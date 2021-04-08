Апрельские тезисы: Андрей Грозин о ключевых политических событиях в Узбекистане и ЦА

"Визит Садыра Жапарова в Узбекистан — на мой взгляд, без всякого преувеличения, чрезвычайно значимое событие для всей Центральной Азии, поскольку его итоги уже сейчас позволяют говорить о том, что кардинально меняется внутриполитический климат в ЦА. Происходит это благодаря усилиям, прежде всего, Ташкента. После смены руководства в Узбекистане республика за счет изменения своей политики в отношении ближайших соседей превратилась в главного миротворца региона. По сути дела, в ходе визита Жапарова Ташкент еще раз продемонстрировал, что Узбекистан является основной точкой региона, от действий которой зависит урегулирование множества проблем. По поводу пограничного вопроса многие эксперты говорили, что он труднорешаемый или вообще нерешаемый, поскольку вмешивается множество объективных и субъективных факторов: национальные интересы, национальная безопасность и так далее. Население всегда очень болезненно реагирует на любые территориальные уступки, на любые изменения, которые трактуются как неоправданные, если они делаются в пользу соседей. Собственно, в таджико-кыргызских приграничных отношениях ситуация складывается именно таким образом. Достичь там такого же согласования, которое наблюдается в узбеко-кыргызских отношениях, будет, на мой взгляд, значительно сложнее. Узбекистан в ходе прошедших переговоров позиционировался как сторона более сильная. И сторона более сильная, вопреки ожиданиям многих, пошла на уступки Кыргызстану, который сейчас, после переворота октября 2020 года, находится, мягко говоря, на слабых позициях".