В Ташкенте ученик 11 класса ранил сверстника кухонным ножом

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкенте возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, который ранил ножом своего сверстника, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.Инцидент произошел вечером 4 апреля около одного из магазинов на улице Беруни в Алмазарском районе.По данным пресс-службы, одиннадцатиклассник Абдулазиз Ж. из хулиганских побуждений учинил ссору с 17-летним Султанхужой А. и несколько раз ранил его кухонным ножом.Позднее врачи обнаружили у пострадавшего повреждения на животе, груди, пояснице и ягодице.В отношении Абдулазиза Ж. возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 277 ("Хулиганство, сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью") УК Узбекистана.В начале марта двое несовершеннолетних молодых людей подрались в Ангрене на территории школы, один из них в результате попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями. У парня были диагностированы закрытый перелом черепа и перелом затылочной части черепа.
Врачи обнаружили у пострадавшего повреждения на животе, груди, пояснице и ягодице.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкенте возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, который ранил ножом своего сверстника, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.
Инцидент произошел вечером 4 апреля около одного из магазинов на улице Беруни в Алмазарском районе.
По данным пресс-службы, одиннадцатиклассник Абдулазиз Ж. из хулиганских побуждений учинил ссору с 17-летним Султанхужой А. и несколько раз ранил его кухонным ножом.
Позднее врачи обнаружили у пострадавшего повреждения на животе, груди, пояснице и ягодице.
В отношении Абдулазиза Ж. возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 277 ("Хулиганство, сопряженное с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью") УК Узбекистана.
В начале марта двое несовершеннолетних молодых людей подрались в Ангрене на территории школы, один из них в результате попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями. У парня были диагностированы закрытый перелом черепа и перелом затылочной части черепа.