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Война Латвии с российскими СМИ: как борются с "неугодными" журналистами?
Война Латвии с российскими СМИ: как борются с "неугодными" журналистами?
Там всячески перекрывают пути тем, кто сотрудничает с российскими СМИ, а также "подстраивают" и переписывают законы, чтобы сослаться на них, заводя новые и
2021-04-08T17:06+0500
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Там всячески перекрывают пути тем, кто сотрудничает с российскими СМИ, а также "подстраивают" и переписывают законы, чтобы сослаться на них, заводя новые и новые уголовные дела.На данный момент, их уже семь. И это не предел.Впрочем, Прибалтика едва ли придумала что-то новое: гонения на российских журналистов ведутся по всему миру. Чтобы поддержать "неугодных" представителей СМИ, создан проект #своихнебросаем. Подробнее смотрите в видеосюжете.
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видео, сми, мультимедиа

Война Латвии с российскими СМИ: как борются с "неугодными" журналистами?

17:06 08.04.2021 (обновлено: 17:08 08.04.2021)
266
Прибалтика развернула настоящую войну с российскими журналистами. Особенно в последнее время отличилась Латвия.
Там всячески перекрывают пути тем, кто сотрудничает с российскими СМИ, а также "подстраивают" и переписывают законы, чтобы сослаться на них, заводя новые и новые уголовные дела.
На данный момент, их уже семь. И это не предел.

Счета журналистов арестовывают, людей, кто просто имеет дело со Sputnik или Baltnews, не выпускают из страны.

Впрочем, Прибалтика едва ли придумала что-то новое: гонения на российских журналистов ведутся по всему миру.
Чтобы поддержать "неугодных" представителей СМИ, создан проект #своихнебросаем.
Подробнее смотрите в видеосюжете.
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