Назначен новый председатель Комитета по делам религий

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Кадровые перемены в Комитете по делам религий Узбекистана — кадровые перестановки. Постановлением президента Абдугофур Ахмедов освобожден от должности председателя ведомства в связи с переходом на другую позицию. Его место занял Содик Тошбаев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.До нынешнего назначения Тошбаев был заместителем хокима Андижанской области по связям с общественными и религиозными организациями.Напомним, прежний глава комитета полковник Абдугофур Ахмедов возглавлял структуру с сентября 2019 года, а до этого был начальником Управления СГБ по Сурхандарьинской области.
До нынешнего назначения Содик Тошбаев был заместителем хокима Андижанской области по связям с общественными и религиозными организациями.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Кадровые перемены в Комитете по делам религий Узбекистана — кадровые перестановки. Постановлением президента Абдугофур Ахмедов освобожден от должности председателя ведомства в связи с переходом на другую позицию. Его место занял Содик Тошбаев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
До нынешнего назначения Тошбаев был заместителем хокима Андижанской области по связям с общественными и религиозными организациями.
Напомним, прежний глава комитета полковник Абдугофур Ахмедов возглавлял структуру с сентября 2019 года, а до этого был начальником Управления СГБ по Сурхандарьинской области.