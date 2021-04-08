https://uz.sputniknews.ru/20210408/voyna-latvii-s-rossiyskimi-smi-kak-boryutsya-s-neugodnymi-jurnalistami-18231214.html

Война Латвии с российскими СМИ: как борются с "неугодными" журналистами?

Война Латвии с российскими СМИ: как борются с "неугодными" журналистами?

Там всячески перекрывают пути тем, кто сотрудничает с российскими СМИ, а также "подстраивают" и переписывают законы, чтобы сослаться на них, заводя новые и

2021-04-08T17:06+0500

2021-04-08T17:06+0500

2021-04-08T17:08+0500

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Там всячески перекрывают пути тем, кто сотрудничает с российскими СМИ, а также "подстраивают" и переписывают законы, чтобы сослаться на них, заводя новые и новые уголовные дела.На данный момент, их уже семь. И это не предел.Впрочем, Прибалтика едва ли придумала что-то новое: гонения на российских журналистов ведутся по всему миру. Чтобы поддержать "неугодных" представителей СМИ, создан проект #своихнебросаем. Подробнее смотрите в видеосюжете.

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, сми, мультимедиа