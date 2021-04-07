https://uz.sputniknews.ru/20210407/mintruda-sozdaet-situatsionno-operativnyy-tsentr--dlya-chego-on-nujen-18206820.html

Минтруд создает Ситуационно-оперативный центр — для чего он нужен?

Минтруд создает Ситуационно-оперативный центр — для чего он нужен?

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы профессионального обучения бедных и

2021-04-07T18:12+0500

2021-04-07T18:12+0500

2021-04-07T18:20+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы профессионального обучения бедных и безработных граждан, а также по повышению эффективности органов по труду".До 1 мая Минтруду поручено создать Ситуационно-оперативный центр для проведения мониторинга качества услуг, предоставляемых населению органами труда. Какие у него задачи:Создание Ситуационного центра и закупка необходимого оборудования будут осуществлены за счет кредитов, привлеченных в рамках проекта Всемирного банка "Укрепление системы социальной защиты в Узбекистане".До августа также появится электронная программа, с помощью которой будет проводиться онлайн-оценка конкурса среди негосударственных образовательных учреждений на "Лучшую программу профессионального обучения".Победителей конкурса среди НОУ профессионального обучения определят на основе нескольких показателей: охвата жителей отдаленных поселков, обучения иностранным языкам и навыкам предпринимательства безработного и незанятого населения, особенно бедных граждан, молодежи и женщин.Лауреаты конкурса получат гранты. Кроме того, хокимияты помогут им в получении помещений. В соответствии с постановлением президента от 11 августа 2020 года, организуются моноцентры "Ишга мархамат" в Республике Каракалпакстан и областях.С 10 апреля 2021-го столичный моноцентр "Ишга мархамат" осуществляет руководство и методическое обеспечение моноцентров в Республике Каракалпакстан и областях.В задачи ташкентского центра также входит координация услуг, оказываемых населению, в том числе профессиональное обучение, бизнес-навыки, обучение иностранным языкам, помощь в трудоустройстве на внутреннем и внешнем рынках труда, оценку профессиональных навыков.

https://uz.sputniknews.ru/20210205/Uzbekistan-vystupaet-za-sozdanie-tsivilizovannogo-rynka-truda-v-EAES-15945574.html

https://uz.sputniknews.ru/20201027/V-Uzbekistane-sozdadut-Tsentr-dnevnogo-truda-15272193.html

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