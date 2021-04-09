https://uz.sputniknews.ru/20210409/uzbekistan-i-iran-rasshirili-kontakty-v-borbe-s-terrorizmom-18241919.html

Узбекистан и Иран расширили контакты в борьбе с терроризмом

Узбекистан и Иран расширили контакты в борьбе с терроризмом

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Ирана расширили взаимодействие по вопросам безопасности и противодействия терроризму, заявил пресс-секретарь

2021-04-09T12:51+0500

2021-04-09T12:51+0500

2021-04-09T12:51+0500

политика

борьба с терроризмом

иран

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Ирана расширили взаимодействие по вопросам безопасности и противодействия терроризму, заявил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Ранее пресс-служба узбекского лидера сообщала, что 5 апреля Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.Он также сообщил, что МИД Ирана готов принять участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие пройдет 15-16 июля в Ташкенте.

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борьба с терроризмом, иран, узбекистан