Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210407/prints-garri-i-megan-markl-rabotayut-nad-proektom-o-byvshix-voennyx-dlya-netflix-18193367.html
Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом о бывших военных для Netflix
Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом о бывших военных для Netflix
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом для Netflix о спортсменах-паралимпийцах, которые были военными, пишет Independent.
2021-04-07T10:46+0500
2021-04-07T10:46+0500
2021-04-07T10:48+0500
в мире
меган маркл
принц гарри
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1317/55/13175532_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_20d6d815bd160c4da01b4d266ff0e82b.jpg
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом для Netflix о спортсменах-паралимпийцах, которые были военными, пишет Independent.Именно этот турнир в далеком 2014 году прошел по инициативе самого принца Гарри.Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри также стал специалистом в компании в Калифорнии, занимающейся коучингом и психическим здоровьем.Там он занимается стратегией, благотворительностью, а также освещает важные темы, связанные с психическим здоровьем людей.
https://uz.sputniknews.ru/20210324/prints-garri-budet-rabotat-v-startape-zanimayuschimsya-psikhicheskim-zdorovem-17922110.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1317/55/13175532_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_77021a67fa5af0f1877758b99083a5fd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
меган маркл, принц гарри
Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом о бывших военных для Netflix 10:46 07.04.2021 (обновлено: 10:48 07.04.2021)
В основу ленты легла история о том, как атлетов готовили к турниру "Игры непобежденных".
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Принц Гарри и Меган Маркл работают над проектом для Netflix о спортсменах-паралимпийцах, которые были военными, пишет
Independent.
Режиссер фильма — Орландо фон Айнсидель. Он решил снять ленту, в основу которой легла история о том, как атлетов готовили к турниру "Игры непобежденных".
Именно этот турнир в далеком 2014 году прошел по инициативе самого принца Гарри.
Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри также стал специалистом в компании в Калифорнии, занимающейся коучингом и психическим здоровьем.
Там он занимается стратегией, благотворительностью, а также освещает важные темы, связанные с психическим здоровьем людей.