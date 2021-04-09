ФАО и Узбекистан запустили страновую рамочную программу на $17 млн

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Нынешняя встреча ознаменовала собой официальный запуск Страновой рамочной программы между ФАО и Узбекистаном на 2021-2025 годы.Документ предусматривает, что ФАО возьмет на себя поддержку Узбекистана в реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Помощь будет оказываться и в создании устойчивых продовольственных систем по всей цепочке создания стоимости агропродовольственных товаров.В рамках дискуссии субрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорел Гуцу и заместитель представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров рассказали о запланированных программах и мероприятиях.Страновая рамочная программа ориентирована на поддержку правительства в достижении его национальных стратегических приоритетов по преобразованию продовольственной системы.Кроме того, Министерство сельского хозяйства Узбекистана и ФАО подписали новые проектные соглашения, нацеленные на восстановление и развитие картофельной отрасли, укрепление устойчивых продовольственных систем с помощью географических указаний, поддержку производства и управления рисовыми культурами и другие. Все проекты намечено реализовать до 2023 года, их общая стоимость составляет около 1 млн долларов.
Страновая рамочная программа ориентирована на поддержку правительства в достижении его национальных стратегических приоритетов по преобразованию продовольственной системы.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Нынешняя встреча ознаменовала собой официальный запуск Страновой рамочной программы между ФАО и Узбекистаном на 2021-2025 годы.
Документ предусматривает, что ФАО возьмет на себя поддержку Узбекистана в реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Помощь будет оказываться и в создании устойчивых продовольственных систем по всей цепочке создания стоимости агропродовольственных товаров.
Кроме того, Министерство сельского хозяйства Узбекистана и ФАО подписали новые проектные соглашения, нацеленные на восстановление и развитие картофельной отрасли, укрепление устойчивых продовольственных систем с помощью географических указаний, поддержку производства и управления рисовыми культурами и другие. Все проекты намечено реализовать до 2023 года, их общая стоимость составляет около 1 млн долларов.