемых населению органами труда. Какие у него задачи:Создание Ситуационного центра и закупка необходимого оборудования будут осуществлены за счет кредитов, привлеченных в рамках проекта Всемирного банка "Укрепление системы социальной защиты в Узбекистане".До августа также появится электронная программа, с помощью которой будет проводиться онлайн-оценка конкурса среди негосударственных образовательных учреждений на "Лучшую программу профессионального обучения".Победителей конкурса среди НОУ профессионального обучения определят на основе нескольких показателей: охвата жителей отдаленных поселков, обучения иностранным языкам и навыкам предпринимательства безработного и незанятого населения, особенно бедных граждан, молодежи и женщин.Лауреаты конкурса получат гранты. Кроме того, хокимияты помогут им в получении помещений. В соответствии с постановлением президента от 11 августа 2020 года, организуются моноцентры "Ишга мархамат" в Республике Каракалпакстан и областях.С 10 апреля 2021-го столичный моноцентр "Ишга мархамат" осуществляет руководство и методическое обеспечение моноцентров в Республике Каракалпакстан и областях.В задачи ташкентского центра также входит координация услуг, оказываемых населению, в том числе профессиональное обучение, бизнес-навыки, обучение иностранным языкам, помощь в трудоустройстве на внутреннем и внешнем рынках труда, оценку профессиональных навыков.
До 1 мая Минтруду поручено создать Ситуационно-оперативный центр для проведения мониторинга качества услуг, предоставляемых населению органами труда.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы профессионального обучения бедных и безработных граждан, а также по повышению эффективности органов по труду".
До 1 мая Минтруду поручено создать Ситуационно-оперативный центр для проведения мониторинга качества услуг, предоставляемых населению органами труда.
Какие у него задачи:
создать прозрачную систему оказания услуг по трудоустройству физическим и юридическим лицам;
анализировать эффективность центров занятости с использованием электронной системы abkm.mehnat.uz;
собирать и изучать данные о факторах, которые могут привести к коррупции в сфере;
организовать оценку гражданами услуг, предоставляемых центрами занятости.
Создание Ситуационного центра и закупка необходимого оборудования будут осуществлены за счет кредитов, привлеченных в рамках проекта Всемирного банка "Укрепление системы социальной защиты в Узбекистане".
До августа также появится электронная программа, с помощью которой будет проводиться онлайн-оценка конкурса среди негосударственных образовательных учреждений на "Лучшую программу профессионального обучения".
Победителей конкурса среди НОУ профессионального обучения определят на основе нескольких показателей: охвата жителей отдаленных поселков, обучения иностранным языкам и навыкам предпринимательства безработного и незанятого населения, особенно бедных граждан, молодежи и женщин.
Также анализировать будут по уровню применения современных информационных средств и инновационных методов в учебном процессе.
Лауреаты конкурса получат гранты. Кроме того, хокимияты помогут им в получении помещений.
В соответствии с постановлением президента от 11 августа 2020 года, организуются моноцентры "Ишга мархамат" в Республике Каракалпакстан и областях.
С 10 апреля 2021-го столичный моноцентр "Ишга мархамат" осуществляет руководство и методическое обеспечение моноцентров в Республике Каракалпакстан и областях.
В задачи ташкентского центра также входит координация услуг, оказываемых населению, в том числе профессиональное обучение, бизнес-навыки, обучение иностранным языкам, помощь в трудоустройстве на внутреннем и внешнем рынках труда, оценку профессиональных навыков.