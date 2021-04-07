Пресс-секретарь президента раскритиковал деятельность отдельных пресс-служб

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов встретился со своими коллегами из министерств и ведомств. О содержании беседы он рассказал в своем Facebook. Диалог был открытым, его посвятили анализу работы пресс-служб, их взаимодействию с журналистами и блогерами."Деятельность информационных служб государственных органов и организаций совершенствуется, им предоставлены широкие полномочия и возможности. Теперь необходимо усилить их роль в обеспечении открытости организаций, в которых они работают, а также в доведении результатов реформ до населения", — говорится в сообщении Асадова.Кроме того, пресс-секретарь президента указал на слабую деятельность пресс-служб отдельных министерств и ведомств.По его словам, многие вопросы остаются без ответа, необходима оперативная реакция на критику в СМИ и соцсетях. В завершении дискуссии был согласован механизм прямого взаимодействия между пресс-секретарем президента и пресс-секретарями госорганов.
В ходе открытого диалога был согласован механизм прямого взаимодействия между пресс-секретарем президента и пресс-секретарями госорганов.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов встретился со своими коллегами из министерств и ведомств. О содержании беседы он рассказал в своем Facebook. Диалог был открытым, его посвятили анализу работы пресс-служб, их взаимодействию с журналистами и блогерами.
"Деятельность информационных служб государственных органов и организаций совершенствуется, им предоставлены широкие полномочия и возможности. Теперь необходимо усилить их роль в обеспечении открытости организаций, в которых они работают, а также в доведении результатов реформ до населения", — говорится в сообщении Асадова.
Кроме того, пресс-секретарь президента указал на слабую деятельность пресс-служб отдельных министерств и ведомств.