https://uz.sputniknews.ru/20210407/pavel-durov-stal-samym-bogatym-jitelem-oae-18190334.html

Павел Дуров стал самым богатым жителем ОАЭ

Павел Дуров стал самым богатым жителем ОАЭ

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Павел Дуров стал богатейшим бизнесменом ОАЭ и одним из богатейших миллиардеров из России, об этом сообщает Forbes.

2021-04-07T07:22+0500

2021-04-07T07:22+0500

2021-04-07T10:07+0500

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Павел Дуров стал богатейшим бизнесменом ОАЭ и одним из богатейших миллиардеров из России, об этом сообщает Forbes.Состояние основателя Telegram оценено в 17,2 миллиарда долларов.Напомним, недавно основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков рассказал в эфире Clubhouse, кто из россиян станет богатейшим человеком в будущем. По его мнению, это Павел Дуров, братья Игорь и Дмитрий Бухманы, которые основали компанию мобильных приложений Playrix, и основатель британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский.

https://uz.sputniknews.ru/20210317/tinkov-nazval-samykh-bogatykh-lyudey-rossii-v-buduschem-17810169.html

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самые богатые, павел дуров, рейтинг, forbes