https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-mat-i-doch-obmanuli-11-chelovek-na-43-tysyachi-18210564.html

В Узбекистане мать и дочь обманули 11 человек на $4,3 тысячи

В Узбекистане мать и дочь обманули 11 человек на $4,3 тысячи

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Шахрисабзе возбудили уголовное дело в отношении двух женщин — матери и дочери — которые обманули более десяти человек и

2021-04-07T20:47+0500

2021-04-07T20:47+0500

2021-04-07T20:50+0500

происшествия

мошенничество

уголовное дело

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/07/18210835_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_0dd2797bcc54b8d272c1638bdd613ed9.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Шахрисабзе возбудили уголовное дело в отношении двух женщин — матери и дочери — которые обманули более десяти человек и "заработали" при этом крупную сумму. Об этом рассказали в УВД Кашкадарьинской области.По данным пресс-службы, жертвами мошенниц стали 11 граждан. Они пообещали устроить потерпевших на работу в медучреждения Шахрисабза и взяли у них 4,3 тысячи долларов.Деньги злоумышленницы потратили на свои нужды.Потом старшая из них позвонила в несколько медучреждений и, представившись должностным лицом, потребовала устроить потерпевших на работу, прислав их данные в SMS.Идет предварительное следствие.Ранее в том же регионе были выявлены мошенники, которые наживались на продаже фальшивых дипломов о высшем образовании.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

мошенничество, уголовное дело