https://uz.sputniknews.ru/20210407/opasno-dlya-zdorovya-v-rossi-nachnut-markirovat-fastfud-kak-tabachnuyu-produktsiyu-18195030.html

Опасно для здоровья: в России начнут маркировать фастфуд как табачную продукцию

Опасно для здоровья: в России начнут маркировать фастфуд как табачную продукцию

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В России могут начать маркировать фастфуд как табачную продукцию — надписями о вреде продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на

2021-04-07T11:57+0500

2021-04-07T11:57+0500

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В России могут начать маркировать фастфуд как табачную продукцию — надписями о вреде продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец.По ее словам, в фастфуде содержится большое количество трансжиров, канцерогенов, соли и сахара, что особенно вредно для детского организма.Напомним, что ВОЗ и остальные организации, изучающие питание, всегда призывали отказываться от продуктов, прошедших промышленную обработку.Ученые уже давно разработали концепцию идеальной тарелки сбалансированного рациона: половина должна приходиться на фрукты и овощи, четверть — на источники белка (в первую очередь растительные, включая сою, другие бобовые и орехи), еще четверть — на крупы и цельнозерновые пасту или хлеб.Отдельных источников жира на тарелке нет — жиры в достаточном количестве присутствуют в богатой протеином пище: в бобах, орехах и авокадо.

https://uz.sputniknews.ru/20201009/Chem-sleduet-pitatsya-vo-vremya-pandemii-a-ot-chego-nuzhno-otkazatsya---sovety-vracha-15148519.html

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