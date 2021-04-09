https://uz.sputniknews.ru/20210409/muinak-pochemu-ludi-jaleut-o-tom-chto-uehali-18244386.html

Те, кто когда-то покинул Муйнак, сегодня жалеют об этом — исповедь рыбака из Приаралья

Те, кто когда-то покинул Муйнак, сегодня жалеют об этом — исповедь рыбака из Приаралья

До того как Аральское море ушло из Муйнака, местное население в основном занималось рыболовством или трудилось на местных перерабатывающих фабриках. Али

2021-04-09T15:35+0500

2021-04-09T15:35+0500

2021-04-09T18:05+0500

общество

муйнак

аральское море

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До того как Аральское море ушло из Муйнака, местное население в основном занималось рыболовством или трудилось на местных перерабатывающих фабриках. Али Шатдинов — рыбак из Муйнака, который еще помнит те далекие времена."Наши предки зарабатывали на жизнь рыбной ловлей до прихода в регион советского правительства. Этот промысле спас от голода многих людей", — рассказал он Sputnik.Собеседник вспоминает, как стремительно развивалась та экологическая катастрофа, как уровень воды падал день ото дня.Позже я пойму эту грусть в голосе простого рыбака. Тогда, полвека назад, катастрофа Аральского моря стала настоящей трагедией для жителей этих мест: всю жизнь промышлявшие рыболовством, работавшие на консервных заводах люди были вынуждены оставить родные места и уехать на заработки в другие регионы страны."Почти все мои друзья уехали, порт опустел, а корабли остались там, где они были", — признается Али ака. Али Шатдинов уезжать из родных мест не захотел, он остался в Каракалпакии и продолжает ловить рыбу, но уже в Амударье.Жизнь, которая почти ушла из здешних мест, вновь возвращается в Приаралье: строятся современные дома, гостиницы, детские сады и школы, ничем не уступающие столичным. В регионе создаются тысячи новых рабочих мест.В своем выступлении на 75-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября 2020 года Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что глобальное изменение климата представляет серьезную угрозу для развития Центральной Азии. Узбекский лидер еще раз обратил внимание мирового сообщества на катастрофические последствия осушения Аральского моря.Президент предложил принять специальную резолюцию Генассамблеи ООН об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. По словам главы государства, дату утверждения этого важного документа целесообразно отметить как Международный день защиты и восстановления экологических систем.Да, Каракалпакстан, особенно Муйнак, пережил тяжелые времена. Привычный образ жизни уже не будет прежним. Всего за одно поколение природа изменилась до неузнаваемости. У кого-то в те годы сложилось убеждение, что в этом регионе не осталось перспектив и сама природа заставляет уезжать, бросая родные места. Но вера в собственные силы, воля и терпение могут творить чудеса. Природа сначала преподнесла человеку свои дары, а потом так же стремительно их отняла. Однако смысл жизни и счастья не только в рыбе. Человек своими знаниями, интеллектом, целеустремленностью может создавать свой мир даже посреди пустыни. Обновляющийся Муйнак еще раз доказал это.

https://uz.sputniknews.ru/20200320/Spasem-Aral-vmeste--more-zeleni-i-oazisy-iz-roz-13723022.html

https://uz.sputniknews.ru/20210403/detskie-sady-karakalpakiya-18132818.html

муйнак

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2021

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муйнак, аральское море