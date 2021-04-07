https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-stolichnom-metropolitene-obyasnili-pochemu-ostanovilsya-poezd-18210110.html

В столичном метрополитене объяснили, почему остановился поезд

В столичном метрополитене объяснили, почему остановился поезд

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня в 8:40 по местному времени на станции метро "Гафур Гулям" внезапно остановился состав. Всех пассажиров в экстренном порядке

2021-04-07T20:03+0500

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происшествия

метро

поезд

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня в 8:40 по местному времени на станции метро "Гафур Гулям" внезапно остановился состав. Всех пассажиров в экстренном порядке пересадили в резервный поезд, который прибыл в считанные минуты.В столичном метрополитене объяснили непредвиденную остановку техническими причинами, однако подробностей не рассказали. В ведомстве отметили, что все движение поездов было восстановлено в течении 3-5 минут.Напомним, несколько недель назад в ташкентском метро произошло ЧП: столкнулись два поезда. На место происшествия немедленно выехала спасательная бригада. К счастью, пострадавших не было.

https://uz.sputniknews.ru/20210109/Informatsiya-o-skhode-sostava-na-Sergeliyskoy-linii-metro-okazalas-feykom-15750866.html

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