Первая в истории Узбекистана ФЭС будет запущена в сентябре

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Готовится к сдаче первая в стране крупная солнечная электростанция мощностью 100 МВт. Полностью завершить работы планируют к сентябрю 2021 года.Сегодня представители СМИ в рамках пресс-тура посетили строительную площадку фотоэлектрической солнечной станции (ФЭС) в Карманинсом районе Навоийской области.На объекте площадью 268 га устанавливается технологическое оборудование, щиты, инверторы, трансформаторы. ФЭС сможет вырабатывать 260 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год и, таким образом, сэкономить 79 миллионов кубометров природного газа.В среднем 100 МВт позволят обеспечить энергоэнергией примерно пять небольших районов.На днях стало известно, что Министерство энергетики Узбекистана и международная компания Phanes Group вместе займутся строительством в Нуратинском районе Навоийской области еще одной солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС). Соглашения о покупке электроэнергии и инвестициях стороны уже подписали.
Сегодня представители СМИ в рамках пресс-тура посетили строительную площадку фотоэлектрической солнечной станции (ФЭС) в Карманинсом районе Навоийской области.
На объекте площадью 268 га устанавливается технологическое оборудование, щиты, инверторы, трансформаторы. ФЭС сможет вырабатывать 260 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год и, таким образом, сэкономить 79 миллионов кубометров природного газа.
В среднем 100 МВт позволят обеспечить энергоэнергией примерно пять небольших районов.
На днях стало известно, что Министерство энергетики Узбекистана и международная компания Phanes Group вместе займутся строительством в Нуратинском районе Навоийской области еще одной солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС).
Соглашения о покупке электроэнергии и инвестициях стороны уже подписали.