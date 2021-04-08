https://uz.sputniknews.ru/20210408/naskolko-boesposobna-rossiyskaya-armiya-po-vsey-strane-nachalis-proverki--video-18214531.html

Насколько боеспособна российская армия? По всей стране начались проверки — видео

Насколько боеспособна российская армия? По всей стране начались проверки — видео

Учения пройдут по всей стране — они задействуют все рода войск, а также все виды техники.

2021-04-08T09:47+0500

2021-04-08T09:47+0500

2021-04-08T09:51+0500

видео

армия

зима

сергей шойгу

минобороны рф

мультимедиа

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Учения пройдут по всей стране — они задействуют все рода войск, а также все виды техники.Основные маневры прошли на полигонах "Цугол" и "Сергеевский" Восточного военного округа, где за проверкой боеготовности наблюдала комиссия Генерального штаба.Подробнее смотрите в виде.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, армия, зима, сергей шойгу, минобороны рф, мультимедиа