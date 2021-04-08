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https://uz.sputniknews.ru/20210408/forbes-nazval-samogo-yunogo-milliardera-v-mire-im-stal-18-letniy-nemets-18230747.html
Forbes назвал самого юного миллиардера в мире — им стал 18-летний немец
Forbes назвал самого юного миллиардера в мире — им стал 18-летний немец
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Журнал Forbes составил список самых молодых миллионеров мира за 2021 год.
2021-04-08T17:50+0500
2021-04-08T17:50+0500
2021-04-08T17:51+0500
в мире
миллиардер
деньги
рейтинг
forbes
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Журнал Forbes составил список самых молодых миллионеров мира за 2021 год. Рейтинг возглавил 18-летний Кевин Дэвид Леманн — молодой человек получил в наследство 50% немецкой сети Drogerie Markt и стал обладателем состояния в 3,3 миллиарда долларов.Интересно, что огромную сумму подросток получил от отца еще в возрасте 14 лет, однако законы запрещают несовершеннолетнему самостоятельно распоряжаться такими деньгами. Теперь же, когда Дэвиду исполнилось 18, ограничения действовать перестали.Отметим, что до этого главной миллиардершей планеты была признана Кайли Дженнер — самая юная представительница клана Кардашьян.Позднее, правда, оказалось, что ее капитал был не корректно посчитан, и в этом году в рейтинг Forbes американка уже не попала.
https://uz.sputniknews.ru/20201219/Forbes-podschital-kak-vyroslo-sostoyanie-bogateyshikh-lyudey-mira-v-2020-godu-15633391.html
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миллиардер, деньги, рейтинг, forbes
Forbes назвал самого юного миллиардера в мире — им стал 18-летний немец 17:50 08.04.2021 (обновлено: 17:51 08.04.2021)
Вторую строчку занял 24-летний китаец Ван Цзелонг (1,5 миллиарда долларов), третью и четвертую — 24-летняя Александра и 25-летняя Катарина Андресен (по 1,4 миллиона долларов у каждой из сестер).
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
Журнал Forbes
составил список
самых молодых миллионеров мира за 2021 год.
Рейтинг возглавил 18-летний Кевин Дэвид Леманн — молодой человек получил в наследство 50% немецкой сети Drogerie Markt и стал обладателем состояния в 3,3 миллиарда долларов.
Интересно, что огромную сумму подросток получил от отца еще в возрасте 14 лет, однако законы запрещают несовершеннолетнему самостоятельно распоряжаться такими деньгами.
Теперь же, когда Дэвиду исполнилось 18, ограничения действовать перестали.
Впрочем, отец и сын не принимают активного участия в управлении компанией Drogerie Markt, которая, к слову, занимает ведущие позиции на рынке Германии и уже открыла свыше двух тысяч магазинов.
Отметим, что до этого главной миллиардершей планеты была признана Кайли Дженнер — самая юная представительница клана Кардашьян.
Позднее, правда, оказалось, что ее капитал был не корректно посчитан, и в этом году в рейтинг Forbes американка уже не попала.