https://uz.sputniknews.ru/20210404/migrantam-budet-legche-lagalizovat-svoe-naxojdenie-v-rf--zakonoproekt-18143445.html

Мигрантам будет легче легализовать свое нахождение в РФ — законопроект

Мигрантам будет легче легализовать свое нахождение в РФ — законопроект

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Специалисты российского Министерства внутренних дел разрабатывают законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства

2021-04-04T18:07+0500

2021-04-04T18:07+0500

2021-04-04T18:13+0500

миграция

трудовые мигранты

мвд россии

законопроект

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Специалисты российского Министерства внутренних дел разрабатывают законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства узаконить свое положение в стране, даже если они ранее нарушили миграционные правила.Документ стал частью масштабной реформы миграционного законодательства. Новая Концепция государственной миграционной политики одобрена правительством России. Сейчас в РФ на законодательном уровне нет института миграционной амнистии. При этом есть законы, которые позволяют некоторым категориям иностранцев легализовать свое положение в стране.На днях в России предложили создать единую систему учета детей мигрантов — с такой инициативой выступила глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова. Она заявила о необходимости комплексной оценки потребностей детей мигрантов — чтобы можно было определить уровень их общей подготовки, в том числе владения русским языком.

https://uz.sputniknews.ru/20210212/Migrantam-v-Peterburge-stalo-prosche-nayti-rabotu-15991964.html

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трудовые мигранты, мвд россии, законопроект