Восстановлены опоры ЛЭП, обрушившиеся из-за дождей

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Несколько дней назад на Кумкурганский район Сурхандарьинской области Узбекистана обрушилась непогода. По сообщению Минэнерго, из-за проливных дождей и ветра обрушились две опоры высоковольтных линий мощностью 500 кВ между подстанциями "Сурхан" и "Гузар".Однако жалоб от населения не поступало, уточнили в Минэнерго, поскольку ограничения в подаче энергии были "перекрыты" другими линиями.На место происшествия выехали специальные бригады АО "Национальные электрические сети Узбекистана". Они устранили неполадки накануне. Опоры восстановлены, работа линии электропередачи налажена в прежнем режиме.Напомним, аналогичный случай произошел в летом 2018 года. Тогда во время бури также обрушилась линия электропередачи. ЛЭП блокировала движение на дороге. Однако последствия ЧП устранили в предельно сжатые сроки, оперативно восстановив электричество в округе.
Из-за проливных дождей и ветра обрушились две опоры высоковольтных линий мощностью 500 кВ между подстанциями "Сурхан" и "Гузар".
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Несколько дней назад на Кумкурганский район Сурхандарьинской области Узбекистана обрушилась непогода. По сообщению Минэнерго, из-за проливных дождей и ветра обрушились две опоры высоковольтных линий мощностью 500 кВ между подстанциями "Сурхан" и "Гузар".
"По этой причине в целом по республике наблюдалось низкое напряжение электричества, так как энергия данных подстанций передается в общую сеть", — прокомментировали ЧП в пресс-службе Минэнерго.
Однако жалоб от населения не поступало, уточнили в Минэнерго, поскольку ограничения в подаче энергии были "перекрыты" другими линиями.
На место происшествия выехали специальные бригады АО "Национальные электрические сети Узбекистана". Они устранили неполадки накануне. Опоры восстановлены, работа линии электропередачи налажена в прежнем режиме.
Напомним, аналогичный случай произошел в летом 2018 года. Тогда во время бури также обрушилась линия электропередачи. ЛЭП блокировала движение на дороге. Однако последствия ЧП устранили в предельно сжатые сроки, оперативно восстановив электричество в округе.