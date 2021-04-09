https://uz.sputniknews.ru/20210409/kadrovye-perestanovki-v-minzdrave-naznacheny-novye-litsa-18252504.html

Кадровые перестановки в Минздраве: назначены новые лица

Кадровые перестановки в Минздраве: назначены новые лица

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министр здравоохранения подписал приказ о ряде назначений в структуре ведомства. Об кадровых перестановках сообщили в пресс-службе

2021-04-09T21:18+0500

2021-04-09T21:18+0500

2021-04-09T21:18+0500

общество

назначение

министерство здравоохранения республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министр здравоохранения подписал приказ о ряде назначений в структуре ведомства. Об кадровых перестановках сообщили в пресс-службе ведомства. Рискиев Умидулла Рахматуллаевич теперь будет начальника Главного управления организации лечения и профилактики заболеваний, но пока только в статусе исполняющего обязанности.Буриев Баходир Рахмонович будет возглавлять Департамент развития инфраструктуры и строительства системы здравоохранения Минздрава.Усманов Авазбек Толмасович будет замещать руководителя Главного управления по организации лечения и профилактической помощи министерства и вместе с тем возглавлять Управление координации первичной медико-санитарной помощи.Мохигуль Тошназарова назначена замначальника Управления по формированию потребности в лекарствах и медицинских изделиях в государственных медицинских учреждениях.Напомним, несколько дней назад заместитель министра здравоохранения Шахрух Шарахметов стал новым главой Антимонопольного комитета.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

назначение, министерство здравоохранения республики узбекистан