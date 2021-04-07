https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-sozdano-ministerstvo-turizma-i-sporta-18190478.html

В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта

В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта, пишет УзА.

2021-04-07T08:00+0500

2021-04-07T08:00+0500

2021-04-07T10:04+0500

туризм

туризм

узбекистан

спорт

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/01/15301802_0:61:1177:723_1920x0_80_0_0_8e1c5360af2fffc302302ed7457e3270.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта, пишет УзА.Также в заявлении говорится, что должность заместителя премьер-министра, председателя Госкомтуризма, которую сейчас занимает Азиз Абдухакимов, преобразована в заместителя премьер-министра, министра туризма и спорта.Напомним, что многие эксперты утверждают, что Узбекистан должен быть готов к возобновлению туристического потока в ближайшие годы.Удар, который нанес COVID-19 по индустрии туризма – разрушительный. Прошлый год, по словам специалистов сферы, стал худшим для туристического и гостиничного бизнеса.

https://uz.sputniknews.ru/20210330/kak-i-kogda-vosstanovitsya-tursfera-v-uzbekistane--kommentariy-eksperta-18044293.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

туризм, узбекистан, спорт, узбекистан