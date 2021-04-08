https://uz.sputniknews.ru/20210408/v-ssha-12-letnego-tiktokera-spas-vo-vremya-pryamogo-efira-ego-podpischik-18213598.html

В США 12-летнего тиктокера спас во время прямого эфира его подписчик

В США 12-летнего тиктокера спас во время прямого эфира его подписчик

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Прямые эфиры в соцсетях стали в современном мире уже чем-то обыденным. Однако иногда во время трансляций происходят жуткие

2021-04-08T09:28+0500

2021-04-08T09:28+0500

2021-04-08T09:45+0500

в мире

прямая трансляция

tiktok

подросток

подростки

соцсети

спасение

блогер

сша

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Прямые эфиры в соцсетях стали в современном мире уже чем-то обыденным. Однако иногда во время трансляций происходят жуткие непредсказуемые вещи, и тогда на помощь приходят пользователи.Такая история произошла недавно с 12-летним американским блогером, сообщил местный телеканал WMUR. Мальчик вел прямой эфир в TikTok. Как потом рассказали пользователи, все было хорошо, пока внезапно не возникли помехи. В какой-то момент блогер неожиданно начал кричать, прося о помощи, и громко диктовать номера телефонов своих близких. Оказалось, что он попал в аварию. Блогера вскоре нашли. Позднее отчим пострадавшего назвал это "пасхальным чудом" и поблагодарил виртуального друга, который быстро среагировал и спас жизнь юного тиктокера.

https://uz.sputniknews.ru/20210225/77-letnyaya-babushka-iz-Rossii-vzorvala-TikTok-sobrav-milliony-prosmotrov-16071797.html

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