Общество
Кадровые перестановки в Минздраве: назначены новые лица
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© Sputnik / Алексей ВитвицкийПапка с документами
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Среди назначенцев — Мохигуль Тошназарова, она будет замещать главу Управления по формированию потребности в лекарствах и медицинских изделиях в государственных медицинских учреждениях.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министр здравоохранения подписал приказ о ряде назначений в структуре ведомства. Об кадровых перестановках сообщили в пресс-службе ведомства.
Рискиев Умидулла Рахматуллаевич теперь будет начальника Главного управления организации лечения и профилактики заболеваний, но пока только в статусе исполняющего обязанности.
© Пресс-служба Минздрава УзбекистанаРискиев Умидулла Рахматуллаевич
Рискиев Умидулла Рахматуллаевич
© Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Буриев Баходир Рахмонович будет возглавлять Департамент развития инфраструктуры и строительства системы здравоохранения Минздрава.
© Пресс-служба Минздрава УзбекистанаБуриев Баходир Рахмонович
Буриев Баходир Рахмонович
© Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Усманов Авазбек Толмасович будет замещать руководителя Главного управления по организации лечения и профилактической помощи министерства и вместе с тем возглавлять Управление координации первичной медико-санитарной помощи.
© Пресс-службе Минздрава УзбекистанаУсманов Авазбек Толмасович
Усманов Авазбек Толмасович
© Пресс-службе Минздрава Узбекистана
Мохигуль Тошназарова назначена замначальника Управления по формированию потребности в лекарствах и медицинских изделиях в государственных медицинских учреждениях.
© Пресс-служба Минздрава УзбекистанаМохигул Тошназарова
Мохигул Тошназарова
© Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Напомним, несколько дней назад заместитель министра здравоохранения Шахрух Шарахметов стал новым главой Антимонопольного комитета.