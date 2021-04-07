Опасно для здоровья: в России начнут маркировать фастфуд как табачную продукцию

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В России могут начать маркировать фастфуд как табачную продукцию — надписями о вреде продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец.По ее словам, в фастфуде содержится большое количество трансжиров, канцерогенов, соли и сахара, что особенно вредно для детского организма.Напомним, что ВОЗ и остальные организации, изучающие питание, всегда призывали отказываться от продуктов, прошедших промышленную обработку.Ученые уже давно разработали концепцию идеальной тарелки сбалансированного рациона: половина должна приходиться на фрукты и овощи, четверть — на источники белка (в первую очередь растительные, включая сою, другие бобовые и орехи), еще четверть — на крупы и цельнозерновые пасту или хлеб.Отдельных источников жира на тарелке нет — жиры в достаточном количестве присутствуют в богатой протеином пище: в бобах, орехах и авокадо.
Производители фастфуда должны будут наносить подобную маркировку цветом, контрастирующим с упаковкой/
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В России могут начать маркировать фастфуд как табачную продукцию — надписями о вреде продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец.
По ее словам, в фастфуде содержится большое количество трансжиров, канцерогенов, соли и сахара, что особенно вредно для детского организма.
"Производители фастфуда должны будут наносить подобную маркировку цветом, контрастирующим с упаковкой, тогда как надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17% от всей упаковки, картинки с предупреждением о вреде такой продукции для здоровья — не менее 50%", — говорится в сообщении.
Напомним, что ВОЗ и остальные организации, изучающие питание, всегда призывали отказываться от продуктов, прошедших промышленную обработку.
Ученые уже давно разработали концепцию идеальной тарелки сбалансированного рациона: половина должна приходиться на фрукты и овощи, четверть — на источники белка (в первую очередь растительные, включая сою, другие бобовые и орехи), еще четверть — на крупы и цельнозерновые пасту или хлеб.
Отдельных источников жира на тарелке нет — жиры в достаточном количестве присутствуют в богатой протеином пище: в бобах, орехах и авокадо.