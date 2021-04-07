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Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzbekistan-i-kyrgyzstan-realizuyut-60-proektov-bolee-chem-na-550-mln-18196514.html
Узбекистан и Кыргызстан реализуют 60 проектов более чем на $550 млн
Узбекистан и Кыргызстан реализуют 60 проектов более чем на $550 млн
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с министром энергетики и
2021-04-07T12:29+0500
2021-04-07T12:56+0500
иннопром-2021 в ташкенте
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
промышленность
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с министром энергетики и промышленности Кыргызстана Кубанычбеком Турдубаевым, сообщили в пресс-службе МИВТ.Обсудили договоренности, достигнутые в ходе недавнего визита главы Кыргызстана в Узбекистан, а также механизмы решения имеющихся вопросов с учетом общих интересов.В ходе встречи озвучили планы по укреплению партнерства в сферах инвестиций, промышленной кооперации, торговли и транспорта и приняли дорожную карту по расширению и углублению сотрудничества в сфере промышленной кооперации. Документ предусматривает реализацию 60 совместных проектов на сумму более 550 млн долларов. При этом Узбекистан готов к интенсивному взаимодействию с Кыргызстаном, чтобы дополнить дорожную карту новыми промышленными проектами.Отдельно поговорили о сотрудничестве в сфере энергетики, рассмотрели перспективы наращивания взаимной торговли. По имеющимся двусторонним договоренностям объем узбекско-кыргызского товарооборота планируется довести до 1 млрд долларов в этом году, и до 2 млрд долларов – в течение нескольких последующих лет. Чтобы приблизить желаемый результат, договорились создать оптово-распределительные и логистические центры для организации системы поставок и продвижения продукции узбекского и кыргызского производства на перспективные рынки.По итогам встречи договорились продолжать дискуссии в рамках действующей Рабочей группы по расширению торгово-экономического партнерства и промышленной кооперации между республиками. Решено также проводить регулярные консультации экспертов в сфере ведения бизнеса и осуществления экспорта.Международная промышленная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" впервые проходит в Ташкенте 5-7 апреля 2021 года. В ней участвуют 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из России, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Чехии, Японии.
https://uz.sputniknews.ru/20210313/uzbekistan-i-kyrgyzstan-podgotovyat-investproekt-kambaraty-1-17736197.html
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, промышленность, кыргызстан, узбекистан

Узбекистан и Кыргызстан реализуют 60 проектов более чем на $550 млн

12:29 07.04.2021 (обновлено: 12:56 07.04.2021)
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© Пресс-служба МИВТ УзбекистанаВстреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова и министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики К.Турдубаева.
Встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан С.Умурзакова и министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики К.Турдубаева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Пресс-служба МИВТ Узбекистана
Договорились создать оптово-распределительные и логистические центры для организации системы поставок и продвижения продукции узбекского и кыргызского производства на перспективные рынки.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с министром энергетики и промышленности Кыргызстана Кубанычбеком Турдубаевым, сообщили в пресс-службе МИВТ.
Обсудили договоренности, достигнутые в ходе недавнего визита главы Кыргызстана в Узбекистан, а также механизмы решения имеющихся вопросов с учетом общих интересов.
В ходе встречи озвучили планы по укреплению партнерства в сферах инвестиций, промышленной кооперации, торговли и транспорта и приняли дорожную карту по расширению и углублению сотрудничества в сфере промышленной кооперации. Документ предусматривает реализацию 60 совместных проектов на сумму более 550 млн долларов. При этом Узбекистан готов к интенсивному взаимодействию с Кыргызстаном, чтобы дополнить дорожную карту новыми промышленными проектами.
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Отдельно поговорили о сотрудничестве в сфере энергетики, рассмотрели перспективы наращивания взаимной торговли.
По имеющимся двусторонним договоренностям объем узбекско-кыргызского товарооборота планируется довести до 1 млрд долларов в этом году, и до 2 млрд долларов – в течение нескольких последующих лет. Чтобы приблизить желаемый результат, договорились создать оптово-распределительные и логистические центры для организации системы поставок и продвижения продукции узбекского и кыргызского производства на перспективные рынки.
По итогам встречи договорились продолжать дискуссии в рамках действующей Рабочей группы по расширению торгово-экономического партнерства и промышленной кооперации между республиками. Решено также проводить регулярные консультации экспертов в сфере ведения бизнеса и осуществления экспорта.
Международная промышленная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане" впервые проходит в Ташкенте 5-7 апреля 2021 года. В ней участвуют 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из России, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Чехии, Японии.
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