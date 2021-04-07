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Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом о бывших военных для Netflix
Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом о бывших военных для Netflix
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом для Netflix о спортсменах-паралимпийцах, которые были военными, пишет Independent.
2021-04-07T10:46+0500
2021-04-07T10:48+0500
в мире
меган маркл
принц гарри
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом для Netflix о спортсменах-паралимпийцах, которые были военными, пишет Independent.Именно этот турнир в далеком 2014 году прошел по инициативе самого принца Гарри.Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри также стал специалистом в компании в Калифорнии, занимающейся коучингом и психическим здоровьем.Там он занимается стратегией, благотворительностью, а также освещает важные темы, связанные с психическим здоровьем людей.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/prints-garri-budet-rabotat-v-startape-zanimayuschimsya-psikhicheskim-zdorovem-17922110.html
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меган маркл, принц гарри

Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом о бывших военных для Netflix

10:46 07.04.2021 (обновлено: 10:48 07.04.2021)
21
© InstagramПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Instagram
В основу ленты легла история о том, как атлетов готовили к турниру "Игры непобежденных".
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом для Netflix о спортсменах-паралимпийцах, которые были военными, пишет Independent.

Режиссер фильма — Орландо фон Айнсидель. Он решил снять ленту, в основу которой легла история о том, как атлетов готовили к турниру "Игры непобежденных".

Именно этот турнир в далеком 2014 году прошел по инициативе самого принца Гарри.
Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри также стал специалистом в компании в Калифорнии, занимающейся коучингом и психическим здоровьем.
Принц Гарри - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
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Принц Гарри будет работать в стартапе, занимающимся психическим здоровьем
24 марта, 09:49
859
Там он занимается стратегией, благотворительностью, а также освещает важные темы, связанные с психическим здоровьем людей.
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