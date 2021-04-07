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В Узбекистане мать и дочь обманули 11 человек на $4,3 тысячи
В Узбекистане мать и дочь обманули 11 человек на $4,3 тысячи
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Шахрисабзе возбудили уголовное дело в отношении двух женщин — матери и дочери — которые обманули более десяти человек и
2021-04-07T20:47+0500
2021-04-07T20:50+0500
происшествия
мошенничество
уголовное дело
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Шахрисабзе возбудили уголовное дело в отношении двух женщин — матери и дочери — которые обманули более десяти человек и "заработали" при этом крупную сумму. Об этом рассказали в УВД Кашкадарьинской области.По данным пресс-службы, жертвами мошенниц стали 11 граждан. Они пообещали устроить потерпевших на работу в медучреждения Шахрисабза и взяли у них 4,3 тысячи долларов.Деньги злоумышленницы потратили на свои нужды.Потом старшая из них позвонила в несколько медучреждений и, представившись должностным лицом, потребовала устроить потерпевших на работу, прислав их данные в SMS.Идет предварительное следствие.Ранее в том же регионе были выявлены мошенники, которые наживались на продаже фальшивых дипломов о высшем образовании.
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мошенничество, уголовное дело

В Узбекистане мать и дочь обманули 11 человек на $4,3 тысячи

20:47 07.04.2021 (обновлено: 20:50 07.04.2021)
1158
© CC0 / Unsplash / Sharon McCutcheon Женщина пересчитывает доллары
Женщина пересчитывает доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© CC0 / Unsplash / Sharon McCutcheon
Потерпевшим была обещана работа в медучреждениях Шахрисабза. Конечно, ни один из них не получил место.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Шахрисабзе возбудили уголовное дело в отношении двух женщин — матери и дочери — которые обманули более десяти человек и "заработали" при этом крупную сумму. Об этом рассказали в УВД Кашкадарьинской области.
По данным пресс-службы, жертвами мошенниц стали 11 граждан. Они пообещали устроить потерпевших на работу в медучреждения Шахрисабза и взяли у них 4,3 тысячи долларов.
Деньги злоумышленницы потратили на свои нужды.
Потом старшая из них позвонила в несколько медучреждений и, представившись должностным лицом, потребовала устроить потерпевших на работу, прислав их данные в SMS.
Идет предварительное следствие.
Ранее в том же регионе были выявлены мошенники, которые наживались на продаже фальшивых дипломов о высшем образовании.
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