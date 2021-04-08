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https://uz.sputniknews.ru/20210408/gazeta-the-new-york-times-zadala-amerikantsam-5-voprosov-na-znanie-uzbekistana-18221858.html
Газета The New York Times задала американцам 5 вопросов на знание Узбекистана
Газета The New York Times задала американцам 5 вопросов на знание Узбекистана
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Американская газета The New York Times подготовила для своих читателей образовательную викторину — ее центральной темой стал
2021-04-08T14:23+0500
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Американская газета The New York Times подготовила для своих читателей образовательную викторину — ее центральной темой стал Узбекистан.Издание опубликовало пять вопросов, которые знакомят с историей, географией, экономикой и экологией республики. В первом вопросе аудиторию просят отметить на карте мира Узбекистан.Далее пользователям предлагается отметить название 2000-летнего торгового пути, на перекрестке которого стоял Узбекистан. Правильный ответ: Великий Шелковый путь (The Silk Road).Затем задается, пожалуй, самый каверзный вопрос для западных жителей: "Какая столица у Узбекистана?" После читателям рассказывается об истории Ташкента.Важной достопримечательностью называется столичной метрополитен, который, как пишет The New York Times, поражает своей архитектурой и разносторонней тематикой (космос, советское прошлое, сельское хозяйство, национальная культура и так далее).Еще два вопроса связаны с экономикой и экологией республики. Сперва читателей спрашивают: с каким из самых распространенных нарушений прав человека борются сегодня власти страны? Правильный ответ: с принудительным трудом на хлопковых полях.В конце внимание аудитории привлекают к важной экологической проблеме — постепенному исчезновению Аральского моря.В The New York Times отметили, что изменение климата усугубило вопрос нехватки воды в регионе. Журналисты подчеркнули, что эта антропогенная катастрофа явила миру одну из главных достопримечательностей страны — порт Муйнак.Авторы квиза пишут, что когда-то здесь была бескрайняя водная гладь и чудесные пляжи, а теперь тут "ржавеют заброшенные корабли словно кости динозавров".По данным издания, иностранные туристы приезжают в Муйнак посмотреть "кладбища кораблей и сделать селфи для Instagram".
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Газета The New York Times задала американцам 5 вопросов на знание Узбекистана

14:23 08.04.2021 (обновлено: 14:29 08.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Sarah ShullАмериканская газета The New York Times
Американская газета The New York Times - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© СС0 / Unsplash / Sarah Shull
Издание ведет постоянную рубрику "Страна недели". В этот раз — Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Американская газета The New York Times подготовила для своих читателей образовательную викторину — ее центральной темой стал Узбекистан.
Издание опубликовало пять вопросов, которые знакомят с историей, географией, экономикой и экологией республики.
В первом вопросе аудиторию просят отметить на карте мира Узбекистан.
© The New York TimesВопрос: "Где находится Узбекистан на карте мира?"
Вопрос: Где находится Узбекистан на карте мира? - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
Вопрос: "Где находится Узбекистан на карте мира?"
© The New York Times
Далее пользователям предлагается отметить название 2000-летнего торгового пути, на перекрестке которого стоял Узбекистан. Правильный ответ: Великий Шелковый путь (The Silk Road).
Затем задается, пожалуй, самый каверзный вопрос для западных жителей: "Какая столица у Узбекистана?" После читателям рассказывается об истории Ташкента.
Важной достопримечательностью называется столичной метрополитен, который, как пишет The New York Times, поражает своей архитектурой и разносторонней тематикой (космос, советское прошлое, сельское хозяйство, национальная культура и так далее).
© The New York TimesВопросы про Великий Шелковый путь и столицу Узбекистана
Вопросы про Великий Шелковый путь и столицу Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
Вопросы про Великий Шелковый путь и столицу Узбекистана
© The New York Times
Еще два вопроса связаны с экономикой и экологией республики. Сперва читателей спрашивают: с каким из самых распространенных нарушений прав человека борются сегодня власти страны? Правильный ответ: с принудительным трудом на хлопковых полях.
В конце внимание аудитории привлекают к важной экологической проблеме — постепенному исчезновению Аральского моря.
© The New York TimesВопросы про экономику и экологию Узбекистана
Вопросы про экономику и экологию Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
Вопросы про экономику и экологию Узбекистана
© The New York Times
В The New York Times отметили, что изменение климата усугубило вопрос нехватки воды в регионе. Журналисты подчеркнули, что эта антропогенная катастрофа явила миру одну из главных достопримечательностей страны — порт Муйнак.
Авторы квиза пишут, что когда-то здесь была бескрайняя водная гладь и чудесные пляжи, а теперь тут "ржавеют заброшенные корабли словно кости динозавров".
По данным издания, иностранные туристы приезжают в Муйнак посмотреть "кладбища кораблей и сделать селфи для Instagram".
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