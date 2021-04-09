Общество
Те, кто когда-то покинул Муйнак, сегодня жалеют об этом — исповедь рыбака из Приаралья
15:35 09.04.2021 (обновлено: 18:05 09.04.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваПресс-тур в Муйнак
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Некогда портовый город Муйнак в 1 300 километрах от Ташкента, который долгие годы находился в запустении, сегодня оживает. По словам местных жителей, те, кто покинул родные края, когда Аральское море начало высыхать, теперь грустят и сожалеют об этом.
До того как Аральское море ушло из Муйнака, местное население в основном занималось рыболовством или трудилось на местных перерабатывающих фабриках. Али Шатдинов — рыбак из Муйнака, который еще помнит те далекие времена.
© Sputnik / Дильшода РахматоваПресс-тур в Муйнак
Пресс-тур в Муйнак
© Sputnik / Дильшода Рахматова
"Наши предки зарабатывали на жизнь рыбной ловлей до прихода в регион советского правительства. Этот промысле спас от голода многих людей", — рассказал он Sputnik.
© Sputnik / Дильшода РахматоваАли Шатдинов
Али Шатдинов
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Собеседник вспоминает, как стремительно развивалась та экологическая катастрофа, как уровень воды падал день ото дня.
"Однажды рыбаки вернулись из моря и сказали нам, что море стремительно начало пересыхать, а вода становится все более соленой. На дне осталось очень много рыбы, но она никому не была нужна", — вспоминает Али Шатдинов, смотря куда-то далеко в одну точку, словно вглядываясь в прошлое.
© Sputnik / Дильшода РахматоваПресс-тур в Муйнак
Пресс-тур в Муйнак
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Позже я пойму эту грусть в голосе простого рыбака. Тогда, полвека назад, катастрофа Аральского моря стала настоящей трагедией для жителей этих мест: всю жизнь промышлявшие рыболовством, работавшие на консервных заводах люди были вынуждены оставить родные места и уехать на заработки в другие регионы страны.
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"Почти все мои друзья уехали, порт опустел, а корабли остались там, где они были", — признается Али ака.
© Sputnik / Дильшода РахматоваПресс-тур в Муйнак
Пресс-тур в Муйнак
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Али Шатдинов уезжать из родных мест не захотел, он остался в Каракалпакии и продолжает ловить рыбу, но уже в Амударье.
"Один из моих друзей недавно побывал здесь и удивился тем переменам, которые произошли в Муйнаке в последние годы. Он признался: ни за что бы не уехал, если бы знал, что его родной край преобразится и вернется к жизни", — продолжает старый рыбак.
Жизнь, которая почти ушла из здешних мест, вновь возвращается в Приаралье: строятся современные дома, гостиницы, детские сады и школы, ничем не уступающие столичным. В регионе создаются тысячи новых рабочих мест.
© Sputnik / Дильшода РахматоваПресс-тур в Муйнак
Пресс-тур в Муйнак
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В своем выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября 2020 года Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что глобальное изменение климата представляет серьезную угрозу для развития Центральной Азии. Узбекский лидер еще раз обратил внимание мирового сообщества на катастрофические последствия осушения Аральского моря.
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Президент предложил принять специальную резолюцию Генассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. По словам главы государства, дату утверждения этого важного документа целесообразно отметить как Международный день защиты и восстановления экологических систем.
© Sputnik / Дильшода РахматоваПресс-тур в Муйнак
Пресс-тур в Муйнак
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Да, Каракалпакстан, особенно Муйнак, пережил тяжелые времена. Привычный образ жизни уже не будет прежним. Всего за одно поколение природа изменилась до неузнаваемости. У кого-то в те годы сложилось убеждение, что в этом регионе не осталось перспектив и сама природа заставляет уезжать, бросая родные места.
Но вера в собственные силы, воля и терпение могут творить чудеса. Природа сначала преподнесла человеку свои дары, а потом так же стремительно их отняла. Однако смысл жизни и счастья не только в рыбе. Человек своими знаниями, интеллектом, целеустремленностью может создавать свой мир даже посреди пустыни. Обновляющийся Муйнак еще раз доказал это.