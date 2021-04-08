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https://uz.sputniknews.ru/20210408/truslivoy-sverxderjave-srochno-trebuyutsya-ispolniteli-gryaznyx-del-18216147.html
Трусливой сверхдержаве срочно требуются исполнители грязных дел
Трусливой сверхдержаве срочно требуются исполнители грязных дел
Тем, что под боком у каждого большого и сильного глобального конкурента (России или Китая) Западу нравится иметь относительно маленькую страну, которая
2021-04-08T10:59+0500
2021-04-08T10:59+0500
колумнисты
запад
мьянма
внешняя политика
беларусь
китай
сша
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Тем, что под боком у каждого большого и сильного глобального конкурента (России или Китая) Западу нравится иметь относительно маленькую страну, которая конкуренту будет создавать всяческие неприятности — материальные или хотя бы пропагандистские.Неприятности для маленькой страны будут означать угрозу ее собственного развала и катастрофы, ну и что с того.Но заметим, что даже в таком случае трусливая сверхдержава пытается сосредоточиться на пропаганде и прочем идейном подстрекательстве, а само свое дело делать чужими руками. То есть с помощью исполнителей (союзников), тоже относительно небольших и расположенных поблизости от страны, которую избирают на роль жертвы. В случае с Беларусью это всякие малые европейцы, а с Мьянмой— малые азиаты. И вот тут-то в очередной раз и выясняется, что Азия не Европа. В Азии заметно меньше желающих иметь неприятности на обслуживании авантюр сверхдержавы.Есть два свежих эпизода из международной дипломатии вокруг Мьянмы (бывшей Бирмы), стратегически важного для Китая партнера, через чью территорию пролегают китайские пути к Индийскому океану. Выглядело это так: четыре министра иностранных дел (Сингапура, Малайзии, Индонезии, Филиппин — именно в этом порядке) один за другим встречались с их коллегой из Пекина Ван И в китайской провинции Фуцзянь. Неформально возглавлял эту команду сингапурец, потому что его страна — какой бы прозападной ни считалась — давно уже объясняет, прежде всего Америке, что не надо подставлять ЮВА под искусственно создаваемые конфликты США с Китаем. Не надо заставлять эти страны выбирать, с кем они, потому что они дружат с обеими сверхдержавами сразу по экономическим и многим прочим причинам.Обсуждалась в Фуцзяни индонезийская инициатива — послать в Мьянму некую делегацию, чтобы урегулировать тамошний кризис. Никто не спорит, что кризис есть, что военные, видимо, перестарались по части жесткости реакции на уличные подрывные акции, но это значит, что надо посадить их за стол с оппозицией и урегулировать ситуацию. И понятно, что, поскольку главный партнер Мьянмы — Китай, без него тут не обойтись. Идея находится в развитии, и единственное, что пока понятно, — что решать азиатские проблемы будут сами азиаты, без посторонних.Причина проста: выигрывает от конфронтации кто-то другой, а проблемы — у стран региона. В частности, у соседей Мьянмы. И речь даже не о возможных толпах беженцев оттуда. Сейчас в Азии очень популярны иные напоминания о том, что будет с ними всеми, если дать внутреннему конфликту в Мьянме гореть и дальше. В частности, на востоке страны живут племена, которые были частью "Золотого треугольника" — выращивали мак и делали опиум, потом героин. А сейчас научились делать синтетические наркотики типа метамфетаминов, которые идут прежде всего соседям. Власти Таиланда конфисковали недавно рекордные 80 миллионов таблеток на своей границе, и это только один случай. Понятно, что всей Азии (и не только ей) нужна сильная власть в Мьянме. И, кстати, пока неизвестна роль наркосиндикатов в нынешних выступлениях "народа против военных", но факты на эту тему не могут не всплыть. Потому что синдикатам безвластие очень даже приятно.Пекин, что очевидно, очень внимательно следит за происходящим в Мьянме и иногда делится информацией с окружающим миром. И выясняется, что тайваньский бизнес в Мьянме активен по части поддержки демонстраций против военных, всплывают странные истории с фальшивыми китайскими ассигнациями, почему-то упакованными в некоем тайваньском банке. Но главное, с прекрасного острова начали исходить призывы к мьянманским революционерам присоединиться к "альянсу молочного чая" — виртуальной (существующей почти только в интернете) антикитайской организации, подстрекающей малолетний средний класс по всей Азии не любить Китай и заодно свои власти, устраивать по этому поводу демонстрации в самых неожиданных местах.А вот это новость. Кто помнит о какой-либо вообще активности Тайваня в международной политике? Но при администрации Дональда Трампа этот остров — с его сомнительным правовым статусом на карте мира — начали активно настраивать на действия против Китая. Действия, как видим, и последовали.И понятно, что они только укрепляют страны Юго-Восточной Азии в их "рефлексе нейтралитета": если еще и тайваньцы начали вредить Китаю, то в регионе становится еще горячее. Вернемся к вопросу о том, почему Азия не Европа. Почему в случае с Беларусью подстрекателями аналогичных мятежей оказываются прежде всего соседние страны — Польша, Литва и не только они, а в Азии в аналогичной ситуации с Мьянмой рефлекс соседей ровно обратный: погасить пламя революций.Возможно, дело в официальном статусе европейцев: все — в рядочек — члены НАТО и Евросоюза, в то время как в Азии этого нет. Может быть, дело в исторической памяти: что устроили США в Азии в 60-70 годы (войну в Индокитае, от которой плохо было прежде всего местным жителям). А может, дело в том, что азиатские цивилизации древнее европейской на тысячу-другую лет, то есть люди в Азии просто умнее.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210331/voennye-i-demokraticheskiy-terrorizm-komu-sochuvstvovat-v-myanme-18050656.html
https://uz.sputniknews.ru/20210407/dayte-porulit-lidery-es-zaxoteli-v-mirovoe-pravitelstvo-18192713.html
https://uz.sputniknews.ru/20201026/Bunt-kak-obraz-zhizni-Chem-Tailand-otlichaetsya-ot-Belarusi-ili-Kyrgyzstana-15256363.html
https://uz.sputniknews.ru/20201108/15354659.html
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Дмитрий Косырев
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запад, мьянма, внешняя политика, беларусь, китай, сша

Трусливой сверхдержаве срочно требуются исполнители грязных дел

10:59 08.04.2021
261
© AFP 2018 / HANDOUTВоенные в Мьянме
Военные в Мьянме - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© AFP 2018 / HANDOUT
Востоковед, журналист, писатель Дмитрий Косырев - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Косырев
Все материалы
Чем Россия похожа на Китай, а Беларусь на Мьянму?
Тем, что под боком у каждого большого и сильного глобального конкурента (России или Китая) Западу нравится иметь относительно маленькую страну, которая конкуренту будет создавать всяческие неприятности — материальные или хотя бы пропагандистские.
Неприятности для маленькой страны будут означать угрозу ее собственного развала и катастрофы, ну и что с того.
Но заметим, что даже в таком случае трусливая сверхдержава пытается сосредоточиться на пропаганде и прочем идейном подстрекательстве, а само свое дело делать чужими руками.
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То есть с помощью исполнителей (союзников), тоже относительно небольших и расположенных поблизости от страны, которую избирают на роль жертвы. В случае с Беларусью это всякие малые европейцы, а с Мьянмой— малые азиаты.
И вот тут-то в очередной раз и выясняется, что Азия не Европа. В Азии заметно меньше желающих иметь неприятности на обслуживании авантюр сверхдержавы.
Есть два свежих эпизода из международной дипломатии вокруг Мьянмы (бывшей Бирмы), стратегически важного для Китая партнера, через чью территорию пролегают китайские пути к Индийскому океану.
Пока западная группа государств непрерывно вздымает пену возмущения ("освирепевший военный режим убивает мирных демонстрантов, таковых уже набралось за 500"), соседи Китая и Мьянмы — страны Юго-Восточной Азии — устроили с Пекином серьезный разговор о том, как помочь Мьянме.
Выглядело это так: четыре министра иностранных дел (Сингапура, Малайзии, Индонезии, Филиппин — именно в этом порядке) один за другим встречались с их коллегой из Пекина Ван И в китайской провинции Фуцзянь.
Неформально возглавлял эту команду сингапурец, потому что его страна — какой бы прозападной ни считалась — давно уже объясняет, прежде всего Америке, что не надо подставлять ЮВА под искусственно создаваемые конфликты США с Китаем.
Не надо заставлять эти страны выбирать, с кем они, потому что они дружат с обеими сверхдержавами сразу по экономическим и многим прочим причинам.
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Обсуждалась в Фуцзяни индонезийская инициатива — послать в Мьянму некую делегацию, чтобы урегулировать тамошний кризис.
Никто не спорит, что кризис есть, что военные, видимо, перестарались по части жесткости реакции на уличные подрывные акции, но это значит, что надо посадить их за стол с оппозицией и урегулировать ситуацию.
И понятно, что, поскольку главный партнер Мьянмы — Китай, без него тут не обойтись. Идея находится в развитии, и единственное, что пока понятно, — что решать азиатские проблемы будут сами азиаты, без посторонних.
Причем не то чтобы это какое-то уникальное событие — это норма. В странах Азии и раньше годами требовали не втягивать их во всякие международные конфронтации. Вспомним, как там отнеслись шесть лет назад к американской идее подвергнуть Россию всеобщим санкциям…
Причина проста: выигрывает от конфронтации кто-то другой, а проблемы — у стран региона. В частности, у соседей Мьянмы. И речь даже не о возможных толпах беженцев оттуда.
Сейчас в Азии очень популярны иные напоминания о том, что будет с ними всеми, если дать внутреннему конфликту в Мьянме гореть и дальше.
В частности, на востоке страны живут племена, которые были частью "Золотого треугольника" — выращивали мак и делали опиум, потом героин. А сейчас научились делать синтетические наркотики типа метамфетаминов, которые идут прежде всего соседям.
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Власти Таиланда конфисковали недавно рекордные 80 миллионов таблеток на своей границе, и это только один случай.
Понятно, что всей Азии (и не только ей) нужна сильная власть в Мьянме. И, кстати, пока неизвестна роль наркосиндикатов в нынешних выступлениях "народа против военных", но факты на эту тему не могут не всплыть. Потому что синдикатам безвластие очень даже приятно.
И, к разговору о всплывающих фактах, вот второй эпизод истории нынешних внутренних проблем в Мьянме. Он касается абсолютно неожиданного игрока во внутренних "революционных" событиях в этой стране —Тайваня.
Пекин, что очевидно, очень внимательно следит за происходящим в Мьянме и иногда делится информацией с окружающим миром.
И выясняется, что тайваньский бизнес в Мьянме активен по части поддержки демонстраций против военных, всплывают странные истории с фальшивыми китайскими ассигнациями, почему-то упакованными в некоем тайваньском банке.
Но главное, с прекрасного острова начали исходить призывы к мьянманским революционерам присоединиться к "альянсу молочного чая" — виртуальной (существующей почти только в интернете) антикитайской организации, подстрекающей малолетний средний класс по всей Азии не любить Китай и заодно свои власти, устраивать по этому поводу демонстрации в самых неожиданных местах.
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А вот это новость. Кто помнит о какой-либо вообще активности Тайваня в международной политике? Но при администрации Дональда Трампа этот остров — с его сомнительным правовым статусом на карте мира — начали активно настраивать на действия против Китая. Действия, как видим, и последовали.
И понятно, что они только укрепляют страны Юго-Восточной Азии в их "рефлексе нейтралитета": если еще и тайваньцы начали вредить Китаю, то в регионе становится еще горячее.
И это не говоря о том, что выход из пандемии будет сопровождаться подсчетом экономических потерь и связанных с ними весьма возможных политических потрясений по всему региону, так что осторожничают все.
Вернемся к вопросу о том, почему Азия не Европа. Почему в случае с Беларусью подстрекателями аналогичных мятежей оказываются прежде всего соседние страны — Польша, Литва и не только они, а в Азии в аналогичной ситуации с Мьянмой рефлекс соседей ровно обратный: погасить пламя революций.
Возможно, дело в официальном статусе европейцев: все — в рядочек — члены НАТО и Евросоюза, в то время как в Азии этого нет.
Может быть, дело в исторической памяти: что устроили США в Азии в 60-70 годы (войну в Индокитае, от которой плохо было прежде всего местным жителям). А может, дело в том, что азиатские цивилизации древнее европейской на тысячу-другую лет, то есть люди в Азии просто умнее.
Источник: РИА Новости
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