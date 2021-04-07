https://uz.sputniknews.ru/20210407/rossiyskie-poseydony-gotovyatsya-k-vyxodu--gosdep-ssha-v-trevoge-18208967.html

Российские "Посейдоны" готовятся к выходу — Госдеп США в тревоге

Российские "Посейдоны" готовятся к выходу — Госдеп США в тревоге

И провокационный рост присутствия армии США вблизи западных границ России не может не отозваться "эхом" у западных, тихоокеанских границ Соединенных Штатов. Об

2021-04-07T19:38+0500

2021-04-07T19:38+0500

2021-04-07T19:38+0500

россия

подводная лодка

нато

сша

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И провокационный рост присутствия армии США вблизи западных границ России не может не отозваться "эхом" у западных, тихоокеанских границ Соединенных Штатов. Об этом напоминают "партнерам" экспериментальная субмарина "Белгород" и термоядерный "Посейдон".Источник в военно-промышленном комплексе 5 апреля сообщил, что носитель морских беспилотников "Посейдон" — экспериментальная атомная подводная лодка "Белгород" проекта 09852 — уже "под парами" (запущен реактор). Субмарина к сентябрю завершит испытания и начнет океанскую службу. Идут швартовные испытания, то есть проверяются качество постройки судна, монтажа и регулировки оборудования, главная энергоустановка под нагрузкой, системы живучести и безопасности.Постоянной точкой дислокации носителя "Посейдонов" станет одна из баз Тихоокеанского флота, при этом экспериментальная подводная лодка сможет решать задачи по предназначению в любой точке Мирового океана. По действующей государственной программе вооружений до 2027 года, Россия построит три подобные субмарины.Президент России Владимир Путин впервые объявил о разработке системы "Посейдон" в 2018 году ("Белгород" спущен на воду 23 апреля 2019-го), отметив широкий спектр целей — авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника. Подобными инструментами Путин обещал изменить правила "однополярной игры". В то время официальные лица США откровенно презирали новое оружие как "технически надуманное и невероятное". Сегодня Госдепартамент выражает особую обеспокоенность появлением межконтинентальной ядерной торпеды 2М39 "Посейдон". И в целом "партнеров" тревожит растущий и крепнущий Военно-морской флот России, в составе которого (по информации Business Insider) действуют около 360 кораблей, в том числе 59 субмарин (12 подводных крейсеров — с баллистическими ракетами).Уникальные характеристикиМногоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" проекта 09852 — экспериментальная "реинкарнация" проекта 949А "Антей" третьего поколения, специально адаптированного для системы "Посейдон" (изначально "Антеи" были носителями противокорабельных ракет "Гранит")."Посейдон" — очень серьезный инструмент сдерживания. Стратегический межконтинентальный глубоководный аппарат с ядерной энергетической установкой способен перемещаться на 1000-метровой глубине на расстояние до 10 тысяч километров со скоростью 100 узлов (более 185 км/час).Испытания подтвердили "невероятные" характеристики и дальность. Автономный "Посейдон" способен двигаться на глубинах и скоростях, недосягаемых для всех существующих и перспективных субмарин, торпед и ракет вероятного противника.Ранее коллективный Запад во главе с США попытался "обнулить" потенциал стратегических ядерных сил РФ расширением НАТО на восток и формированием глобальной системы ПРО в Восточной Европе — с прицелом на дальнейшее размещение ударных "Томагавков" и других ракет средней дальности вблизи российских границ (для сокращения подлетного времени).Межконтинентальная система "Посейдон" помогает "партнерам" вернуться в суровую реальность многополярного мира, где наказание агрессору неотвратимо. Неудивительно, что "торпеда Судного дня" встревожила Американское стратегическое командование (STRATCOM) еще на ранней стадии испытаний, в феврале 2019 года. На слушаниях в Конгрессе глава STRATCOM Джон Хайтен отметил, что "Посейдон" как принципиально новая система вооружений не подпадает под ограничения Договора СНВ-3 и в США аналоги не разрабатываются."Белгород" станет первопроходцем-экспериментатором. Линейку штатных носителей межконтинентальных беспилотников откроет атомная подводная лодка "Хабаровск" (проекта 098531). Основные характеристики субмарины секретны. По данным из открытых источников, корабль оснащен принципиально новой ядерной энергетической установкой, способен нести на борту до шести беспилотных "торпед Судного дня". Водоизмещение около 10 тысяч тонн, скорость в подводном положении до 32 узлов, глубина погружения 500 метров, автономность 120 суток, экипаж — не менее 100 человек. Корпус субмарины напоминает новейший стратегический ракетоносец "Борей".Напомню, это не РФ, а Соединенные Штаты под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и в 2020 году нарастили военный бюджет до 750 миллиардов долларов (сумма сопоставима с оборонными расходами всех остальных стран мира). Многоцелевая океанская система России — предупреждение "партнерам", асимметричный ответ на опасную концентрацию в Восточной Европе ударного потенциала Пентагона и НАТО.

https://uz.sputniknews.ru/20210319/nochnoy-koshmar-pentagona-v-ssha-obespokoeny-moschyu-rossiyskogo-burevestnika-17857176.html

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2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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подводная лодка, нато, сша