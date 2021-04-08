В Ташкенте осудили грабителей, укравших свыше 2 млрд сумов

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Яшнабадский суд по уголовным делам поставил точку в деле об ограблении местной фирмы, с сейфа которой грабители вынесли более двух миллиардов сумов.Преступление совершено в августе прошлого года. В ночь с 15 по 16 августа злоумышленники взломали решетки, окна, двери в комнате кассиров частного предприятия и вскрыли замок сейфа болгаркой. Затем они вынесли несколько сумок с деньгами, загрузили их в машину без номеров и скрылись с места преступления.Как сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистан, после совершения преступления грабители направились на отдых, заранее забронировав одну из дач в Бостанлыкском районе Ташкентской области. По дороге туда в ночь на 18 августа их и задержали при выезде из города.В ходе следствия было установлено, что организатором грабежа оказался 28-летний водитель пострадавшего предприятия. Пойти на преступление он подговорил пять своих подельников в возрасте от 23 до 29 лет. По заранее заготовленному плану они приехали на территорию ООО на автомашине марки “Lacetti” белого цвета, предварительно сняв с неё государственные номера. При помощи болгарки они разрезали железные решетки склада и проникли внутрь.Как подсчитали правоохранители, осужденные похитили свыше 2,3 миллиардов сумов и 25 тысяч долларов США. Первоначально же сообщалось только о двух миллиардах. Порядка 1,8 миллиардов сумов и около 24 тысяч долларов удалось вернуть в ходе следствия.Таким образом четверо налетчиков получили наказание в виде 10 лет лишения свободы, двое других по 8 и 5 лет соответственно.
На скамье подсудимых оказались шесть человек. Все они признаны виновными по статье о краже. Им назначено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Яшнабадский суд по уголовным делам поставил точку в деле об ограблении местной фирмы, с сейфа которой грабители вынесли более двух миллиардов сумов.
Преступление совершено в августе прошлого года. В ночь с 15 по 16 августа злоумышленники взломали решетки, окна, двери в комнате кассиров частного предприятия и вскрыли замок сейфа болгаркой. Затем они вынесли несколько сумок с деньгами, загрузили их в машину без номеров и скрылись с места преступления.
Как сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистан, после совершения преступления грабители направились на отдых, заранее забронировав одну из дач в Бостанлыкском районе Ташкентской области. По дороге туда в ночь на 18 августа их и задержали при выезде из города.
В ходе следствия было установлено, что организатором грабежа оказался 28-летний водитель пострадавшего предприятия. Пойти на преступление он подговорил пять своих подельников в возрасте от 23 до 29 лет.
По заранее заготовленному плану они приехали на территорию ООО на автомашине марки “Lacetti” белого цвета, предварительно сняв с неё государственные номера. При помощи болгарки они разрезали железные решетки склада и проникли внутрь.
Как подсчитали правоохранители, осужденные похитили свыше 2,3 миллиардов сумов и 25 тысяч долларов США. Первоначально же сообщалось только о двух миллиардах. Порядка 1,8 миллиардов сумов и около 24 тысяч долларов удалось вернуть в ходе следствия.
Таким образом четверо налетчиков получили наказание в виде 10 лет лишения свободы, двое других по 8 и 5 лет соответственно.