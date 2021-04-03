https://uz.sputniknews.ru/20210403/detskie-sady-karakalpakiya-18132818.html

Дворцы в пустыне: как реформируются детсады Каракалпакстана — спецрепортаж Sputnik

Дворцы в пустыне: как реформируются детсады Каракалпакстана — спецрепортаж Sputnik

Известно, что пустыня малопригодна для комфортного проживания людей. Нехватка воды, песчаные бури, плюс ко всему этому бесплодные земли — все это приходится

2021-04-03T23:00+0500

2021-04-03T23:00+0500

2021-04-03T23:00+0500

общество

детские сады

каракалпакстан

образование

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Известно, что пустыня малопригодна для комфортного проживания людей. Нехватка воды, песчаные бури, плюс ко всему этому бесплодные земли — все это приходится преодолевать местным жителям ежедневно. Однако наблюдая за реформами проводимыми в Каракалпакии, мы видим что человек благодаря своему упорству и трудолюбию способен преобразовать и приручить суровую природу.Корреспондент Sputnik отправилась в самый западный регион страны, чтобы воочую увидеть, как развивается там система дошкольного образования и насколько преобразился Муйнак, особенно для самых юных его жителей.Реформа системы дошкольного образованияНа момент создания Министерства дошкольного образования в 2017 году в Каракалпакстане насчитывалось 318 детсадов, а детей в возрасте от 3 до 7 лет в регионе — около 150 тысяч. Неудивительно, что в садик из них ходил лишь каждый третий.С созданием МДО решением проблемы занялись на самом высоком уровне. Постепенно ликвидируется дефицит мест в дошкольных учреждениях, меняется внешний вид зданий, проводится ремонт, открываются новые сады и школы. К 2021 году, количество детских садов в Каракалпакстане достигло 1 033, а охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием вырос до 70%.Однако задача которую поставил лидер страны заключался не только в том чтобы обеспечить 100% охват детей в возрасти до 7 лет дошкольным образованием, главное было то что все садики, будь то государственные или частные, должны отвечать самым высоким техническим и санитарным требованиям. С этой целью на основе Концепции развития дошкольного образования в Республике Узбекистан до 2030 года разработана и активно реализуется "Дорожная карта" по развитию дошкольного образования в Республике Каракалпакстан.Не отставая от столицыПревым объектом, куда прибыли журналисты, оказался детский сад № 48 "Табассум", открывшийся в апреле 2019 года на территории махалли "Кумбыз аул" в Нукусе. Откровенно говоря, въезжая в Каракалпакстан через Ургенч и целых три часа проезжая через бескрайние соленые поля, иногда встречая на пути пастухов со стадами коров, честно говоря, мы не ожидали увидеть в самом городе что-то экстраординарного. Но по приезду были приятно удивлены.Нукус встретил нас современной архитектурой, современными торговыми центрами, благоустроенными территориями перед главными достопримечательностями. Трудно было представить, что мы практически в самом сердце пустыни.Наш автобус остановился перед двухэтажным особняком, оказавшимся, как выяснилось позже садиком "Табассум". "Да это ж настоящий замок!", — не удержался от комментария один из моих коллег.Гостей встретила руководитель ДОУ Алтын Жусбекова, которая словно услышав восклицание журналиста рассказывала о садике с нотками гордости.После соблюдения всех необходимых санитано-эпидемиологических процедур мы отправились на экскурсию по этому волшебному миру детства.Обстановка и оформление, мебель и детские принадлежности — все было на самом высоком уровне и ничем не уступало аналогичным садикам в любом из районов Ташкента. Условия для воспитанников и персонала вполне сталичные.Современно и элегантноУкрашенный цветами к весеннему сезону зал, светлая и просторная игровая комната, большой зал для спорта и танцев, отдельная кухня, медкабинет со всеми удобствами, современная модульная мебель, инвентарь, красочные игрушки... Не ускользнули от наших глаз и обои с изображением героев мультфильмов.Воспитанники детскиго садика, при виде гостей сразу даже не шелохнулись, а продолжали играть в свои игрушки.При виде смартфона в моих руках мальчик пяти лет деловито ткнул пальцем и с тоном знатока сказал: "айфон". Сразу после этих слов детвора отвлеклась от игр и поспешила в гущу событий — посмореть на заманчивую вещицу и пообщаться с гостями.После того как маленький собеседник спросил а за сколько купила телефон, я рассмеялась, и начала знакомиться с ними. Детишки охотно посчитали до десяти - и на русском, и на английском. Похвастались что могут и любят играть в шахматы и домино, а девочка по имени Айзада спела для нас песенку, обнявшись с плющевой лисой.Позаботились и о качестве образования в ДОУ. Так, с 2018 года воспитатели детских садов работают на основе государственной программы "Первый шаг", внедренной в системе МДО чтобы сделать досуг детей интереснее и содержательнее.Равные условия для сельчан и городских Сегодня полным ходом идет строительство современных детских садов не только в городских районах Каракалпакстана, но и в отдаленных селах, в том числе в Приаралье.В частности, журналисты приняли участие в открытии двух современных экологически чистых садов в Муйнакском районе, где новые комплексы ничуть не уступают городским объектам. По словам министра дошкольного образования Республики Каракалпакстан Джумагуль Уснатдиновой, сегодня детские сады в 10 из 17 районов региона полностью реконструированы, а в Приаралье и Муйнаке вовсе не осталось ни одного неотремонтированного здания детсада.MДО также активно развивает и поддерживает новые формы дошкольного образования. В частности, за счет выделения льготной ссуды в 1% предпринимателям, желающим построить детские сады, сегодня растет участие частного сектора в этой сфере.В Каракалпакстане количество детских садов, организованных на основе частно-государственного партнерства приближается к 90, а количество домашних садиков составляет уже 600. В эти дошкольные учреждения принимаются на работу сотрудницы, занесенные в "Женские книги" и "Железные книги". Министр не ходившая в детский садМинистр дошкольного образования Республики Каракалпакстан Джумагуль Уснатдинова рассказывая об отличиях своего детства от настоящего, раскрыла интересный факт. Она призналась, что в детстве не ходила в детский сад.В декабре 2017 года, после создания Министерства дошкольного образования, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил дошкольное учреждение №18 в Шимбайском (Чимбайском) районе Каракалпакстана.После ее ответа, президент Узбекистана спросил ее, а есть ли разница между детьми посещавших садик и воспитывавшихся дома. Уснатдинова ответила, что это несравнимо, разница слишком большая, это просто небо и земля."Именно в детском саду ребенок начинает развиваться как личность, там он учится находить свое место в обществе. И сегодня в Каракалпакстане все это очень хорошо понимают", — добавила она.По ее мнению, конкурентоспособность нации, государства определяется уровнем образования его граждан, поэтому так важно было реформировать и пересматривать всю систему дошкольного образования,.Ко всем детям, независимо от того, живут они в Ташкенте или на Устюрте, следует относиться одинаково. Независимо от того, где родился или где живет ребенок, однажды он будет говорить от имени этой нации, будет представлять страну. Наши дети — это будущие защитники нации, ее гордость и самобытность. Именно поэтому сегодня Узбекистан уделяет этой сфере такое серьезное внимание. В этом залог будущего. Проделанная работа не заставит себя ждать и скоро начнет приносить плоды.

https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-detskix-sadax-uzbekistana-budut-zanimatsya-po-noveyshim-koreyskim-texnologiyam-17963864.html

https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-priarale-otkryli-dva-ekologichnyx-detskix-sadika-18108479.html

https://uz.sputniknews.ru/20201124/V-Uzbekistane-za-detskiy-sad-teper-mozhno-platit-udalenno-15472079.html

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детские сады, каракалпакстан, образование