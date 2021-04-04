Мигрантам будет легче легализовать свое нахождение в РФ — законопроект

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Специалисты российского Министерства внутренних дел разрабатывают законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства узаконить свое положение в стране, даже если они ранее нарушили миграционные правила.Документ стал частью масштабной реформы миграционного законодательства. Новая Концепция государственной миграционной политики одобрена правительством России. Сейчас в РФ на законодательном уровне нет института миграционной амнистии. При этом есть законы, которые позволяют некоторым категориям иностранцев легализовать свое положение в стране.На днях в России предложили создать единую систему учета детей мигрантов — с такой инициативой выступила глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова. Она заявила о необходимости комплексной оценки потребностей детей мигрантов — чтобы можно было определить уровень их общей подготовки, в том числе владения русским языком.
В российском миграционном законодательстве вскоре появится новый документ, который облегчит легализацию мигрантов в РФ.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Специалисты российского Министерства внутренних дел разрабатывают законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства узаконить свое положение в стране, даже если они ранее нарушили миграционные правила.
Документ стал частью масштабной реформы миграционного законодательства. Новая Концепция государственной миграционной политики одобрена правительством России.
Сейчас в РФ на законодательном уровне нет института миграционной амнистии. При этом есть законы, которые позволяют некоторым категориям иностранцев легализовать свое положение в стране.
На днях в России предложили создать единую систему учета детей мигрантов — с такой инициативой выступила глава комитета Совета Федерации по образованию и науке Лилия Гумерова. Она заявила о необходимости комплексной оценки потребностей детей мигрантов — чтобы можно было определить уровень их общей подготовки, в том числе владения русским языком.