В США 12-летнего тиктокера спас во время прямого эфира его подписчик

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Прямые эфиры в соцсетях стали в современном мире уже чем-то обыденным. Однако иногда во время трансляций происходят жуткие непредсказуемые вещи, и тогда на помощь приходят пользователи.Такая история произошла недавно с 12-летним американским блогером, сообщил местный телеканал WMUR. Мальчик вел прямой эфир в TikTok. Как потом рассказали пользователи, все было хорошо, пока внезапно не возникли помехи. В какой-то момент блогер неожиданно начал кричать, прося о помощи, и громко диктовать номера телефонов своих близких. Оказалось, что он попал в аварию. Блогера вскоре нашли. Позднее отчим пострадавшего назвал это "пасхальным чудом" и поблагодарил виртуального друга, который быстро среагировал и спас жизнь юного тиктокера.
Эта история доказывает, что цифровые технологии совсем не убили в людях отзывчивости и сострадания. Одним словом, человечности.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Прямые эфиры в соцсетях стали в современном мире уже чем-то обыденным. Однако иногда во время трансляций происходят жуткие непредсказуемые вещи, и тогда на помощь приходят пользователи.
Такая история произошла недавно с 12-летним американским блогером, сообщил местный телеканал WMUR. Мальчик вел прямой эфир в TikTok.