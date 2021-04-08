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Насколько боеспособна российская армия? По всей стране начались проверки — видео
Насколько боеспособна российская армия? По всей стране начались проверки — видео
Учения пройдут по всей стране — они задействуют все рода войск, а также все виды техники.
2021-04-08T09:47+0500
2021-04-08T09:51+0500
видео
армия
зима
сергей шойгу
минобороны рф
мультимедиа
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Учения пройдут по всей стране — они задействуют все рода войск, а также все виды техники.Основные маневры прошли на полигонах "Цугол" и "Сергеевский" Восточного военного округа, где за проверкой боеготовности наблюдала комиссия Генерального штаба.Подробнее смотрите в виде.
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видео, армия, зима, сергей шойгу, минобороны рф, мультимедиа

Насколько боеспособна российская армия? По всей стране начались проверки — видео

09:47 08.04.2021 (обновлено: 09:51 08.04.2021)
629
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о старте масштабной проверки российской армии. Цель — насколько она боеспособна по итогам зимнего периода обучения.
Учения пройдут по всей стране — они задействуют все рода войск, а также все виды техники.
Основные маневры прошли на полигонах "Цугол" и "Сергеевский" Восточного военного округа, где за проверкой боеготовности наблюдала комиссия Генерального штаба.
Подробнее смотрите в виде.
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