В Узбекистане мать и дочь обманули 11 человек на $4,3 тысячи

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Шахрисабзе возбудили уголовное дело в отношении двух женщин — матери и дочери — которые обманули более десяти человек и "заработали" при этом крупную сумму. Об этом рассказали в УВД Кашкадарьинской области.По данным пресс-службы, жертвами мошенниц стали 11 граждан. Они пообещали устроить потерпевших на работу в медучреждения Шахрисабза и взяли у них 4,3 тысячи долларов.Деньги злоумышленницы потратили на свои нужды.Потом старшая из них позвонила в несколько медучреждений и, представившись должностным лицом, потребовала устроить потерпевших на работу, прислав их данные в SMS.Идет предварительное следствие.Ранее в том же регионе были выявлены мошенники, которые наживались на продаже фальшивых дипломов о высшем образовании.
Потерпевшим была обещана работа в медучреждениях Шахрисабза. Конечно, ни один из них не получил место.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Шахрисабзе возбудили уголовное дело в отношении двух женщин — матери и дочери — которые обманули более десяти человек и "заработали" при этом крупную сумму. Об этом рассказали в УВД Кашкадарьинской области.
По данным пресс-службы, жертвами мошенниц стали 11 граждан. Они пообещали устроить потерпевших на работу в медучреждения Шахрисабза и взяли у них 4,3 тысячи долларов.
Деньги злоумышленницы потратили на свои нужды.
Потом старшая из них позвонила в несколько медучреждений и, представившись должностным лицом, потребовала устроить потерпевших на работу, прислав их данные в SMS.
Идет предварительное следствие.
Ранее в том же регионе были выявлены мошенники, которые наживались на продаже фальшивых дипломов о высшем образовании.