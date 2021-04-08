Узбекистан и Катар планируют открыть прямое авиасообщение

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Национальные авиалинии Узбекистана и Катара готовы к взаимодействию на основе коммерческого соглашения "Код-шер", сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта.К такому решению пришли в ходе переговоров в Ташкенте между авиационными ведомствами двух государств 6 и 7 апреля. Участие в дискуссии приняли представители Управления гражданской авиации Катара, Министерства транспорта Республики Узбекистан, агентства "Узавиация", а также назначенных авиакомпаний сторон — "Uzbekistan Airways" и "Qatar Airways".Стороны обсудили вопросы налаживания прямого авиасообщения между Узбекистаном и Катаром, завершения работ по проекту двустороннего межправительственного соглашения о воздушном сообщении и другие.Руководитель департамента "Qatar Airways" Салам Ал-Самарри подтвердил заинтересованность катарской авиакомпании в выполнении полетов в Узбекистан и использовании режима открытого неба в региональных аэропортах республики, в том числе для привлечения туристов из других стран Персидского залива.В завершении встречи подписали окончательный текст проекта соглашения и договорились о сотрудничестве между авиакомпаниями на основе коммерческого соглашения "Код-шер".Катарская сторона предложила в течение двух месяцев провести в Дохе очередные переговоры для всестороннего обсуждения вопросов налаживания регулярного авиасообщения между странами.
Катарская сторона предложила в течение двух месяцев провести в Дохе очередные переговоры для всестороннего обсуждения вопросов налаживания регулярного авиасообщения между странами.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Национальные авиалинии Узбекистана и Катара готовы к взаимодействию на основе коммерческого соглашения "Код-шер", сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта.
К такому решению пришли в ходе переговоров в Ташкенте между авиационными ведомствами двух государств 6 и 7 апреля. Участие в дискуссии приняли представители Управления гражданской авиации Катара, Министерства транспорта Республики Узбекистан, агентства "Узавиация", а также назначенных авиакомпаний сторон — "Uzbekistan Airways" и "Qatar Airways".
Стороны обсудили вопросы налаживания прямого авиасообщения между Узбекистаном и Катаром, завершения работ по проекту двустороннего межправительственного соглашения о воздушном сообщении и другие.
Руководитель департамента "Qatar Airways" Салам Ал-Самарри подтвердил заинтересованность катарской авиакомпании в выполнении полетов в Узбекистан и использовании режима открытого неба в региональных аэропортах республики, в том числе для привлечения туристов из других стран Персидского залива.
В завершении встречи подписали окончательный текст проекта соглашения и договорились о сотрудничестве между авиакомпаниями на основе коммерческого соглашения "Код-шер".