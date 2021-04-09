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Матвиенко оценила потери России от пандемии
Матвиенко оценила потери России от пандемии
Ни одна страна не может похвастаться тем, что встретила пандемию полностью во всеоружии. ООН, ВОЗ приложили усилия для координации деятельности международного
2021-04-09T10:12+0500
2021-04-09T10:12+0500
россия
пандемия
коронавирус
валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко оценила потери России от пандемии коронавируса COVID-19 и сравнила их с другими странами.По ее словам, ни одно государство не смогло встретить пандемию "полностью во всеоружии".Однако сегодня, по словам спикера Совфеда, можно обоснованно заявить, что система здравоохранения РФ "в целом выдержала испытание коронавирусом".Это результат действия целого ряда факторов, считает она. А именно: "своевременного и умелого осуществления комплекса санитарно-эпидемиологических мер, слаженной деятельности органов власти всех уровней, высокой степени консолидации российского общества". "Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны — условия для этого в основном уже созданы", — отметила Матвиенко.Россияне вправе гордиться тем, что именно в их стране была создана первая в мире эффективная вакцина от COVID-19 — "Спутник V", заявила спикер Совфеда. Также разработаны и введены в гражданский оборот другие препараты, напомнила она.Высокая эффективность российских вакцин, по словам Матвиенко, полностью доказана.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/sputnik-v-zaschischaet-ot-yujnoafrikanskogo-shtamma-covid-luchshe-chem-pfizer-18166427.html
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пандемия, коронавирус, валентина матвиенко

Матвиенко оценила потери России от пандемии

10:12 09.04.2021
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Совета Федерации РФ
Внеочередное заседание Совета Федерации РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сегодня, по словам спикера Совфеда, есть все основания заявить, что система здравоохранения РФ "в целом выдержала испытание коронавирусом".
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко оценила потери России от пандемии коронавируса COVID-19 и сравнила их с другими странами.
По ее словам, ни одно государство не смогло встретить пандемию "полностью во всеоружии".
Однако сегодня, по словам спикера Совфеда, можно обоснованно заявить, что система здравоохранения РФ "в целом выдержала испытание коронавирусом".
"Россия выходит из пандемии с гораздо меньшими потерями и издержками, чем многие другие государства", — заявила Матвиенко в своей статье, опубликованной в "Парламентской газете".
Это результат действия целого ряда факторов, считает она. А именно: "своевременного и умелого осуществления комплекса санитарно-эпидемиологических мер, слаженной деятельности органов власти всех уровней, высокой степени консолидации российского общества".

Спикер Совфеда уверена: есть все основания полагать, что Россия сможет избавиться от большинства ограничений раньше многих других государств.

"Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны — условия для этого в основном уже созданы", — отметила Матвиенко.
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Россияне вправе гордиться тем, что именно в их стране была создана первая в мире эффективная вакцина от COVID-19 — "Спутник V", заявила спикер Совфеда. Также разработаны и введены в гражданский оборот другие препараты, напомнила она.
Высокая эффективность российских вакцин, по словам Матвиенко, полностью доказана.
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