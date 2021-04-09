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ФАО и Узбекистан запустили страновую рамочную программу на $17 млн
ФАО и Узбекистан запустили страновую рамочную программу на $17 млн
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Нынешняя встреча ознаменовала собой официальный запуск Страновой рамочной программы между ФАО и Узбекистаном на 2021-2025 годы.
2021-04-09T13:49+0500
2021-04-09T13:49+0500
экономика
сотрудничество
фао
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Нынешняя встреча ознаменовала собой официальный запуск Страновой рамочной программы между ФАО и Узбекистаном на 2021-2025 годы.Документ предусматривает, что ФАО возьмет на себя поддержку Узбекистана в реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Помощь будет оказываться и в создании устойчивых продовольственных систем по всей цепочке создания стоимости агропродовольственных товаров.В рамках дискуссии субрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорел Гуцу и заместитель представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров рассказали о запланированных программах и мероприятиях.Страновая рамочная программа ориентирована на поддержку правительства в достижении его национальных стратегических приоритетов по преобразованию продовольственной системы.Кроме того, Министерство сельского хозяйства Узбекистана и ФАО подписали новые проектные соглашения, нацеленные на восстановление и развитие картофельной отрасли, укрепление устойчивых продовольственных систем с помощью географических указаний, поддержку производства и управления рисовыми культурами и другие. Все проекты намечено реализовать до 2023 года, их общая стоимость составляет около 1 млн долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20170314/FAO-o-novyh-problemah-s-prodovolstvennoi-bezopasnoctiu-4973185.html
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сотрудничество, фао, узбекистан

ФАО и Узбекистан запустили страновую рамочную программу на $17 млн

13:49 09.04.2021
620
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Страновая рамочная программа ориентирована на поддержку правительства в достижении его национальных стратегических приоритетов по преобразованию продовольственной системы.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Нынешняя встреча ознаменовала собой официальный запуск Страновой рамочной программы между ФАО и Узбекистаном на 2021-2025 годы.
Документ предусматривает, что ФАО возьмет на себя поддержку Узбекистана в реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Помощь будет оказываться и в создании устойчивых продовольственных систем по всей цепочке создания стоимости агропродовольственных товаров.
© Пресс-служба представительства ФАО в УзбекистанеФАО и Узбекистан запустили страновую рамочную программу на $17 млн
ФАО и Узбекистан запустили страновую рамочную программу на $17 млн - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
ФАО и Узбекистан запустили страновую рамочную программу на $17 млн
© Пресс-служба представительства ФАО в Узбекистане

"Общий бюджет для реализации Страновой рамочной программы составит около 17 миллионов долларов", уточнили в пресс-службе представительства ФАО в Узбекистане.

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В рамках дискуссии субрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорел Гуцу и заместитель представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров рассказали о запланированных программах и мероприятиях.
Страновая рамочная программа ориентирована на поддержку правительства в достижении его национальных стратегических приоритетов по преобразованию продовольственной системы.
© Пресс-служба представительства ФАО в УзбекистанеФАО и Узбекистан запустили страновую рамочную программу на $17 млн
ФАО и Узбекистан запустили страновую рамочную программу на $17 млн - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
ФАО и Узбекистан запустили страновую рамочную программу на $17 млн
© Пресс-служба представительства ФАО в Узбекистане
Кроме того, Министерство сельского хозяйства Узбекистана и ФАО подписали новые проектные соглашения, нацеленные на восстановление и развитие картофельной отрасли, укрепление устойчивых продовольственных систем с помощью географических указаний, поддержку производства и управления рисовыми культурами и другие. Все проекты намечено реализовать до 2023 года, их общая стоимость составляет около 1 млн долларов.
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