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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210407/press-sekretar-prezidenta-raskritikoval-deyatelnost-otdelnyx-press-slujb-18207858.html
Пресс-секретарь президента раскритиковал деятельность отдельных пресс-служб
Пресс-секретарь президента раскритиковал деятельность отдельных пресс-служб
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов встретился со своими коллегами из министерств и ведомств. О содержании беседы он
2021-04-07T18:49+0500
2021-04-07T18:49+0500
общество
пресс-служба президента
госорганы
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов встретился со своими коллегами из министерств и ведомств. О содержании беседы он рассказал в своем Facebook. Диалог был открытым, его посвятили анализу работы пресс-служб, их взаимодействию с журналистами и блогерами."Деятельность информационных служб государственных органов и организаций совершенствуется, им предоставлены широкие полномочия и возможности. Теперь необходимо усилить их роль в обеспечении открытости организаций, в которых они работают, а также в доведении результатов реформ до населения", — говорится в сообщении Асадова.Кроме того, пресс-секретарь президента указал на слабую деятельность пресс-служб отдельных министерств и ведомств.По его словам, многие вопросы остаются без ответа, необходима оперативная реакция на критику в СМИ и соцсетях. В завершении дискуссии был согласован механизм прямого взаимодействия между пресс-секретарем президента и пресс-секретарями госорганов.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/budem-vstrechatsya-regulyarno-press-sekretar-prezidenta-o-novom-formate-obscheniya-so-smi-18020524.html
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пресс-служба президента, госорганы

Пресс-секретарь президента раскритиковал деятельность отдельных пресс-служб

18:49 07.04.2021
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© Sputnik / Дильшода РахматоваПресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов
Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В ходе открытого диалога был согласован механизм прямого взаимодействия между пресс-секретарем президента и пресс-секретарями госорганов.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов встретился со своими коллегами из министерств и ведомств. О содержании беседы он рассказал в своем Facebook. Диалог был открытым, его посвятили анализу работы пресс-служб, их взаимодействию с журналистами и блогерами.
"Деятельность информационных служб государственных органов и организаций совершенствуется, им предоставлены широкие полномочия и возможности. Теперь необходимо усилить их роль в обеспечении открытости организаций, в которых они работают, а также в доведении результатов реформ до населения", — говорится в сообщении Асадова.
Кроме того, пресс-секретарь президента указал на слабую деятельность пресс-служб отдельных министерств и ведомств.
Брифинг с участием пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзодом Асадовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
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По его словам, многие вопросы остаются без ответа, необходима оперативная реакция на критику в СМИ и соцсетях.
Предстоит провести большую работу в этом направлении, создать вертикаль взаимодействия. Пресс-служба Президента всегда открыта для такого сотрудничества.
Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов - Sputnik Узбекистан
Шерзод Асадов
Пресс-секретарь президента Узбекистана
В завершении дискуссии был согласован механизм прямого взаимодействия между пресс-секретарем президента и пресс-секретарями госорганов.
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