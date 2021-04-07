ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта, пишет УзА.Также в заявлении говорится, что должность заместителя премьер-министра, председателя Госкомтуризма, которую сейчас занимает Азиз Абдухакимов, преобразована в заместителя премьер-министра, министра туризма и спорта.Напомним, что многие эксперты утверждают, что Узбекистан должен быть готов к возобновлению туристического потока в ближайшие годы.Удар, который нанес COVID-19 по индустрии туризма – разрушительный. Прошлый год, по словам специалистов сферы, стал худшим для туристического и гостиничного бизнеса.
Оно сформировано на базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта, пишет УзА.
"Оно сформировано на базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма", — говорится в сообщении.
Также в заявлении говорится, что должность заместителя премьер-министра, председателя Госкомтуризма, которую сейчас занимает Азиз Абдухакимов, преобразована в заместителя премьер-министра, министра туризма и спорта.