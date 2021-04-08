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Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/soyuzlegprom-predlojil-rasshirit-biznes-platformu-dlya-tekstilschikov-uzbekistana-18217325.html
"Союзлегпром" предложил расширить бизнес-платформу для текстильщиков Узбекистана
"Союзлегпром" предложил расширить бизнес-платформу для текстильщиков Узбекистана
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Первый заместитель Ассоциации "Узтекстильпром" Даврон Вахабов встретился с главой Российского союза предпринимателей текстильной и
2021-04-08T11:15+0500
2021-04-08T11:53+0500
иннопром-2021 в ташкенте
экономика
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Первый заместитель Ассоциации "Узтекстильпром" Даврон Вахабов встретился с главой Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андреем Разбродиным для того, чтобы обсудить вопросы расширения сотрудничества с "Союзлегпром".Для справки: Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности ("Союзлегпром") – крупнейшая общероссийская отраслевая организация, представляющая интересы отечественных предприятий легкой промышленности как в России, так и на международном уровне. "Союзлегпром" является организатором международных выставок Intertkan, Textilehome Expo, Fashion Style Moscow.Андрей Разбродин в ходе переговоров отметил, что узбекские текстильные предприятия являются важными и ожидаемыми участниками выставок, проводимых союзом.Стороны договорились расширить взаимодействие для более динамичного продвижения узбекского текстиля на российский рынок. В рамках своей компетенции Ассоциация "Узтекстильпром" активизирует усилия для развития двустороннего сотрудничества между сторонами и участия отечественных компаний на выставках "Союзлегпрома". Глава союза предложил в качестве новой бизнес площадки для предприятий текстильной отрасли республики электронную платформу Legprom Cloud – это удобное В2В e-commerce решение для производителей и дистрибьютеров легкой промышленности. В январе 2021 года Госкомстат подвел итоги 2020-го, отметив, что рынок РФ вновь, как и годом ранее, стал основным для экспорта узбекского текстиля (655,3 миллиона долларов, рост на 10,7% по сравнению с 2019-м, 34,1% от всего текстильного экспорта) и по поставкам плодоовощной продукции — 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза, 25,3% всего экспорта овощей и фруктов из Узбекистана).
https://uz.sputniknews.ru/20190906/Uchastniki-UzTextile-Expo-namereny-razrabotat-umnyy-tekstil-12375782.html
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экономика

"Союзлегпром" предложил расширить бизнес-платформу для текстильщиков Узбекистана

11:15 08.04.2021 (обновлено: 11:53 08.04.2021)
621
© Sputnik "Гранд Текстиль" — выставка-продажа в Москве
Гранд Текстиль — выставка-продажа в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Sputnik
Глава союза предложил в качестве новой бизнес-площадки для предприятий текстильной отрасли республики электронную платформу Legprom Cloud – это удобное В2В e-commerce решение для производителей и дистрибьютеров легкой промышленности.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Первый заместитель Ассоциации "Узтекстильпром" Даврон Вахабов встретился с главой Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андреем Разбродиным для того, чтобы обсудить вопросы расширения сотрудничества с "Союзлегпром".
Для справки: Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности ("Союзлегпром") – крупнейшая общероссийская отраслевая организация, представляющая интересы отечественных предприятий легкой промышленности как в России, так и на международном уровне. "Союзлегпром" является организатором международных выставок Intertkan, Textilehome Expo, Fashion Style Moscow.
Андрей Разбродин в ходе переговоров отметил, что узбекские текстильные предприятия являются важными и ожидаемыми участниками выставок, проводимых союзом.
Стороны договорились расширить взаимодействие для более динамичного продвижения узбекского текстиля на российский рынок. В рамках своей компетенции Ассоциация "Узтекстильпром" активизирует усилия для развития двустороннего сотрудничества между сторонами и участия отечественных компаний на выставках "Союзлегпрома".
Текстиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2019
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Участники UzTextile Expo намерены разработать "умный" текстиль
6 сентября 2019, 18:08
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Глава союза предложил в качестве новой бизнес площадки для предприятий текстильной отрасли республики электронную платформу Legprom Cloud – это удобное В2В e-commerce решение для производителей и дистрибьютеров легкой промышленности.
В январе 2021 года Госкомстат подвел итоги 2020-го, отметив, что рынок РФ вновь, как и годом ранее, стал основным для экспорта узбекского текстиля (655,3 миллиона долларов, рост на 10,7% по сравнению с 2019-м, 34,1% от всего текстильного экспорта) и по поставкам плодоовощной продукции — 255,4 миллиона долларов (рост в 1,55 раза, 25,3% всего экспорта овощей и фруктов из Узбекистана).
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