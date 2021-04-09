https://uz.sputniknews.ru/20210409/pandemiya-ne-pomexa-uzbekistan-reanimiruyut-turotrasl-i-jdet-gostey-iz-rossii-18252991.html

Пандемия не помеха: Узбекистан реанимирует туротрасль и ждет гостей из России

Пандемия не помеха: Узбекистан реанимирует туротрасль и ждет гостей из России

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Пандемия коронавируса сильно ударила по туристической отрасли во всем мире. И Узбекистан, где индустрия отдыха одна из стратегических

2021-04-09T22:22+0500

2021-04-09T22:22+0500

2021-04-09T23:55+0500

туризм

туроператоры

гостиница

посольство республики узбекистан в рф

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Пандемия коронавируса сильно ударила по туристической отрасли во всем мире. И Узбекистан, где индустрия отдыха одна из стратегических для экономического развития страны, поставил задачу оперативно восстановить турпоток. Всего в 2021 году республика планирует привлечь 1,7 миллиона иностранных и 7,5 миллиона местных туристов, а также увеличить предоставление услуг в этой сфере до $370 млн.Как сегодня обстоят дела в турсфере Узбекистана, разбирался Sputnik.Узбекистан среди лидеров продаж на майские праздникиПо данным Всемирной туристской организации, по сравнению с 2019 годом прибыль этого сектора в мире сократилась на 74%. Закрылись около 100–120 миллионов прямых туристических направлений. Общий убыток составил триллион долларов.В марте 2020-го власти Узбекистана закрыли транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Из-за карантинных мер в республике приостановили свою деятельность более 1,5 тысячи туроператоров и 1,2 тысячи отелей. Но осенью эпидемиологическая обстановка в стране стабилизировалась, и с 1 октября Узбекистан разрешил въездной туризм.По ее словам, сегодня Узбекистан среди лидеров бронирования на майские праздники. На республику приходится 30% от всех продаж заграничных туров. "Мы с января отправляем организованные группы в Узбекистан, также у нас есть индивидуальные запросы. Начиная с 8 марта, поток туристов уже стабильный", — подчеркивает она.По ее мнению, в настоящее время в республике уже сделано многое для развития туротрасли. Например, отстроен внушительный номерной фонд. Если еще в 2018-2019 годах в пик сезона туроператорам сложно было разместить гостей, особенно, в таких городах как Бухара и Хива, где всё сконцентрировано вокруг исторического центра, то сейчас такой проблемы не возникает.Но есть и нюансы, над которыми стоит поработать – прежде всего, сделать перелет более бюджетным.Однако прогресс в этом вопросе все равно есть. Еще в январе стоимость билетов достигала 50 тысяч рублей. И туроператором приходилось искать альтернативные пути, с пересадками в Стамбуле или кыргызском Оше.Что нужно для поездки в УзбекистанУ туристов из России Узбекистан вызывает особенный интерес, утверждает исполнительный директор Central Asia Travel Николай Сербин."Узбекистан – это безвизовый режим, русскоговорящая среда, колоритный восток, притом республика светская, путешествовать можно без каких-либо ограничений", — аргументирует он.Для въезда в страну в составе организованной тургруппы нужен ваучер, медстраховка и ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета.К слову, власти Узбекистана со своей стороны пытаются создать максимально безопасные условия для пребывания гостей. Например, система Uzbekistan. Safe travel guaranteed. Прежде чем ее внедрить, республика изучила опыт Испании и Турции.Таким образом, для получения помощи самостоятельному путешественнику даже не нужна страховка, при первых признаках ковида достаточно обратиться в Министерство туризма и спорта страны или в представительства ведомства в регионах. К тому же, Узбекистан даже обязуется купить приезжему обратный билет на родину в случае вынужденного переноса даты вылета.Представитель комитета подчеркнул, что Россия – стратегический партнер Узбекистана. И, в первую очередь, Ташкент делает ставку на своих соседей: Россию, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан.Представители туриндустрии Узбекистана не только провели презентацию рекреационного потенциала своей страны для российских туроператоров, но и ознакомились с опытом коллег по привлечению иностранных гостей. В рамках визита в Россию делегации во главе с советником министра туризма и спорта Уткиром Саидовым помимо Москвы посетила также Чечню, Дагестан и Санкт-Петербург.В ходе встреч в формате B2B представители туротрасли обеих стран имели возможность обсудить все нюансы взаимовыгодного сотрудничества для более быстрого выхода индустрии отдыха из кризиса.

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https://uz.sputniknews.ru/20210330/polnotsennoe-vosstanovlenie-mejdunarodnogo-turizma-proizoydet-k-2024-godu--mnenie-ekspert-18041721.html

https://uz.sputniknews.ru/20201008/Serbin-podderzhka-turotrasli-vazhna-no-rezultat-uvidim-lish-posle-pandemii-15146116.html

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туроператоры, гостиница, посольство республики узбекистан в рф, узбекистан