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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210408/naznachen-novyy-predsedatel-komiteta-po-delam-religiy-18227865.html
Назначен новый председатель Комитета по делам религий
Назначен новый председатель Комитета по делам религий
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Кадровые перемены в Комитете по делам религий Узбекистана — кадровые перестановки. Постановлением президента Абдугофур Ахмедов
2021-04-08T15:48+0500
2021-04-08T16:34+0500
общество
комитет по делам религии при правительстве узбекистана
религия
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Кадровые перемены в Комитете по делам религий Узбекистана — кадровые перестановки. Постановлением президента Абдугофур Ахмедов освобожден от должности председателя ведомства в связи с переходом на другую позицию. Его место занял Содик Тошбаев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.До нынешнего назначения Тошбаев был заместителем хокима Андижанской области по связям с общественными и религиозными организациями.Напомним, прежний глава комитета полковник Абдугофур Ахмедов возглавлял структуру с сентября 2019 года, а до этого был начальником Управления СГБ по Сурхандарьинской области.
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комитет по делам религии при правительстве узбекистана, религия

Назначен новый председатель Комитета по делам религий

15:48 08.04.2021 (обновлено: 16:34 08.04.2021)
389
© СС0 / Unsplash / Craig WhiteheadМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© СС0 / Unsplash / Craig Whitehead
До нынешнего назначения Содик Тошбаев был заместителем хокима Андижанской области по связям с общественными и религиозными организациями.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Кадровые перемены в Комитете по делам религий Узбекистана — кадровые перестановки. Постановлением президента Абдугофур Ахмедов освобожден от должности председателя ведомства в связи с переходом на другую позицию. Его место занял Содик Тошбаев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
До нынешнего назначения Тошбаев был заместителем хокима Андижанской области по связям с общественными и религиозными организациями.
Напомним, прежний глава комитета полковник Абдугофур Ахмедов возглавлял структуру с сентября 2019 года, а до этого был начальником Управления СГБ по Сурхандарьинской области.
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