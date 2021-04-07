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Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-sozdano-ministerstvo-turizma-i-sporta-18190478.html
В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта
В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта, пишет УзА.
2021-04-07T08:00+0500
2021-04-07T10:04+0500
туризм
туризм
узбекистан
спорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта, пишет УзА.Также в заявлении говорится, что должность заместителя премьер-министра, председателя Госкомтуризма, которую сейчас занимает Азиз Абдухакимов, преобразована в заместителя премьер-министра, министра туризма и спорта.Напомним, что многие эксперты утверждают, что Узбекистан должен быть готов к возобновлению туристического потока в ближайшие годы.Удар, который нанес COVID-19 по индустрии туризма – разрушительный. Прошлый год, по словам специалистов сферы, стал худшим для туристического и гостиничного бизнеса.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/kak-i-kogda-vosstanovitsya-tursfera-v-uzbekistane--kommentariy-eksperta-18044293.html
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туризм, узбекистан, спорт, узбекистан

В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта

08:00 07.04.2021 (обновлено: 10:04 07.04.2021)
248
© Пресс-служба ГоскомтуризмаПожилой турист
Пожилой турист - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Пресс-служба Госкомтуризма
Оно сформировано на базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта, пишет УзА.

"Оно сформировано на базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма", — говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что должность заместителя премьер-министра, председателя Госкомтуризма, которую сейчас занимает Азиз Абдухакимов, преобразована в заместителя премьер-министра, министра туризма и спорта.
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Напомним, что многие эксперты утверждают, что Узбекистан должен быть готов к возобновлению туристического потока в ближайшие годы.
Удар, который нанес COVID-19 по индустрии туризма – разрушительный. Прошлый год, по словам специалистов сферы, стал худшим для туристического и гостиничного бизнеса.
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