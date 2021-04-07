https://uz.sputniknews.ru/20210407/nazvana-summa-kontrakta-na-zakupku-10-rossiyskix-poezdov-dlya-metro-tashkenta-18204742.html

Названа сумма контракта на закупку 10 российских поездов для метро Ташкента

Названа сумма контракта на закупку 10 российских поездов для метро Ташкента

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Покупка у России десяти четырехвагонных составов для метро столицы Узбекистана обойдется республике более чем в 52,85 миллиона евро,

2021-04-07T17:20+0500

2021-04-07T17:20+0500

2021-04-07T17:26+0500

иннопром-2021 в ташкенте

ташкентский метрополитен

узбекистон темир йуллари

поезд

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Покупка у России десяти четырехвагонных составов для метро столицы Узбекистана обойдется республике более чем в 52,85 миллиона евро, следует из сообщения "Узбекистон темир йуллари".УП "Тошкент метрополитени" в рамках "Иннопрома" заключило контракт с АО "Метровагонмаш" на приобретение десяти составов (40 вагонов) для Ташкентского метрополитена.Сумма контракта — 52,85 миллиона евро. Закупка будет профинансирована кредитами госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" (30,45 миллиона евро) и Росэксимбанка (22,4 миллиона евро). Контракт был заключен во исполнение постановления главы республики от 12 января 2021 года "О реализации проекта "Приобретение десяти составов вагонов метро для надземной линии Ташкентского метрополитена".Как сообщалось ранее, Росэксимбанк (группа РЭЦ) профинансирует часть стоимости вагонов метро и комплекта запасных частей под страховое покрытие АО "ЭКСАР".Первые пять поездов прибудут в Узбекистан уже летом, еще пять — до конца года.

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ташкентский метрополитен, узбекистон темир йуллари, поезд