https://uz.sputniknews.ru/20210408/vosstanovleny-opory-lep-obrushivshiesya-iz-za-dojdey-18227608.html

Восстановлены опоры ЛЭП, обрушившиеся из-за дождей

Восстановлены опоры ЛЭП, обрушившиеся из-за дождей

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Несколько дней назад на Кумкурганский район Сурхандарьинской области Узбекистана обрушилась непогода. По сообщению Минэнерго, из-за

2021-04-08T15:25+0500

2021-04-08T15:25+0500

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общество

дожди

минэнерго

сурхандарьинская область

лэп

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Несколько дней назад на Кумкурганский район Сурхандарьинской области Узбекистана обрушилась непогода. По сообщению Минэнерго, из-за проливных дождей и ветра обрушились две опоры высоковольтных линий мощностью 500 кВ между подстанциями "Сурхан" и "Гузар".Однако жалоб от населения не поступало, уточнили в Минэнерго, поскольку ограничения в подаче энергии были "перекрыты" другими линиями.На место происшествия выехали специальные бригады АО "Национальные электрические сети Узбекистана". Они устранили неполадки накануне. Опоры восстановлены, работа линии электропередачи налажена в прежнем режиме.Напомним, аналогичный случай произошел в летом 2018 года. Тогда во время бури также обрушилась линия электропередачи. ЛЭП блокировала движение на дороге. Однако последствия ЧП устранили в предельно сжатые сроки, оперативно восстановив электричество в округе.

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дожди, минэнерго, сурхандарьинская область, лэп