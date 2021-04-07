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Планируют ли в РФ обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID-19
Планируют ли в РФ обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID-19
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, что в России не станут обязывать работодателей вакцинировать мигрантов от коронавируса, пишет РИА Новости.
2021-04-07T08:40+0500
2021-04-07T09:58+0500
миграция
коронавирус
мигрант
вакцинация
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, что в России не станут обязывать работодателей вакцинировать мигрантов от коронавируса, пишет РИА Новости.Напомним, ранее стало известно, что трудовые мигранты из Узбекистана перед отъездом на работу в Россию будут получать гигиенические наборы для защиты от COVID-19, предоставленные офисом ОБСЕ в республике.На прошлой неделе такие наборы были вручены 129 соотечественникам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области. В каждый набор, в частности, входят антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены, термос и рюкзак.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/uezjayuschie-v-rf-uzbekskie-migranty-smogut-besplatno-poluchat-sredstva-zaschity-ot-covid-18098879.html
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коронавирус, мигрант, вакцинация, трудовые мигранты

Планируют ли в РФ обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID-19

08:40 07.04.2021 (обновлено: 09:58 07.04.2021)
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© Sputnik / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Густаво Вальенте
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В оперштабе ответили, что в настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, что в России не станут обязывать работодателей вакцинировать мигрантов от коронавируса, пишет РИА Новости.

"В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации", — ответили в оперштабе на вопрос, существует ли вообще такая возможность.

Напомним, ранее стало известно, что трудовые мигранты из Узбекистана перед отъездом на работу в Россию будут получать гигиенические наборы для защиты от COVID-19, предоставленные офисом ОБСЕ в республике.
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1 апреля, 18:05
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На прошлой неделе такие наборы были вручены 129 соотечественникам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области. В каждый набор, в частности, входят антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены, термос и рюкзак.
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