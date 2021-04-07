https://uz.sputniknews.ru/20210407/press-sekretar-prezidenta-raskritikoval-deyatelnost-otdelnyx-press-slujb-18207858.html

Пресс-секретарь президента раскритиковал деятельность отдельных пресс-служб

Пресс-секретарь президента раскритиковал деятельность отдельных пресс-служб

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов встретился со своими коллегами из министерств и ведомств. О содержании беседы он

2021-04-07T18:49+0500

2021-04-07T18:49+0500

2021-04-07T18:49+0500

общество

пресс-служба президента

госорганы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1d/18011031_0:129:1280:850_1920x0_80_0_0_3bfebb54c31c3034c5404a3b17d8df30.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов встретился со своими коллегами из министерств и ведомств. О содержании беседы он рассказал в своем Facebook. Диалог был открытым, его посвятили анализу работы пресс-служб, их взаимодействию с журналистами и блогерами."Деятельность информационных служб государственных органов и организаций совершенствуется, им предоставлены широкие полномочия и возможности. Теперь необходимо усилить их роль в обеспечении открытости организаций, в которых они работают, а также в доведении результатов реформ до населения", — говорится в сообщении Асадова.Кроме того, пресс-секретарь президента указал на слабую деятельность пресс-служб отдельных министерств и ведомств.По его словам, многие вопросы остаются без ответа, необходима оперативная реакция на критику в СМИ и соцсетях. В завершении дискуссии был согласован механизм прямого взаимодействия между пресс-секретарем президента и пресс-секретарями госорганов.

https://uz.sputniknews.ru/20210329/budem-vstrechatsya-regulyarno-press-sekretar-prezidenta-o-novom-formate-obscheniya-so-smi-18020524.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

пресс-служба президента, госорганы