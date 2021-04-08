https://uz.sputniknews.ru/20210408/kto-iz-uzbekistantsev-vystupit-na-chempionate-azii-po-tyajeloy-atletike--nok-18226351.html
Кто из узбекистанцев выступит на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — НОК
Кто из узбекистанцев выступит на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — НОК
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Федерация тяжелой атлетики объявила имена спортсменов, которые примут участие в предстоящем чемпионате Азии по этому виду спорта.
2021-04-08T14:46+0500
2021-04-08T14:46+0500
2021-04-08T14:51+0500
чемпионат азии
национальный олимпийский комитет узбекистана
тяжелая атлетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1045/54/10455423_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c96a5b9140f27435d1394727501688a6.jpg
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Федерация тяжелой атлетики объявила имена спортсменов, которые примут участие в предстоящем чемпионате Азии по этому виду спорта. Сильнейшие тяжелоатлеты континента выступят в Ташкенте с 16 по 25 апреля нынешнего года. В соревновании будут разыгрываться не только медали, но и рейтинговые очки, необходимые для участия в Олимпийских играх Токио-2020.За награды на азиатском турнире поборются 18 спортсменов из Узбекистана. Основные надежды специалисты возлагают на именитых атлетов, чемпионов и призеров крупных мировых первенств, таких, к примеру, как Руслан Нурудинов, Акбар Жураев, Адхамжон Эргашев. Высоких результатов ожидают и от других участников.В состязаниях среди мужчин выступят также Огабек Нафасов, Хусинбой Матрасулов, Адхамжон Эргашев, Мухаммадкодир Тоштемиров, Хожиакбар Олимов, Хакимжон Шамсиддинов, Сарварбек Зафаржонов, Курбонмурод Намозов.Среди женщин за лидерство поборются Муаттар Набиева, Нигора Абдуллаева, Мадинабону Жураева, Машхура Рустамова, Кумушхон Файзуллаева, Нигора Сувонова, Турсуной Жабборова, Долера Давронова.
https://uz.sputniknews.ru/20201126/Tyazheloatlet-iz-Uzbekistana-poluchil-olimpiyskuyu-nagradu-spustya-8-let-15484937.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1045/54/10455423_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_d5311ad97518acaec254de9f0dd9cc6e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чемпионат азии, национальный олимпийский комитет узбекистана, тяжелая атлетика
Кто из узбекистанцев выступит на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — НОК
14:46 08.04.2021 (обновлено: 14:51 08.04.2021)
Помимо медалей чемпионата, спортсмены поборются также за рейтинговые очки, необходимые для участия в Олимпийских играх Токио-2020.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
Федерация тяжелой атлетики объявила
имена спортсменов, которые примут участие в предстоящем чемпионате Азии по этому виду спорта. Сильнейшие тяжелоатлеты континента выступят в Ташкенте с 16 по 25 апреля нынешнего года.
В соревновании будут разыгрываться не только медали, но и рейтинговые очки, необходимые для участия в Олимпийских играх Токио-2020.
За награды на азиатском турнире поборются 18 спортсменов из Узбекистана. Основные надежды специалисты возлагают на именитых атлетов, чемпионов и призеров крупных мировых первенств, таких, к примеру, как Руслан Нурудинов, Акбар Жураев, Адхамжон Эргашев. Высоких результатов ожидают и от других участников.
В состязаниях среди мужчин выступят также Огабек Нафасов, Хусинбой Матрасулов, Адхамжон Эргашев, Мухаммадкодир Тоштемиров, Хожиакбар Олимов, Хакимжон Шамсиддинов, Сарварбек Зафаржонов, Курбонмурод Намозов.
Среди женщин за лидерство поборются Муаттар Набиева, Нигора Абдуллаева, Мадинабону Жураева, Машхура Рустамова, Кумушхон Файзуллаева, Нигора Сувонова, Турсуной Жабборова, Долера Давронова.