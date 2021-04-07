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Опасно для здоровья: в России начнут маркировать фастфуд как табачную продукцию
Опасно для здоровья: в России начнут маркировать фастфуд как табачную продукцию
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В России могут начать маркировать фастфуд как табачную продукцию — надписями о вреде продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на
2021-04-07T11:57+0500
2021-04-07T12:16+0500
россия
еда
здоровье
фаст-фуд
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В России могут начать маркировать фастфуд как табачную продукцию — надписями о вреде продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец.По ее словам, в фастфуде содержится большое количество трансжиров, канцерогенов, соли и сахара, что особенно вредно для детского организма.Напомним, что ВОЗ и остальные организации, изучающие питание, всегда призывали отказываться от продуктов, прошедших промышленную обработку.Ученые уже давно разработали концепцию идеальной тарелки сбалансированного рациона: половина должна приходиться на фрукты и овощи, четверть — на источники белка (в первую очередь растительные, включая сою, другие бобовые и орехи), еще четверть — на крупы и цельнозерновые пасту или хлеб.Отдельных источников жира на тарелке нет — жиры в достаточном количестве присутствуют в богатой протеином пище: в бобах, орехах и авокадо.
https://uz.sputniknews.ru/20201009/Chem-sleduet-pitatsya-vo-vremya-pandemii-a-ot-chego-nuzhno-otkazatsya---sovety-vracha-15148519.html
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еда, здоровье, фаст-фуд

Опасно для здоровья: в России начнут маркировать фастфуд как табачную продукцию

11:57 07.04.2021 (обновлено: 12:16 07.04.2021)
153
CC0 / Unsplash / Pixzolo Photography / Фастфуд
Фастфуд - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
CC0 / Unsplash / Pixzolo Photography /
Производители фастфуда должны будут наносить подобную маркировку цветом, контрастирующим с упаковкой/
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В России могут начать маркировать фастфуд как табачную продукцию — надписями о вреде продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец.
По ее словам, в фастфуде содержится большое количество трансжиров, канцерогенов, соли и сахара, что особенно вредно для детского организма.

"Производители фастфуда должны будут наносить подобную маркировку цветом, контрастирующим с упаковкой, тогда как надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17% от всей упаковки, картинки с предупреждением о вреде такой продукции для здоровья — не менее 50%", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВОЗ и остальные организации, изучающие питание, всегда призывали отказываться от продуктов, прошедших промышленную обработку.
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Ученые уже давно разработали концепцию идеальной тарелки сбалансированного рациона: половина должна приходиться на фрукты и овощи, четверть — на источники белка (в первую очередь растительные, включая сою, другие бобовые и орехи), еще четверть — на крупы и цельнозерновые пасту или хлеб.
Отдельных источников жира на тарелке нет — жиры в достаточном количестве присутствуют в богатой протеином пище: в бобах, орехах и авокадо.
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