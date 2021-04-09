Туризм
Пандемия не помеха: Узбекистан реанимирует туротрасль и ждет гостей из России
22:22 09.04.2021 (обновлено: 23:55 09.04.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваВид сверху на площадь Регистан в Самарканде
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В Москве туроператоры России и Узбекистана обсудили, как восстановить турпоток в республику и что готова предложить страна истосковавшейся без ярких впечатлений публике.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Пандемия коронавируса сильно ударила по туристической отрасли во всем мире. И Узбекистан, где индустрия отдыха одна из стратегических для экономического развития страны, поставил задачу оперативно восстановить турпоток. Всего в 2021 году республика планирует привлечь 1,7 миллиона иностранных и 7,5 миллиона местных туристов, а также увеличить предоставление услуг в этой сфере до $370 млн.
Как сегодня обстоят дела в турсфере Узбекистана, разбирался Sputnik.
Узбекистан среди лидеров продаж на майские праздники
По данным Всемирной туристской организации, по сравнению с 2019 годом прибыль этого сектора в мире сократилась на 74%. Закрылись около 100–120 миллионов прямых туристических направлений. Общий убыток составил триллион долларов.
В марте 2020-го власти Узбекистана закрыли транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Из-за карантинных мер в республике приостановили свою деятельность более 1,5 тысячи туроператоров и 1,2 тысячи отелей. Но осенью эпидемиологическая обстановка в стране стабилизировалась, и с 1 октября Узбекистан разрешил въездной туризм.
"На российском рынке интерес к Узбекистану растет из года в год. Его пик пришелся на 2018-2019 годы, когда 1-2 раза в неделю у нас были группы по 20-25 человек. Например, в 2012 году мы раз в месяц направляли маленькую группу составом шесть участников".
По ее словам, сегодня Узбекистан среди лидеров бронирования на майские праздники. На республику приходится 30% от всех продаж заграничных туров.
© Sputnik / Мария НауменкоПрезентация туристического потенциала Узбекистана в Посольстве республики в РФ
Презентация туристического потенциала Узбекистана в Посольстве республики в РФ
© Sputnik / Мария Науменко
"Мы с января отправляем организованные группы в Узбекистан, также у нас есть индивидуальные запросы. Начиная с 8 марта, поток туристов уже стабильный", — подчеркивает она.
По ее мнению, в настоящее время в республике уже сделано многое для развития туротрасли. Например, отстроен внушительный номерной фонд. Если еще в 2018-2019 годах в пик сезона туроператорам сложно было разместить гостей, особенно, в таких городах как Бухара и Хива, где всё сконцентрировано вокруг исторического центра, то сейчас такой проблемы не возникает.
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Но есть и нюансы, над которыми стоит поработать – прежде всего, сделать перелет более бюджетным.
"В постковидное время мы испытываем острую необходимость в экономичных авиаперелетах. Сейчас "Аэрофлот" запустил прямой рейс из Москвы в Ташкент: туда-обратно с багажом в среднем перелет обойдется 35 тысяч рублей, а до пандемии он стоил лишь 20 тысяч, а то и меньше", — сетует она.
Однако прогресс в этом вопросе все равно есть. Еще в январе стоимость билетов достигала 50 тысяч рублей. И туроператором приходилось искать альтернативные пути, с пересадками в Стамбуле или кыргызском Оше.
Что нужно для поездки в Узбекистан
У туристов из России Узбекистан вызывает особенный интерес, утверждает исполнительный директор Central Asia Travel Николай Сербин.
"Узбекистан – это безвизовый режим, русскоговорящая среда, колоритный восток, притом республика светская, путешествовать можно без каких-либо ограничений", — аргументирует он.
© Sputnik / Мария НауменкоПрезентация туристического потенциала Узбекистана в Посольстве республики в РФ
Презентация туристического потенциала Узбекистана в Посольстве республики в РФ
© Sputnik / Мария Науменко
Для въезда в страну в составе организованной тургруппы нужен ваучер, медстраховка и ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета.
К слову, власти Узбекистана со своей стороны пытаются создать максимально безопасные условия для пребывания гостей. Например, система Uzbekistan. Safe travel guaranteed. Прежде чем ее внедрить, республика изучила опыт Испании и Турции.
"Если турист на территории Узбекистана заболеет коронавирусом, то государство гарантирует покрыть все расходы на лечение".
Таким образом, для получения помощи самостоятельному путешественнику даже не нужна страховка, при первых признаках ковида достаточно обратиться в Министерство туризма и спорта страны или в представительства ведомства в регионах. К тому же, Узбекистан даже обязуется купить приезжему обратный билет на родину в случае вынужденного переноса даты вылета.
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Представитель комитета подчеркнул, что Россия – стратегический партнер Узбекистана. И, в первую очередь, Ташкент делает ставку на своих соседей: Россию, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан.
© Sputnik / Мария НауменкоПрезентация туристического потенциала Узбекистана в Посольстве республики в РФ
Презентация туристического потенциала Узбекистана в Посольстве республики в РФ
© Sputnik / Мария Науменко
Представители туриндустрии Узбекистана не только провели презентацию рекреационного потенциала своей страны для российских туроператоров, но и ознакомились с опытом коллег по привлечению иностранных гостей. В рамках визита в Россию делегации во главе с советником министра туризма и спорта Уткиром Саидовым помимо Москвы посетила также Чечню, Дагестан и Санкт-Петербург.
© Sputnik / Мария НауменкоПрезентация туристического потенциала Узбекистана в Посольстве республики в РФ
Презентация туристического потенциала Узбекистана в Посольстве республики в РФ
© Sputnik / Мария Науменко
В ходе встреч в формате B2B представители туротрасли обеих стран имели возможность обсудить все нюансы взаимовыгодного сотрудничества для более быстрого выхода индустрии отдыха из кризиса.