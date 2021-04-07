https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-tashkente-uchenik-11-klassa-ranil-sverstnika-kuxonnym-nojom-18203161.html

В Ташкенте ученик 11 класса ранил сверстника кухонным ножом

В Ташкенте ученик 11 класса ранил сверстника кухонным ножом

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкенте возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, который ранил ножом своего сверстника, сообщают в

2021-04-07T16:41+0500

2021-04-07T16:41+0500

2021-04-07T16:59+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

несовершеннолетние

конфликт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкенте возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, который ранил ножом своего сверстника, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.Инцидент произошел вечером 4 апреля около одного из магазинов на улице Беруни в Алмазарском районе.По данным пресс-службы, одиннадцатиклассник Абдулазиз Ж. из хулиганских побуждений учинил ссору с 17-летним Султанхужой А. и несколько раз ранил его кухонным ножом.Позднее врачи обнаружили у пострадавшего повреждения на животе, груди, пояснице и ягодице.В отношении Абдулазиза Ж. возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 277 ("Хулиганство, сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью") УК Узбекистана.В начале марта двое несовершеннолетних молодых людей подрались в Ангрене на территории школы, один из них в результате попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями. У парня были диагностированы закрытый перелом черепа и перелом затылочной части черепа.

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следственный департамент при мвд узбекистана, несовершеннолетние, конфликт, ташкент