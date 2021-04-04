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https://uz.sputniknews.ru/20210404/migrantam-budet-legche-lagalizovat-svoe-naxojdenie-v-rf--zakonoproekt-18143445.html
Мигрантам будет легче легализовать свое нахождение в РФ — законопроект
Мигрантам будет легче легализовать свое нахождение в РФ — законопроект
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Специалисты российского Министерства внутренних дел разрабатывают законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства
2021-04-04T18:07+0500
2021-04-04T18:13+0500
миграция
трудовые мигранты
мвд россии
законопроект
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Специалисты российского Министерства внутренних дел разрабатывают законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства узаконить свое положение в стране, даже если они ранее нарушили миграционные правила.Документ стал частью масштабной реформы миграционного законодательства. Новая Концепция государственной миграционной политики одобрена правительством России. Сейчас в РФ на законодательном уровне нет института миграционной амнистии. При этом есть законы, которые позволяют некоторым категориям иностранцев легализовать свое положение в стране.На днях в России предложили создать единую систему учета детей мигрантов — с такой инициативой выступила глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова. Она заявила о необходимости комплексной оценки потребностей детей мигрантов — чтобы можно было определить уровень их общей подготовки, в том числе владения русским языком.
https://uz.sputniknews.ru/20210212/Migrantam-v-Peterburge-stalo-prosche-nayti-rabotu-15991964.html
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трудовые мигранты, мвд россии, законопроект

Мигрантам будет легче легализовать свое нахождение в РФ — законопроект

18:07 04.04.2021 (обновлено: 18:13 04.04.2021)
1641
© Sputnik / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМигранты
Мигранты - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2021
© Sputnik / Михаил Голенков
/
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В российском миграционном законодательстве вскоре появится новый документ, который облегчит легализацию мигрантов в РФ.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Специалисты российского Министерства внутренних дел разрабатывают законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства узаконить свое положение в стране, даже если они ранее нарушили миграционные правила.
Документ стал частью масштабной реформы миграционного законодательства. Новая Концепция государственной миграционной политики одобрена правительством России.
Сейчас в РФ на законодательном уровне нет института миграционной амнистии. При этом есть законы, которые позволяют некоторым категориям иностранцев легализовать свое положение в стране.
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На днях в России предложили создать единую систему учета детей мигрантов — с такой инициативой выступила глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова. Она заявила о необходимости комплексной оценки потребностей детей мигрантов — чтобы можно было определить уровень их общей подготовки, в том числе владения русским языком.
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