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Минтруд создает Ситуационно-оперативный центр — для чего он нужен?
Минтруд создает Ситуационно-оперативный центр — для чего он нужен?
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы профессионального обучения бедных и
2021-04-07T18:12+0500
2021-04-07T18:20+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы профессионального обучения бедных и безработных граждан, а также по повышению эффективности органов по труду".До 1 мая Минтруду поручено создать Ситуационно-оперативный центр для проведения мониторинга качества услуг, предоставляемых населению органами труда. Какие у него задачи:Создание Ситуационного центра и закупка необходимого оборудования будут осуществлены за счет кредитов, привлеченных в рамках проекта Всемирного банка "Укрепление системы социальной защиты в Узбекистане".До августа также появится электронная программа, с помощью которой будет проводиться онлайн-оценка конкурса среди негосударственных образовательных учреждений на "Лучшую программу профессионального обучения".Победителей конкурса среди НОУ профессионального обучения определят на основе нескольких показателей: охвата жителей отдаленных поселков, обучения иностранным языкам и навыкам предпринимательства безработного и незанятого населения, особенно бедных граждан, молодежи и женщин.Лауреаты конкурса получат гранты. Кроме того, хокимияты помогут им в получении помещений. В соответствии с постановлением президента от 11 августа 2020 года, организуются моноцентры "Ишга мархамат" в Республике Каракалпакстан и областях.С 10 апреля 2021-го столичный моноцентр "Ишга мархамат" осуществляет руководство и методическое обеспечение моноцентров в Республике Каракалпакстан и областях.В задачи ташкентского центра также входит координация услуг, оказываемых населению, в том числе профессиональное обучение, бизнес-навыки, обучение иностранным языкам, помощь в трудоустройстве на внутреннем и внешнем рынках труда, оценку профессиональных навыков.
https://uz.sputniknews.ru/20210205/Uzbekistan-vystupaet-za-sozdanie-tsivilizovannogo-rynka-truda-v-EAES-15945574.html
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Минтруд создает Ситуационно-оперативный центр — для чего он нужен?

18:12 07.04.2021 (обновлено: 18:20 07.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
До 1 мая Минтруду поручено создать Ситуационно-оперативный центр для проведения мониторинга качества услуг, предоставляемых населению органами труда.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Правительство приняло постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию системы профессионального обучения бедных и безработных граждан, а также по повышению эффективности органов по труду".
До 1 мая Минтруду поручено создать Ситуационно-оперативный центр для проведения мониторинга качества услуг, предоставляемых населению органами труда.
Какие у него задачи:
создать прозрачную систему оказания услуг по трудоустройству физическим и юридическим лицам;
анализировать эффективность центров занятости с использованием электронной системы abkm.mehnat.uz;
собирать и изучать данные о факторах, которые могут привести к коррупции в сфере;
организовать оценку гражданами услуг, предоставляемых центрами занятости.
Создание Ситуационного центра и закупка необходимого оборудования будут осуществлены за счет кредитов, привлеченных в рамках проекта Всемирного банка "Укрепление системы социальной защиты в Узбекистане".
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До августа также появится электронная программа, с помощью которой будет проводиться онлайн-оценка конкурса среди негосударственных образовательных учреждений на "Лучшую программу профессионального обучения".
Победителей конкурса среди НОУ профессионального обучения определят на основе нескольких показателей: охвата жителей отдаленных поселков, обучения иностранным языкам и навыкам предпринимательства безработного и незанятого населения, особенно бедных граждан, молодежи и женщин.
Также анализировать будут по уровню применения современных информационных средств и инновационных методов в учебном процессе.
Лауреаты конкурса получат гранты. Кроме того, хокимияты помогут им в получении помещений.
В соответствии с постановлением президента от 11 августа 2020 года, организуются моноцентры "Ишга мархамат" в Республике Каракалпакстан и областях.
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С 10 апреля 2021-го столичный моноцентр "Ишга мархамат" осуществляет руководство и методическое обеспечение моноцентров в Республике Каракалпакстан и областях.
В задачи ташкентского центра также входит координация услуг, оказываемых населению, в том числе профессиональное обучение, бизнес-навыки, обучение иностранным языкам, помощь в трудоустройстве на внутреннем и внешнем рынках труда, оценку профессиональных навыков.
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