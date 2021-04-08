Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20210408/uzbekistan-i-katar-planiruyut-otkryt-pryamoe-aviasoobschenie-18233385.html
Узбекистан и Катар планируют открыть прямое авиасообщение
Узбекистан и Катар планируют открыть прямое авиасообщение
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Национальные авиалинии Узбекистана и Катара готовы к взаимодействию на основе коммерческого соглашения "Код-шер", сообщили в
2021-04-08T18:47+0500
2021-04-08T18:49+0500
туризм
государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма
катар
авиасообщение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1084/89/10848963_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_a47a6458b7cc31ea558b56be74208201.jpg
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Национальные авиалинии Узбекистана и Катара готовы к взаимодействию на основе коммерческого соглашения "Код-шер", сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта.К такому решению пришли в ходе переговоров в Ташкенте между авиационными ведомствами двух государств 6 и 7 апреля. Участие в дискуссии приняли представители Управления гражданской авиации Катара, Министерства транспорта Республики Узбекистан, агентства "Узавиация", а также назначенных авиакомпаний сторон — "Uzbekistan Airways" и "Qatar Airways".Стороны обсудили вопросы налаживания прямого авиасообщения между Узбекистаном и Катаром, завершения работ по проекту двустороннего межправительственного соглашения о воздушном сообщении и другие.Руководитель департамента "Qatar Airways" Салам Ал-Самарри подтвердил заинтересованность катарской авиакомпании в выполнении полетов в Узбекистан и использовании режима открытого неба в региональных аэропортах республики, в том числе для привлечения туристов из других стран Персидского залива.В завершении встречи подписали окончательный текст проекта соглашения и договорились о сотрудничестве между авиакомпаниями на основе коммерческого соглашения "Код-шер".Катарская сторона предложила в течение двух месяцев провести в Дохе очередные переговоры для всестороннего обсуждения вопросов налаживания регулярного авиасообщения между странами.
https://uz.sputniknews.ru/20190304/V-Tashkente-proydet-pervoe-zasedanie-mezhpravkomissii-Uzbekistana-i-Katara-10962526.html
катар
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1084/89/10848963_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_4eba0fc489929f9de87f26551539200e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, катар, авиасообщение

Узбекистан и Катар планируют открыть прямое авиасообщение

18:47 08.04.2021 (обновлено: 18:49 08.04.2021)
107
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкRussia Qatar World Cup 2022
Russia Qatar World Cup 2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Катарская сторона предложила в течение двух месяцев провести в Дохе очередные переговоры для всестороннего обсуждения вопросов налаживания регулярного авиасообщения между странами.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Национальные авиалинии Узбекистана и Катара готовы к взаимодействию на основе коммерческого соглашения "Код-шер", сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта.
К такому решению пришли в ходе переговоров в Ташкенте между авиационными ведомствами двух государств 6 и 7 апреля. Участие в дискуссии приняли представители Управления гражданской авиации Катара, Министерства транспорта Республики Узбекистан, агентства "Узавиация", а также назначенных авиакомпаний сторон — "Uzbekistan Airways" и "Qatar Airways".
Стороны обсудили вопросы налаживания прямого авиасообщения между Узбекистаном и Катаром, завершения работ по проекту двустороннего межправительственного соглашения о воздушном сообщении и другие.
Рукопожатие - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2019
Политика
В Ташкенте пройдет первое заседание межправкомиссии Узбекистана и Катара
4 марта 2019, 20:01
56
Руководитель департамента "Qatar Airways" Салам Ал-Самарри подтвердил заинтересованность катарской авиакомпании в выполнении полетов в Узбекистан и использовании режима открытого неба в региональных аэропортах республики, в том числе для привлечения туристов из других стран Персидского залива.
В завершении встречи подписали окончательный текст проекта соглашения и договорились о сотрудничестве между авиакомпаниями на основе коммерческого соглашения "Код-шер".
© Пресс-служба Министерства туризма и спортаУзбекистан и Катар договорились открыть прямое авиасообщение
Узбекистан и Катар договорились открыть прямое авиасообщение - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
Узбекистан и Катар договорились открыть прямое авиасообщение
© Пресс-служба Министерства туризма и спорта
Катарская сторона предложила в течение двух месяцев провести в Дохе очередные переговоры для всестороннего обсуждения вопросов налаживания регулярного авиасообщения между странами.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:47Узбекистан и Катар планируют открыть прямое авиасообщение
18:38WBA назначила бой Ахмадалиева и Риоса — их представители должны выбрать дату
18:26В Ташкенте осудили грабителей, укравших свыше 2 млрд сумов
18:13РФ нуждается в мигрантах для реализации амбициозных целей — Песков
17:50Forbes назвал самого юного миллиардера в мире — им стал 18-летний немец
17:12Названа официальная причина остановки движения поездов в столичном метро
17:06Война Латвии с российскими СМИ: как борются с "неугодными" журналистами?
17:02Делегация Пентагона в Ташкенте: зачем военным США Узбекистан?
16:54Апрельские тезисы: Андрей Грозин о ключевых политических событиях в Узбекистане и ЦА
16:49Гайрата Фазилова вновь назначили замглавы МИД Узбекистана
16:03В матче "Пахтакор"— "Навбахор" вновь отличились… болельщики
15:48Назначен новый председатель Комитета по делам религий
15:25Восстановлены опоры ЛЭП, обрушившиеся из-за дождей
14:46Кто из узбекистанцев выступит на чемпионате Азии по тяжелой атлетике — НОК
14:33Аэропорт Бухары дождался награды за 2019 год
14:23Газета The New York Times задала американцам 5 вопросов на знание Узбекистана
13:20Директора двух школ в Узбекистане получили от президента белые Chevrolet Spark
13:20Почему пассажиров эвакуировали из метро — официальный ответ УТЙ
13:00Как обеспечить безопасность объектов водного хозяйства: указ президента
12:45Агентство "Узбеккино" ожидает ребрендинг