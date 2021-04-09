https://uz.sputniknews.ru/20210409/mdo-uzbekistana-i-fond-zamin-budut-vmeste-razvivat-inklyuzivnoe-obrazovanie-18249272.html

МДО Узбекистана и фонд Zamin будут вместе развивать инклюзивное образование

МДО Узбекистана и фонд Zamin будут вместе развивать инклюзивное образование

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана и фонд Zamin, председателем попечительского совета которого является супруга

2021-04-09T17:46+0500

2021-04-09T17:46+0500

2021-04-09T17:52+0500

фонд zamin

общество

министерство дошкольного образования

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана и фонд Zamin, председателем попечительского совета которого является супруга президента Зироатхон Мирзиёева, договорились вместе создавать условия организации инклюзивного образования.О подписании соответствующего меморандума сообщила пресс-служба МДО.Министерство и фонд будут общими силами поддерживать детей с инвалидностью, в том числе из социально уязвимых слоев населения, создавать условия для их оздоровления, реабилитации, адаптации в обществе. Именно такие дети сильнее всего нуждаются в поддержке и помощи, отметила глава МДО Агриппина Шин.Самое главное — они получат возможность реализовать свое право на качественное дошкольное образование, отметила министр.

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фонд zamin, министерство дошкольного образования