https://uz.sputniknews.ru/20210408/uzbekistan-i-katar-planiruyut-otkryt-pryamoe-aviasoobschenie-18233385.html

Узбекистан и Катар планируют открыть прямое авиасообщение

Узбекистан и Катар планируют открыть прямое авиасообщение

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Национальные авиалинии Узбекистана и Катара готовы к взаимодействию на основе коммерческого соглашения "Код-шер", сообщили в

2021-04-08T18:47+0500

2021-04-08T18:47+0500

2021-04-08T18:49+0500

туризм

государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма

катар

авиасообщение

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Национальные авиалинии Узбекистана и Катара готовы к взаимодействию на основе коммерческого соглашения "Код-шер", сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта.К такому решению пришли в ходе переговоров в Ташкенте между авиационными ведомствами двух государств 6 и 7 апреля. Участие в дискуссии приняли представители Управления гражданской авиации Катара, Министерства транспорта Республики Узбекистан, агентства "Узавиация", а также назначенных авиакомпаний сторон — "Uzbekistan Airways" и "Qatar Airways".Стороны обсудили вопросы налаживания прямого авиасообщения между Узбекистаном и Катаром, завершения работ по проекту двустороннего межправительственного соглашения о воздушном сообщении и другие.Руководитель департамента "Qatar Airways" Салам Ал-Самарри подтвердил заинтересованность катарской авиакомпании в выполнении полетов в Узбекистан и использовании режима открытого неба в региональных аэропортах республики, в том числе для привлечения туристов из других стран Персидского залива.В завершении встречи подписали окончательный текст проекта соглашения и договорились о сотрудничестве между авиакомпаниями на основе коммерческого соглашения "Код-шер".Катарская сторона предложила в течение двух месяцев провести в Дохе очередные переговоры для всестороннего обсуждения вопросов налаживания регулярного авиасообщения между странами.

https://uz.sputniknews.ru/20190304/V-Tashkente-proydet-pervoe-zasedanie-mezhpravkomissii-Uzbekistana-i-Katara-10962526.html

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государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, катар, авиасообщение