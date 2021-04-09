https://uz.sputniknews.ru/20210409/pervaya-v-istorii-uzbekistana-fes-budet-zapuschena-v-sentyabre-18251910.html

Первая в истории Узбекистана ФЭС будет запущена в сентябре

Первая в истории Узбекистана ФЭС будет запущена в сентябре

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Готовится к сдаче первая в стране крупная солнечная электростанция мощностью 100 МВт. Полностью завершить работы планируют к сентябрю

2021-04-09T20:09+0500

2021-04-09T20:09+0500

2021-04-09T20:11+0500

экономика

солнечная электростанция

минэнерго

навоийская область

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Готовится к сдаче первая в стране крупная солнечная электростанция мощностью 100 МВт. Полностью завершить работы планируют к сентябрю 2021 года.Сегодня представители СМИ в рамках пресс-тура посетили строительную площадку фотоэлектрической солнечной станции (ФЭС) в Карманинсом районе Навоийской области.На объекте площадью 268 га устанавливается технологическое оборудование, щиты, инверторы, трансформаторы. ФЭС сможет вырабатывать 260 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год и, таким образом, сэкономить 79 миллионов кубометров природного газа.В среднем 100 МВт позволят обеспечить энергоэнергией примерно пять небольших районов.На днях стало известно, что Министерство энергетики Узбекистана и международная компания Phanes Group вместе займутся строительством в Нуратинском районе Навоийской области еще одной солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС). Соглашения о покупке электроэнергии и инвестициях стороны уже подписали.

https://uz.sputniknews.ru/20201203/Minenergo-ischet-investorov-dlya-stroitelstva-FES-v-blizhayshie-10-let-15529495.html

навоийская область

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солнечная электростанция, минэнерго, навоийская область