Газета The New York Times задала американцам 5 вопросов на знание Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Американская газета The New York Times подготовила для своих читателей образовательную викторину — ее центральной темой стал Узбекистан.Издание опубликовало пять вопросов, которые знакомят с историей, географией, экономикой и экологией республики. В первом вопросе аудиторию просят отметить на карте мира Узбекистан.Далее пользователям предлагается отметить название 2000-летнего торгового пути, на перекрестке которого стоял Узбекистан. Правильный ответ: Великий Шелковый путь (The Silk Road).Затем задается, пожалуй, самый каверзный вопрос для западных жителей: "Какая столица у Узбекистана?" После читателям рассказывается об истории Ташкента.Важной достопримечательностью называется столичной метрополитен, который, как пишет The New York Times, поражает своей архитектурой и разносторонней тематикой (космос, советское прошлое, сельское хозяйство, национальная культура и так далее).Еще два вопроса связаны с экономикой и экологией республики. Сперва читателей спрашивают: с каким из самых распространенных нарушений прав человека борются сегодня власти страны? Правильный ответ: с принудительным трудом на хлопковых полях.В конце внимание аудитории привлекают к важной экологической проблеме — постепенному исчезновению Аральского моря.В The New York Times отметили, что изменение климата усугубило вопрос нехватки воды в регионе. Журналисты подчеркнули, что эта антропогенная катастрофа явила миру одну из главных достопримечательностей страны — порт Муйнак.Авторы квиза пишут, что когда-то здесь была бескрайняя водная гладь и чудесные пляжи, а теперь тут "ржавеют заброшенные корабли словно кости динозавров".По данным издания, иностранные туристы приезжают в Муйнак посмотреть "кладбища кораблей и сделать селфи для Instagram".
Далее пользователям предлагается отметить название 2000-летнего торгового пути, на перекрестке которого стоял Узбекистан. Правильный ответ: Великий Шелковый путь (The Silk Road).
Затем задается, пожалуй, самый каверзный вопрос для западных жителей: "Какая столица у Узбекистана?" После читателям рассказывается об истории Ташкента.
Важной достопримечательностью называется столичной метрополитен, который, как пишет The New York Times, поражает своей архитектурой и разносторонней тематикой (космос, советское прошлое, сельское хозяйство, национальная культура и так далее).
Еще два вопроса связаны с экономикой и экологией республики. Сперва читателей спрашивают: с каким из самых распространенных нарушений прав человека борются сегодня власти страны? Правильный ответ: с принудительным трудом на хлопковых полях.
В конце внимание аудитории привлекают к важной экологической проблеме — постепенному исчезновению Аральского моря.
В The New York Times отметили, что изменение климата усугубило вопрос нехватки воды в регионе. Журналисты подчеркнули, что эта антропогенная катастрофа явила миру одну из главных достопримечательностей страны — порт Муйнак.
Авторы квиза пишут, что когда-то здесь была бескрайняя водная гладь и чудесные пляжи, а теперь тут "ржавеют заброшенные корабли словно кости динозавров".
По данным издания, иностранные туристы приезжают в Муйнак посмотреть "кладбища кораблей и сделать селфи для Instagram".