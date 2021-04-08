https://uz.sputniknews.ru/20210408/kontrakty-proekty-dogovorennosti-innoprom-2021-v-tsifrax-18234480.html

Контракты, проекты, договоренности: "Иннопром-2021" в цифрах

Контракты, проекты, договоренности: "Иннопром-2021" в цифрах

В столице Узбекистана успешно завершилась первая выездная международная промышленная выставка "Иннопром". По ее итогам заключены более двух десятков контрактов... 08.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-08T20:23+0500

2021-04-08T20:23+0500

2021-04-08T20:27+0500

иннопром-2021 в ташкенте

промышленность

узбекистан

инфографика

"иннопром"

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За три дня работы выставки, которая проходила на территории "Узэкспоцентра", были проведены сотни переговоров между узбекскими, российскими и другими зарубежными компаниями. В общей сложности на полях "Иннопрома" подписан 21 контракт на общую сумму порядка 128 миллионов долларов. Кроме того, удалось договориться еще по 33 соглашениям о реализации проектов на более чем 2 миллиарда долларов.Дебютный для Узбекистана "Иннопром" собрал около тысячи компаний из республики, а в Ташкент прибыли свыше 300 российских производителей, а также участники из стран Европы и Азии.Российские бизнесмены оценили живой интерес узбекистанских партнеров к своим товарам, технологиям и услугам. По итогам выставки более 50 участников готовы вновь приехать в Ташкент на следующий год, если такой формат будет продолжен.Подробнее о ключевых итогах "Иннопром-2021" смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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иннопром-2021 в ташкенте, промышленность, узбекистан, инфографика, "иннопром"