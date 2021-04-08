Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210408/v-ssha-12-letnego-tiktokera-spas-vo-vremya-pryamogo-efira-ego-podpischik-18213598.html
В США 12-летнего тиктокера спас во время прямого эфира его подписчик
В США 12-летнего тиктокера спас во время прямого эфира его подписчик
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Прямые эфиры в соцсетях стали в современном мире уже чем-то обыденным. Однако иногда во время трансляций происходят жуткие
2021-04-08T09:28+0500
2021-04-08T09:45+0500
в мире
прямая трансляция
tiktok
подросток
подростки
соцсети
спасение
блогер
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18213562_0:66:1273:782_1920x0_80_0_0_6f04670123f2108ee66c5a5fe037c8c4.jpg
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Прямые эфиры в соцсетях стали в современном мире уже чем-то обыденным. Однако иногда во время трансляций происходят жуткие непредсказуемые вещи, и тогда на помощь приходят пользователи.Такая история произошла недавно с 12-летним американским блогером, сообщил местный телеканал WMUR. Мальчик вел прямой эфир в TikTok. Как потом рассказали пользователи, все было хорошо, пока внезапно не возникли помехи. В какой-то момент блогер неожиданно начал кричать, прося о помощи, и громко диктовать номера телефонов своих близких. Оказалось, что он попал в аварию. Блогера вскоре нашли. Позднее отчим пострадавшего назвал это "пасхальным чудом" и поблагодарил виртуального друга, который быстро среагировал и спас жизнь юного тиктокера.
https://uz.sputniknews.ru/20210225/77-letnyaya-babushka-iz-Rossii-vzorvala-TikTok-sobrav-milliony-prosmotrov-16071797.html
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18213562_70:0:1201:848_1920x0_80_0_0_4add0ae9a3d24af62ce549ebd25de9d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
прямая трансляция, tiktok, подросток, подростки, соцсети, спасение, блогер, сша

В США 12-летнего тиктокера спас во время прямого эфира его подписчик

09:28 08.04.2021 (обновлено: 09:45 08.04.2021)
623
© Sputnik / Рамиль СитдиковОтражение иконки мобильного приложения TikTok в зрачке.
Отражение иконки мобильного приложения TikTok в зрачке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Эта история доказывает, что цифровые технологии совсем не убили в людях отзывчивости и сострадания. Одним словом, человечности.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Прямые эфиры в соцсетях стали в современном мире уже чем-то обыденным. Однако иногда во время трансляций происходят жуткие непредсказуемые вещи, и тогда на помощь приходят пользователи.
Такая история произошла недавно с 12-летним американским блогером, сообщил местный телеканал WMUR. Мальчик вел прямой эфир в TikTok.
Пенсионерка взрывает интернет и собирает миллионы просмотров в TikTok - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2021
Россия
77-летняя бабушка из России "взорвала" TikTok, собрав миллионы просмотров
25 февраля, 11:18
1741
Как потом рассказали пользователи, все было хорошо, пока внезапно не возникли помехи.
В какой-то момент блогер неожиданно начал кричать, прося о помощи, и громко диктовать номера телефонов своих близких.
Оказалось, что он попал в аварию.

На помощь пришел один из зрителей трансляции: 13-летний подросток позвонил по одному из номеров и сообщил о случившемся.

Блогера вскоре нашли. Позднее отчим пострадавшего назвал это "пасхальным чудом" и поблагодарил виртуального друга, который быстро среагировал и спас жизнь юного тиктокера.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:59Трусливой сверхдержаве срочно требуются исполнители грязных дел
10:45Сколько узбекистанцев уехали работать за границу с начала года
10:17На радость киноманам: власти запретили строить ТЦ без кинотеатров
09:47Насколько боеспособна российская армия? По всей стране начались проверки — видео
09:28В США 12-летнего тиктокера спас во время прямого эфира его подписчик
09:09Почему взлетели цены на Malibu-2, Equinox и Tracker — объяснили в UzAuto Motors
08:43Итоги "Иннопрома": компании РФ и Узбекистана заключили соглашения на $128 млн
08:24В Узбекистане побочные эффекты после вакцинации возникли у 71 человека
ВчераО чем говорит вся махалля: изменения в системе самоуправления за год
ВчераМассовое ДТП в Ташкенте: несколько машин разбиты всмятку
ВчераБелорусский госуниверситет укрепил связь с одним из старейших вузов Узбекистана
ВчераВ Узбекистане мать и дочь обманули 11 человек на $4,3 тысячи
ВчераМогут ли магазины самовольно запрещать возврат товаров? Ответ профильного агентства
ВчераВ столичном метрополитене объяснили, почему остановился поезд
ВчераРоссийские "Посейдоны" готовятся к выходу — Госдеп США в тревоге
ВчераГоскомстат изучит благополучие узбекистанцев
ВчераОбъявлен набор русскоязычных участников интеллектуальной игры "Заковат"
ВчераПод Ташкентом "распилили" бюджет, выделенный на водоснабжение шести районов
ВчераВ России для мигрантов введут три основных статуса пребывания
ВчераПресс-секретарь президента раскритиковал деятельность отдельных пресс-служб