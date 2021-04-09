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https://uz.sputniknews.ru/20210409/mdo-uzbekistana-i-fond-zamin-budut-vmeste-razvivat-inklyuzivnoe-obrazovanie-18249272.html
МДО Узбекистана и фонд Zamin будут вместе развивать инклюзивное образование
МДО Узбекистана и фонд Zamin будут вместе развивать инклюзивное образование
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана и фонд Zamin, председателем попечительского совета которого является супруга
2021-04-09T17:46+0500
2021-04-09T17:52+0500
фонд zamin
общество
министерство дошкольного образования
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана и фонд Zamin, председателем попечительского совета которого является супруга президента Зироатхон Мирзиёева, договорились вместе создавать условия организации инклюзивного образования.О подписании соответствующего меморандума сообщила пресс-служба МДО.Министерство и фонд будут общими силами поддерживать детей с инвалидностью, в том числе из социально уязвимых слоев населения, создавать условия для их оздоровления, реабилитации, адаптации в обществе. Именно такие дети сильнее всего нуждаются в поддержке и помощи, отметила глава МДО Агриппина Шин.Самое главное — они получат возможность реализовать свое право на качественное дошкольное образование, отметила министр.
https://uz.sputniknews.ru/20201203/Fond-Ziroatkhon-Mirzievoy-pomozhet-spasti-novorozhdennykh-ot-glukhoty-15524677.html
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фонд zamin, министерство дошкольного образования

МДО Узбекистана и фонд Zamin будут вместе развивать инклюзивное образование

17:46 09.04.2021 (обновлено: 17:52 09.04.2021)
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© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота специализированной школы для слепых и слабовидящих детей
Работа специализированной школы для слепых и слабовидящих детей - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Sputnik / Александр Кондратюк
/
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Министерство и международный общественный фонд подписали соответствующий меморандум.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана и фонд Zamin, председателем попечительского совета которого является супруга президента Зироатхон Мирзиёева, договорились вместе создавать условия организации инклюзивного образования.
О подписании соответствующего меморандума сообщила пресс-служба МДО.
Министерство и фонд будут общими силами поддерживать детей с инвалидностью, в том числе из социально уязвимых слоев населения, создавать условия для их оздоровления, реабилитации, адаптации в обществе.
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Именно такие дети сильнее всего нуждаются в поддержке и помощи, отметила глава МДО Агриппина Шин.
"Еще один шаг совместными усилиями сделает жизнь наших детей яркой, увлекательной, интересной", — сказала Агриппина Шин.
Самое главное — они получат возможность реализовать свое право на качественное дошкольное образование, отметила министр.
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