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https://uz.sputniknews.ru/20210409/uzbekistan-i-iran-rasshirili-kontakty-v-borbe-s-terrorizmom-18241919.html
Узбекистан и Иран расширили контакты в борьбе с терроризмом
Узбекистан и Иран расширили контакты в борьбе с терроризмом
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Ирана расширили взаимодействие по вопросам безопасности и противодействия терроризму, заявил пресс-секретарь
2021-04-09T12:51+0500
2021-04-09T12:51+0500
политика
борьба с терроризмом
иран
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Ирана расширили взаимодействие по вопросам безопасности и противодействия терроризму, заявил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Ранее пресс-служба узбекского лидера сообщала, что 5 апреля Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.Он также сообщил, что МИД Ирана готов принять участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие пройдет 15-16 июля в Ташкенте.
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борьба с терроризмом, иран, узбекистан

Узбекистан и Иран расширили контакты в борьбе с терроризмом

12:51 09.04.2021
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© Sputnik / Евгений БиятовФлаг посольства Исламской Республики Иран на Покровском бульваре в Москве.
Флаг посольства Исламской Республики Иран на Покровском бульваре в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
Страны впервые наладили механизм консультаций между советами безопасности.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Ирана расширили взаимодействие по вопросам безопасности и противодействия терроризму, заявил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
Ранее пресс-служба узбекского лидера сообщала, что 5 апреля Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
"Достигнута договоренность о расширении взаимодействия по вопросам безопасности и противодействия терроризму. Кстати, впервые между нашими странами налажен механизм консультаций между советами безопасности", — сказал Асадов, комментируя итоги переговоров.
Он также сообщил, что МИД Ирана готов принять участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие пройдет 15-16 июля в Ташкенте.
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