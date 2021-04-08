https://uz.sputniknews.ru/20210408/naznachen-novyy-predsedatel-komiteta-po-delam-religiy-18227865.html

Назначен новый председатель Комитета по делам религий

Назначен новый председатель Комитета по делам религий

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Кадровые перемены в Комитете по делам религий Узбекистана — кадровые перестановки. Постановлением президента Абдугофур Ахмедов

2021-04-08T15:48+0500

2021-04-08T15:48+0500

2021-04-08T16:34+0500

общество

комитет по делам религии при правительстве узбекистана

религия

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Кадровые перемены в Комитете по делам религий Узбекистана — кадровые перестановки. Постановлением президента Абдугофур Ахмедов освобожден от должности председателя ведомства в связи с переходом на другую позицию. Его место занял Содик Тошбаев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.До нынешнего назначения Тошбаев был заместителем хокима Андижанской области по связям с общественными и религиозными организациями.Напомним, прежний глава комитета полковник Абдугофур Ахмедов возглавлял структуру с сентября 2019 года, а до этого был начальником Управления СГБ по Сурхандарьинской области.

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комитет по делам религии при правительстве узбекистана, религия