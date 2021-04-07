https://uz.sputniknews.ru/20210407/planiruyut-li-v-rf-obyazyvat-rabotodateley-privivat-migrantov-ot-covid-19-18190619.html

Планируют ли в РФ обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID-19

Планируют ли в РФ обязывать работодателей прививать мигрантов от COVID-19

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, что в России не станут обязывать работодателей вакцинировать мигрантов от коронавируса, пишет РИА Новости.

2021-04-07T08:40+0500

2021-04-07T08:40+0500

2021-04-07T09:58+0500

миграция

коронавирус

мигрант

вакцинация

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, что в России не станут обязывать работодателей вакцинировать мигрантов от коронавируса, пишет РИА Новости.Напомним, ранее стало известно, что трудовые мигранты из Узбекистана перед отъездом на работу в Россию будут получать гигиенические наборы для защиты от COVID-19, предоставленные офисом ОБСЕ в республике.На прошлой неделе такие наборы были вручены 129 соотечественникам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области. В каждый набор, в частности, входят антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены, термос и рюкзак.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/uezjayuschie-v-rf-uzbekskie-migranty-smogut-besplatno-poluchat-sredstva-zaschity-ot-covid-18098879.html

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коронавирус, мигрант, вакцинация, трудовые мигранты