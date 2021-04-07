Объявлен набор русскоязычных участников интеллектуальной игры "Заковат"

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Лига клуба интеллектуальных игр "Заковат" объявила о регистрации на первый турнир на русском языке.Состязание будет проходить в Ташкенте, дату и адрес его проведения объявят отдельно.Приз за победу в игре — 100 миллионов сумов. Команды, занявшие второе и третье места получат соответственно 20 и 10 миллионов сумов.Зарегистрироваться для участия в турнире интеллектуалов можно на официальном сайте Заковат. Принимаются заявки от уже сформировавшихся команд и от индивидуальных участников, которые потом будут также объединены в команды случайным образом.Знатокам предстоит ответить на 40 вопросов от лучших авторов мирового спортивного интеллектуального движения. Победа достанется той команде, которая правильно ответит на наибольшее количество вопросов. Предусмотрена и викторина для зрителей.Среди организаторов турнира русскоязычной Лиги — Фонд поддержки и развития национальных масс-медиа и ННО "Заковат".
Зарегистрироваться для участия в турнире интеллектуалов можно на официальном сайте Заковат. Принимаются заявки от уже сформировавшихся команд и от индивидуальных участников, которые потом будут также объединены в команды случайным образом.
Знатокам предстоит ответить на 40 вопросов от лучших авторов мирового спортивного интеллектуального движения. Победа достанется той команде, которая правильно ответит на наибольшее количество вопросов. Предусмотрена и викторина для зрителей.
Среди организаторов турнира русскоязычной Лиги — Фонд поддержки и развития национальных масс-медиа и ННО "Заковат".