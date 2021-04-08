https://uz.sputniknews.ru/20210408/forbes-nazval-samogo-yunogo-milliardera-v-mire-im-stal-18-letniy-nemets-18230747.html

Forbes назвал самого юного миллиардера в мире — им стал 18-летний немец

Forbes назвал самого юного миллиардера в мире — им стал 18-летний немец

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Журнал Forbes составил список самых молодых миллионеров мира за 2021 год.

2021-04-08T17:50+0500

2021-04-08T17:50+0500

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Журнал Forbes составил список самых молодых миллионеров мира за 2021 год. Рейтинг возглавил 18-летний Кевин Дэвид Леманн — молодой человек получил в наследство 50% немецкой сети Drogerie Markt и стал обладателем состояния в 3,3 миллиарда долларов.Интересно, что огромную сумму подросток получил от отца еще в возрасте 14 лет, однако законы запрещают несовершеннолетнему самостоятельно распоряжаться такими деньгами. Теперь же, когда Дэвиду исполнилось 18, ограничения действовать перестали.Отметим, что до этого главной миллиардершей планеты была признана Кайли Дженнер — самая юная представительница клана Кардашьян.Позднее, правда, оказалось, что ее капитал был не корректно посчитан, и в этом году в рейтинг Forbes американка уже не попала.

https://uz.sputniknews.ru/20201219/Forbes-podschital-kak-vyroslo-sostoyanie-bogateyshikh-lyudey-mira-v-2020-godu-15633391.html

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миллиардер, деньги, рейтинг, forbes