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Политика
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Апрельские тезисы: Андрей Грозин о ключевых политических событиях в Узбекистане и ЦА
Апрельские тезисы: Андрей Грозин о ключевых политических событиях в Узбекистане и ЦА
Узбекистан — наблюдатель при ЕАЭС. Когда ждать вступления?
2021-04-08T16:54+0500
2021-04-08T16:54+0500
кыргызстан
садыр жапаров
шавкат мирзиёев
политика
подкаст
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Грозин: Узбекистан не будет форсировать свое вступление в ЕАЭС
Грозин: Узбекистан не будет форсировать свое вступление в ЕАЭС
Грозин: Узбекистан превратился в главного миротворца Центральной Азии
Грозин: Узбекистан превратился в главного миротворца Центральной Азии
Узбекистан — наблюдатель при ЕАЭС. Когда ждать вступления республики в союз?От чего именно будет зависеть решение Ташкента по расширению сотрудничества с ЕАЭС? Есть ли причины сомневаться, что статус Узбекистана в союзе изменится? Ответы на эти вопросы слушайте в аудиофайле.Отношения с соседями: пограничные вопросы с Кыргызстаном. Узбекистан как "главный миротворец региона"Что может помешать Узбекистану и Кыргызстану прийти к консенсусу на границе? Удастся ли странам избежать такого развития ситуации? Ответы на эти вопросы слушайте в аудиофайле.
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аудио, кыргызстан, садыр жапаров, шавкат мирзиёев, подкаст, узбекистан

Апрельские тезисы: Андрей Грозин о ключевых политических событиях в Узбекистане и ЦА

16:54 08.04.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Sputnik Узбекистан подготовил дайджест самых знаковых событий и тенденций в основных сферах жизни республики и всего региона. О политических итогах первого квартала и своем видении ситуации рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Узбекистан — наблюдатель при ЕАЭС. Когда ждать вступления республики в союз?

"В силу множества объективных обстоятельств Узбекистан является государством, которое не склонно выстраивать свою внешнюю политику, что называется, "десять раз не подумав". Кто-то говорит, что узбекская внешняя политика, в том числе экономическая, консервативна, кто-то считает ее прагматичной. Но главное ее отличие — в попытках избегать любых необдуманных шагов и их последствий. Поэтому Ташкент всегда, прежде чем принять какое-то решение, проводит долгосрочный анализ, взвешивает все "за" и "против". Не думаю, что Узбекистан будет форсировать свое вступление в ЕАЭС в качестве полноценного члена. Все будет идти размеренно, впереди выборы президента. Республика оценит плюсы от расширяющегося партнерства с союзом и примет решение. Думаю, не в 2021 году, а в 2022-м. Может быть, и несколько позднее".

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин - Sputnik Узбекистан
Андрей Грозин
Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ
От чего именно будет зависеть решение Ташкента по расширению сотрудничества с ЕАЭС? Есть ли причины сомневаться, что статус Узбекистана в союзе изменится? Ответы на эти вопросы слушайте в аудиофайле.
Грозин: Узбекистан не будет форсировать свое вступление в ЕАЭС

Отношения с соседями: пограничные вопросы с Кыргызстаном. Узбекистан как "главный миротворец региона"

"Визит Садыра Жапарова в Узбекистан — на мой взгляд, без всякого преувеличения, чрезвычайно значимое событие для всей Центральной Азии, поскольку его итоги уже сейчас позволяют говорить о том, что кардинально меняется внутриполитический климат в ЦА. Происходит это благодаря усилиям, прежде всего, Ташкента. После смены руководства в Узбекистане республика за счет изменения своей политики в отношении ближайших соседей превратилась в главного миротворца региона. По сути дела, в ходе визита Жапарова Ташкент еще раз продемонстрировал, что Узбекистан является основной точкой региона, от действий которой зависит урегулирование множества проблем. По поводу пограничного вопроса многие эксперты говорили, что он труднорешаемый или вообще нерешаемый, поскольку вмешивается множество объективных и субъективных факторов: национальные интересы, национальная безопасность и так далее. Население всегда очень болезненно реагирует на любые территориальные уступки, на любые изменения, которые трактуются как неоправданные, если они делаются в пользу соседей. Собственно, в таджико-кыргызских приграничных отношениях ситуация складывается именно таким образом. Достичь там такого же согласования, которое наблюдается в узбеко-кыргызских отношениях, будет, на мой взгляд, значительно сложнее. Узбекистан в ходе прошедших переговоров позиционировался как сторона более сильная. И сторона более сильная, вопреки ожиданиям многих, пошла на уступки Кыргызстану, который сейчас, после переворота октября 2020 года, находится, мягко говоря, на слабых позициях".

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Грозин
Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ
Что может помешать Узбекистану и Кыргызстану прийти к консенсусу на границе? Удастся ли странам избежать такого развития ситуации? Ответы на эти вопросы слушайте в аудиофайле.
Грозин: Узбекистан превратился в главного миротворца Центральной Азии
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