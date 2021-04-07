В столичном метрополитене объяснили, почему остановился поезд

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня в 8:40 по местному времени на станции метро "Гафур Гулям" внезапно остановился состав. Всех пассажиров в экстренном порядке пересадили в резервный поезд, который прибыл в считанные минуты.В столичном метрополитене объяснили непредвиденную остановку техническими причинами, однако подробностей не рассказали. В ведомстве отметили, что все движение поездов было восстановлено в течении 3-5 минут.Напомним, несколько недель назад в ташкентском метро произошло ЧП: столкнулись два поезда. На место происшествия немедленно выехала спасательная бригада. К счастью, пострадавших не было.
В ведомстве отметили, что все движение поездов было восстановлено в течении 3-5 минут.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня в 8:40 по местному времени на станции метро "Гафур Гулям" внезапно остановился состав. Всех пассажиров в экстренном порядке пересадили в резервный поезд, который прибыл в считанные минуты.
В столичном метрополитене объяснили непредвиденную остановку техническими причинами, однако подробностей не рассказали.
В ведомстве отметили, что все движение поездов было восстановлено в течении 3-5 минут.