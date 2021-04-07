https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-rossii-dlya-migrantov-vvedut-tri-osnovnyx-statusa-prebyvaniya-18208766.html

В России для мигрантов введут три основных статуса пребывания

В России для мигрантов введут три основных статуса пребывания

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik, Мария Науменко. Три основных статуса пребывания появятся в России для иммигрантов. Такие меры предусмотрены в новом законопроекте "Об

2021-04-07T19:01+0500

2021-04-07T19:01+0500

2021-04-07T19:01+0500

миграция

трудовые мигранты

мвд россии

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik, Мария Науменко. Три основных статуса пребывания появятся в России для иммигрантов. Такие меры предусмотрены в новом законопроекте "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства"."Вводится три основных миграционных статуса: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание, в рамках которого иностранные граждане смогут законно находиться на территории Российской Федерации", — ответили на запрос Sputnik в пресс-службе МВД РФ.В настоящее время иностранные граждане в России имеют три правовых статуса: временно-пребывающие, временно-проживающие и постоянно-проживающие на территории РФ.В ведомстве уточнили, что под краткосрочным пребыванием подразумевается нахождение в России суммарно в течение года не более 90 суток (сейчас - 90 дней в течение 180 суток). Режим долгосрочного пребывания – это единый миграционный режим для иностранцев, которые находятся в РФ свыше 90 суток на законных основаниях.Дети мигрантов смогут также получить разрешение на долгосрочное пребывание, если их родители работают в России.Кроме того, сейчас иностранцам для приобретения российского гражданства необходимо получить вид на жительство. В свою очередь, ВНЖ оформляется при наличии разрешения на временное пребывание, которое получают в рамках квоты. Когда новый закон вступит в силу, постоянное проживание станет основным миграционным статусом и позволит иностранцу в перспективе претендовать на получение гражданства РФ.По данным МВД, на миграционный учет за январь-февраль 2021 года поставлены 1 млн 84 тысячи граждан, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://uz.sputniknews.ru/20210404/migrantam-budet-legche-lagalizovat-svoe-naxojdenie-v-rf--zakonoproekt-18143445.html

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трудовые мигранты, мвд россии