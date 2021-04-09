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Первая в истории Узбекистана ФЭС будет запущена в сентябре
Первая в истории Узбекистана ФЭС будет запущена в сентябре
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Готовится к сдаче первая в стране крупная солнечная электростанция мощностью 100 МВт. Полностью завершить работы планируют к сентябрю
2021-04-09T20:09+0500
2021-04-09T20:11+0500
экономика
солнечная электростанция
минэнерго
навоийская область
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Готовится к сдаче первая в стране крупная солнечная электростанция мощностью 100 МВт. Полностью завершить работы планируют к сентябрю 2021 года.Сегодня представители СМИ в рамках пресс-тура посетили строительную площадку фотоэлектрической солнечной станции (ФЭС) в Карманинсом районе Навоийской области.На объекте площадью 268 га устанавливается технологическое оборудование, щиты, инверторы, трансформаторы. ФЭС сможет вырабатывать 260 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год и, таким образом, сэкономить 79 миллионов кубометров природного газа.В среднем 100 МВт позволят обеспечить энергоэнергией примерно пять небольших районов.На днях стало известно, что Министерство энергетики Узбекистана и международная компания Phanes Group вместе займутся строительством в Нуратинском районе Навоийской области еще одной солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС). Соглашения о покупке электроэнергии и инвестициях стороны уже подписали.
https://uz.sputniknews.ru/20201203/Minenergo-ischet-investorov-dlya-stroitelstva-FES-v-blizhayshie-10-let-15529495.html
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солнечная электростанция, минэнерго, навоийская область

Первая в истории Узбекистана ФЭС будет запущена в сентябре

20:09 09.04.2021 (обновлено: 20:11 09.04.2021)
955
© Пресс-служба Минэнерго УзбекистанаВ сентябре будет сдана первая в стране крупная солнечная электростанция
В сентябре будет сдана первая в стране крупная солнечная электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
На объекте площадью 268 га устанавливается технологическое оборудование, щиты, инверторы, трансформаторы. ФЭС сможет вырабатывать 260 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Готовится к сдаче первая в стране крупная солнечная электростанция мощностью 100 МВт. Полностью завершить работы планируют к сентябрю 2021 года.
© Пресс-служба Минэнерго УзбекистанаВ сентябре будет сдана первая в стране крупная солнечная электростанция
В сентябре будет сдана первая в стране крупная солнечная электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
В сентябре будет сдана первая в стране крупная солнечная электростанция
© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
Сегодня представители СМИ в рамках пресс-тура посетили строительную площадку фотоэлектрической солнечной станции (ФЭС) в Карманинсом районе Навоийской области.
На объекте площадью 268 га устанавливается технологическое оборудование, щиты, инверторы, трансформаторы. ФЭС сможет вырабатывать 260 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год и, таким образом, сэкономить 79 миллионов кубометров природного газа.
В среднем 100 МВт позволят обеспечить энергоэнергией примерно пять небольших районов.
Солнечные панели - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2020
Экономика
Минэнерго ищет инвесторов для строительства ФЭС в ближайшие 10 лет
3 декабря 2020, 15:24
301
На днях стало известно, что Министерство энергетики Узбекистана и международная компания Phanes Group вместе займутся строительством в Нуратинском районе Навоийской области еще одной солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС).
Соглашения о покупке электроэнергии и инвестициях стороны уже подписали.
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