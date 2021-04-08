https://uz.sputniknews.ru/20210408/soyuzlegprom-predlojil-rasshirit-biznes-platformu-dlya-tekstilschikov-uzbekistana-18217325.html

"Союзлегпром" предложил расширить бизнес-платформу для текстильщиков Узбекистана

"Союзлегпром" предложил расширить бизнес-платформу для текстильщиков Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Первый заместитель Ассоциации "Узтекстильпром" Даврон Вахабов встретился с главой Российского союза предпринимателей текстильной и

2021-04-08T11:15+0500

2021-04-08T11:15+0500

2021-04-08T11:53+0500

иннопром-2021 в ташкенте

экономика

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Первый заместитель Ассоциации "Узтекстильпром" Даврон Вахабов встретился с главой Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андреем Разбродиным для того, чтобы обсудить вопросы расширения сотрудничества с "Союзлегпром".Для справки: Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности ("Союзлегпром") – крупнейшая общероссийская отраслевая организация, представляющая интересы отечественных предприятий легкой промышленности как в России, так и на международном уровне. "Союзлегпром" является организатором международных выставок Intertkan, Textilehome Expo, Fashion Style Moscow.Андрей Разбродин в ходе переговоров отметил, что узбекские текстильные предприятия являются важными и ожидаемыми участниками выставок, проводимых союзом.Стороны договорились расширить взаимодействие для более динамичного продвижения узбекского текстиля на российский рынок. В рамках своей компетенции Ассоциация "Узтекстильпром" активизирует усилия для развития двустороннего сотрудничества между сторонами и участия отечественных компаний на выставках "Союзлегпрома". Глава союза предложил в качестве новой бизнес площадки для предприятий текстильной отрасли республики электронную платформу Legprom Cloud – это удобное В2В e-commerce решение для производителей и дистрибьютеров легкой промышленности. В январе 2021 года Госкомстат подвел итоги 2020-го, отметив, что рынок РФ вновь, как и годом ранее, стал основным для экспорта узбекского текстиля (655,3 миллиона долларов, рост на 10,7% по сравнению с 2019-м, 34,1% от всего текстильного экспорта) и по поставкам плодоовощной продукции — 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза, 25,3% всего экспорта овощей и фруктов из Узбекистана).

https://uz.sputniknews.ru/20190906/Uchastniki-UzTextile-Expo-namereny-razrabotat-umnyy-tekstil-12375782.html

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