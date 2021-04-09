МДО Узбекистана и фонд Zamin будут вместе развивать инклюзивное образование

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана и фонд Zamin, председателем попечительского совета которого является супруга президента Зироатхон Мирзиёева, договорились вместе создавать условия организации инклюзивного образования.О подписании соответствующего меморандума сообщила пресс-служба МДО.Министерство и фонд будут общими силами поддерживать детей с инвалидностью, в том числе из социально уязвимых слоев населения, создавать условия для их оздоровления, реабилитации, адаптации в обществе. Именно такие дети сильнее всего нуждаются в поддержке и помощи, отметила глава МДО Агриппина Шин.Самое главное — они получат возможность реализовать свое право на качественное дошкольное образование, отметила министр.
Министерство и международный общественный фонд подписали соответствующий меморандум.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана и фонд Zamin, председателем попечительского совета которого является супруга президента Зироатхон Мирзиёева, договорились вместе создавать условия организации инклюзивного образования.
О подписании соответствующего меморандума сообщила пресс-служба МДО.
Министерство и фонд будут общими силами поддерживать детей с инвалидностью, в том числе из социально уязвимых слоев населения, создавать условия для их оздоровления, реабилитации, адаптации в обществе.