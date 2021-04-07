https://uz.sputniknews.ru/20210407/prints-garri-i-megan-markl-rabotayut-nad-proektom-o-byvshix-voennyx-dlya-netflix-18193367.html

Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом о бывших военных для Netflix

Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом о бывших военных для Netflix

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом для Netflix о спортсменах-паралимпийцах, которые были военными, пишет Independent.

2021-04-07T10:46+0500

2021-04-07T10:46+0500

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в мире

меган маркл

принц гарри

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом для Netflix о спортсменах-паралимпийцах, которые были военными, пишет Independent.Именно этот турнир в далеком 2014 году прошел по инициативе самого принца Гарри.Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри также стал специалистом в компании в Калифорнии, занимающейся коучингом и психическим здоровьем.Там он занимается стратегией, благотворительностью, а также освещает важные темы, связанные с психическим здоровьем людей.

https://uz.sputniknews.ru/20210324/prints-garri-budet-rabotat-v-startape-zanimayuschimsya-psikhicheskim-zdorovem-17922110.html

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меган маркл, принц гарри