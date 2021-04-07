ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, что в России не станут обязывать работодателей вакцинировать мигрантов от коронавируса, пишет РИА Новости.Напомним, ранее стало известно, что трудовые мигранты из Узбекистана перед отъездом на работу в Россию будут получать гигиенические наборы для защиты от COVID-19, предоставленные офисом ОБСЕ в республике.На прошлой неделе такие наборы были вручены 129 соотечественникам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области. В каждый набор, в частности, входят антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены, термос и рюкзак.
В оперштабе ответили, что в настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Стало известно, что в России не станут обязывать работодателей вакцинировать мигрантов от коронавируса, пишет РИА Новости.
"В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации", — ответили в оперштабе на вопрос, существует ли вообще такая возможность.
Напомним, ранее стало известно, что трудовые мигранты из Узбекистана перед отъездом на работу в Россию будут получать гигиенические наборы для защиты от COVID-19, предоставленные офисом ОБСЕ в республике.
На прошлой неделе такие наборы были вручены 129 соотечественникам, отправляющимся работать на строительных объектах Омской области. В каждый набор, в частности, входят антисептики, медицинские маски, средства личной гигиены, термос и рюкзак.