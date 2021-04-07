Названа сумма контракта на закупку 10 российских поездов для метро Ташкента

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Покупка у России десяти четырехвагонных составов для метро столицы Узбекистана обойдется республике более чем в 52,85 миллиона евро, следует из сообщения "Узбекистон темир йуллари".УП "Тошкент метрополитени" в рамках "Иннопрома" заключило контракт с АО "Метровагонмаш" на приобретение десяти составов (40 вагонов) для Ташкентского метрополитена.Сумма контракта — 52,85 миллиона евро. Закупка будет профинансирована кредитами госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" (30,45 миллиона евро) и Росэксимбанка (22,4 миллиона евро). Контракт был заключен во исполнение постановления главы республики от 12 января 2021 года "О реализации проекта "Приобретение десяти составов вагонов метро для надземной линии Ташкентского метрополитена".Как сообщалось ранее, Росэксимбанк (группа РЭЦ) профинансирует часть стоимости вагонов метро и комплекта запасных частей под страховое покрытие АО "ЭКСАР".Первые пять поездов прибудут в Узбекистан уже летом, еще пять — до конца года.
Документ был подписан на полях проходящей в столице Узбекистана выставки "Иннопром".
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Покупка у России десяти четырехвагонных составов для метро столицы Узбекистана обойдется республике более чем в 52,85 миллиона евро, следует из сообщения "Узбекистон темир йуллари".
УП "Тошкент метрополитени" в рамках "Иннопрома" заключило контракт с АО "Метровагонмаш" на приобретение десяти составов (40 вагонов) для Ташкентского метрополитена.
Сумма контракта — 52,85 миллиона евро. Закупка будет профинансирована кредитами госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" (30,45 миллиона евро) и Росэксимбанка (22,4 миллиона евро).
"Расходы, связанные с погашением кредитов, привлекаемых в рамках проекта, а также выплатой процентов, комиссий и прочих расходов по ним, производится за счет средств государственного бюджета Узбекистана", — говорится в публикации.
Контракт был заключен во исполнение постановления главы республики от 12 января 2021 года "О реализации проекта "Приобретение десяти составов вагонов метро для надземной линии Ташкентского метрополитена".
Как сообщалось ранее, Росэксимбанк (группа РЭЦ) профинансирует часть стоимости вагонов метро и комплекта запасных частей под страховое покрытие АО "ЭКСАР".
Первые пять поездов прибудут в Узбекистан уже летом, еще пять — до конца года.