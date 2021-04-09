https://uz.sputniknews.ru/20210409/matvienko-otsenila-poteri-rossii-ot-pandemii-18237372.html

Матвиенко оценила потери России от пандемии

Матвиенко оценила потери России от пандемии

Ни одна страна не может похвастаться тем, что встретила пандемию полностью во всеоружии. ООН, ВОЗ приложили усилия для координации деятельности международного

2021-04-09T10:12+0500

2021-04-09T10:12+0500

2021-04-09T10:12+0500

россия

пандемия

коронавирус

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1399/92/13999230_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_8588d039243347b4720c788b83948b8e.jpg

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко оценила потери России от пандемии коронавируса COVID-19 и сравнила их с другими странами.По ее словам, ни одно государство не смогло встретить пандемию "полностью во всеоружии".Однако сегодня, по словам спикера Совфеда, можно обоснованно заявить, что система здравоохранения РФ "в целом выдержала испытание коронавирусом".Это результат действия целого ряда факторов, считает она. А именно: "своевременного и умелого осуществления комплекса санитарно-эпидемиологических мер, слаженной деятельности органов власти всех уровней, высокой степени консолидации российского общества". "Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны — условия для этого в основном уже созданы", — отметила Матвиенко.Россияне вправе гордиться тем, что именно в их стране была создана первая в мире эффективная вакцина от COVID-19 — "Спутник V", заявила спикер Совфеда. Также разработаны и введены в гражданский оборот другие препараты, напомнила она.Высокая эффективность российских вакцин, по словам Матвиенко, полностью доказана.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/sputnik-v-zaschischaet-ot-yujnoafrikanskogo-shtamma-covid-luchshe-chem-pfizer-18166427.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

пандемия, коронавирус, валентина матвиенко