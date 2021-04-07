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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-rossii-dlya-migrantov-vvedut-tri-osnovnyx-statusa-prebyvaniya-18208766.html
В России для мигрантов введут три основных статуса пребывания
В России для мигрантов введут три основных статуса пребывания
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik, Мария Науменко. Три основных статуса пребывания появятся в России для иммигрантов. Такие меры предусмотрены в новом законопроекте "Об
2021-04-07T19:01+0500
2021-04-07T19:01+0500
миграция
трудовые мигранты
мвд россии
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik, Мария Науменко. Три основных статуса пребывания появятся в России для иммигрантов. Такие меры предусмотрены в новом законопроекте "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства"."Вводится три основных миграционных статуса: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание, в рамках которого иностранные граждане смогут законно находиться на территории Российской Федерации", — ответили на запрос Sputnik в пресс-службе МВД РФ.В настоящее время иностранные граждане в России имеют три правовых статуса: временно-пребывающие, временно-проживающие и постоянно-проживающие на территории РФ.В ведомстве уточнили, что под краткосрочным пребыванием подразумевается нахождение в России суммарно в течение года не более 90 суток (сейчас - 90 дней в течение 180 суток). Режим долгосрочного пребывания – это единый миграционный режим для иностранцев, которые находятся в РФ свыше 90 суток на законных основаниях.Дети мигрантов смогут также получить разрешение на долгосрочное пребывание, если их родители работают в России.Кроме того, сейчас иностранцам для приобретения российского гражданства необходимо получить вид на жительство. В свою очередь, ВНЖ оформляется при наличии разрешения на временное пребывание, которое получают в рамках квоты. Когда новый закон вступит в силу, постоянное проживание станет основным миграционным статусом и позволит иностранцу в перспективе претендовать на получение гражданства РФ.По данным МВД, на миграционный учет за январь-февраль 2021 года поставлены 1 млн 84 тысячи граждан, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/migrantam-budet-legche-lagalizovat-svoe-naxojdenie-v-rf--zakonoproekt-18143445.html
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трудовые мигранты, мвд россии

В России для мигрантов введут три основных статуса пребывания

19:01 07.04.2021
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© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦентр содействия мигрантам
Центр содействия мигрантам - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
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Дети мигрантов смогут также получить разрешение на долгосрочное пребывание, если их родители работают в России.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik, Мария Науменко. Три основных статуса пребывания появятся в России для иммигрантов. Такие меры предусмотрены в новом законопроекте "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства".
"Вводится три основных миграционных статуса: краткосрочное пребывание (до 90 суток), долгосрочное пребывание и постоянное проживание, в рамках которого иностранные граждане смогут законно находиться на территории Российской Федерации", — ответили на запрос Sputnik в пресс-службе МВД РФ.
В настоящее время иностранные граждане в России имеют три правовых статуса: временно-пребывающие, временно-проживающие и постоянно-проживающие на территории РФ.
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В ведомстве уточнили, что под краткосрочным пребыванием подразумевается нахождение в России суммарно в течение года не более 90 суток (сейчас - 90 дней в течение 180 суток). Режим долгосрочного пребывания – это единый миграционный режим для иностранцев, которые находятся в РФ свыше 90 суток на законных основаниях.
"Разрешенный срок пребывания иностранного гражданина будет продлеваться или сокращаться, если изменились условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему было разрешено пребывание в РФ", — дополнили в министерстве.
Дети мигрантов смогут также получить разрешение на долгосрочное пребывание, если их родители работают в России.
Кроме того, сейчас иностранцам для приобретения российского гражданства необходимо получить вид на жительство. В свою очередь, ВНЖ оформляется при наличии разрешения на временное пребывание, которое получают в рамках квоты. Когда новый закон вступит в силу, постоянное проживание станет основным миграционным статусом и позволит иностранцу в перспективе претендовать на получение гражданства РФ.
По данным МВД, на миграционный учет за январь-февраль 2021 года поставлены 1 млн 84 тысячи граждан, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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