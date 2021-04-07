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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-stolichnom-metropolitene-obyasnili-pochemu-ostanovilsya-poezd-18210110.html
В столичном метрополитене объяснили, почему остановился поезд
В столичном метрополитене объяснили, почему остановился поезд
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня в 8:40 по местному времени на станции метро "Гафур Гулям" внезапно остановился состав. Всех пассажиров в экстренном порядке
2021-04-07T20:03+0500
2021-04-07T20:03+0500
происшествия
метро
поезд
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня в 8:40 по местному времени на станции метро "Гафур Гулям" внезапно остановился состав. Всех пассажиров в экстренном порядке пересадили в резервный поезд, который прибыл в считанные минуты.В столичном метрополитене объяснили непредвиденную остановку техническими причинами, однако подробностей не рассказали. В ведомстве отметили, что все движение поездов было восстановлено в течении 3-5 минут.Напомним, несколько недель назад в ташкентском метро произошло ЧП: столкнулись два поезда. На место происшествия немедленно выехала спасательная бригада. К счастью, пострадавших не было.
https://uz.sputniknews.ru/20210109/Informatsiya-o-skhode-sostava-na-Sergeliyskoy-linii-metro-okazalas-feykom-15750866.html
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метро, поезд

В столичном метрополитене объяснили, почему остановился поезд

20:03 07.04.2021
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоезд нового поколения "Москва-2020" вышел на кольцевую линию метро
Поезд нового поколения Москва-2020 вышел на кольцевую линию метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
В ведомстве отметили, что все движение поездов было восстановлено в течении 3-5 минут.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня в 8:40 по местному времени на станции метро "Гафур Гулям" внезапно остановился состав. Всех пассажиров в экстренном порядке пересадили в резервный поезд, который прибыл в считанные минуты.
В столичном метрополитене объяснили непредвиденную остановку техническими причинами, однако подробностей не рассказали.
В ведомстве отметили, что все движение поездов было восстановлено в течении 3-5 минут.
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Напомним, несколько недель назад в ташкентском метро произошло ЧП: столкнулись два поезда. На место происшествия немедленно выехала спасательная бригада. К счастью, пострадавших не было.
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