Контракты, проекты, договоренности: "Иннопром-2021" в цифрах

За три дня работы выставки, которая проходила на территории "Узэкспоцентра", были проведены сотни переговоров между узбекскими, российскими и другими зарубежными компаниями. В общей сложности на полях "Иннопрома" подписан 21 контракт на общую сумму порядка 128 миллионов долларов. Кроме того, удалось договориться еще по 33 соглашениям о реализации проектов на более чем 2 миллиарда долларов.Дебютный для Узбекистана "Иннопром" собрал около тысячи компаний из республики, а в Ташкент прибыли свыше 300 российских производителей, а также участники из стран Европы и Азии.Российские бизнесмены оценили живой интерес узбекистанских партнеров к своим товарам, технологиям и услугам. По итогам выставки более 50 участников готовы вновь приехать в Ташкент на следующий год, если такой формат будет продолжен.Подробнее о ключевых итогах "Иннопром-2021" смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
В столице Узбекистана успешно завершилась первая выездная международная промышленная выставка "Иннопром". По ее итогам заключены более двух десятков контрактов и намечены планы по реализации 33 проектов.
За три дня работы выставки, которая проходила на территории "Узэкспоцентра", были проведены сотни переговоров между узбекскими, российскими и другими зарубежными компаниями. В общей сложности на полях "Иннопрома" подписан 21 контракт на общую сумму порядка 128 миллионов долларов. Кроме того, удалось договориться еще по 33 соглашениям о реализации проектов на более чем 2 миллиарда долларов.
Дебютный для Узбекистана "Иннопром" собрал около тысячи компаний из республики, а в Ташкент прибыли свыше 300 российских производителей, а также участники из стран Европы и Азии.
Российские бизнесмены оценили живой интерес узбекистанских партнеров к своим товарам, технологиям и услугам. По итогам выставки более 50 участников готовы вновь приехать в Ташкент на следующий год, если такой формат будет продолжен.