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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210408/vosstanovleny-opory-lep-obrushivshiesya-iz-za-dojdey-18227608.html
Восстановлены опоры ЛЭП, обрушившиеся из-за дождей
Восстановлены опоры ЛЭП, обрушившиеся из-за дождей
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Несколько дней назад на Кумкурганский район Сурхандарьинской области Узбекистана обрушилась непогода. По сообщению Минэнерго, из-за
2021-04-08T15:25+0500
2021-04-08T15:31+0500
общество
дожди
минэнерго
сурхандарьинская область
лэп
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Несколько дней назад на Кумкурганский район Сурхандарьинской области Узбекистана обрушилась непогода. По сообщению Минэнерго, из-за проливных дождей и ветра обрушились две опоры высоковольтных линий мощностью 500 кВ между подстанциями "Сурхан" и "Гузар".Однако жалоб от населения не поступало, уточнили в Минэнерго, поскольку ограничения в подаче энергии были "перекрыты" другими линиями.На место происшествия выехали специальные бригады АО "Национальные электрические сети Узбекистана". Они устранили неполадки накануне. Опоры восстановлены, работа линии электропередачи налажена в прежнем режиме.Напомним, аналогичный случай произошел в летом 2018 года. Тогда во время бури также обрушилась линия электропередачи. ЛЭП блокировала движение на дороге. Однако последствия ЧП устранили в предельно сжатые сроки, оперативно восстановив электричество в округе.
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дожди, минэнерго, сурхандарьинская область, лэп

Восстановлены опоры ЛЭП, обрушившиеся из-за дождей

15:25 08.04.2021 (обновлено: 15:31 08.04.2021)
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© Пресс-служба Минэнерго УзбекистанаВ Сурхандарье восстановлены обрушившиеся из-за дождей опоры ЛЭП
В Сурхандарье восстановлены обрушившиеся из-за дождей опоры ЛЭП - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
Из-за проливных дождей и ветра обрушились две опоры высоковольтных линий мощностью 500 кВ между подстанциями "Сурхан" и "Гузар".
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Несколько дней назад на Кумкурганский район Сурхандарьинской области Узбекистана обрушилась непогода. По сообщению Минэнерго, из-за проливных дождей и ветра обрушились две опоры высоковольтных линий мощностью 500 кВ между подстанциями "Сурхан" и "Гузар".
"По этой причине в целом по республике наблюдалось низкое напряжение электричества, так как энергия данных подстанций передается в общую сеть", — прокомментировали ЧП в пресс-службе Минэнерго.
Однако жалоб от населения не поступало, уточнили в Минэнерго, поскольку ограничения в подаче энергии были "перекрыты" другими линиями.
На место происшествия выехали специальные бригады АО "Национальные электрические сети Узбекистана". Они устранили неполадки накануне. Опоры восстановлены, работа линии электропередачи налажена в прежнем режиме.
© Пресс-служба Минэнерго УзбекистанаВ Сурхандарье восстановлены обрушившиеся из-за дождей опоры ЛЭП
В Сурхандарье восстановлены обрушившиеся из-за дождей опоры ЛЭП - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
В Сурхандарье восстановлены обрушившиеся из-за дождей опоры ЛЭП
© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
Напомним, аналогичный случай произошел в летом 2018 года. Тогда во время бури также обрушилась линия электропередачи. ЛЭП блокировала движение на дороге. Однако последствия ЧП устранили в предельно сжатые сроки, оперативно восстановив электричество в округе.
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