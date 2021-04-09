Узбекистан и Иран расширили контакты в борьбе с терроризмом

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Ирана расширили взаимодействие по вопросам безопасности и противодействия терроризму, заявил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Ранее пресс-служба узбекского лидера сообщала, что 5 апреля Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.Он также сообщил, что МИД Ирана готов принять участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие пройдет 15-16 июля в Ташкенте.
Страны впервые наладили механизм консультаций между советами безопасности.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и Ирана расширили взаимодействие по вопросам безопасности и противодействия терроризму, заявил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
"Достигнута договоренность о расширении взаимодействия по вопросам безопасности и противодействия терроризму. Кстати, впервые между нашими странами налажен механизм консультаций между советами безопасности", — сказал Асадов, комментируя итоги переговоров.
Он также сообщил, что МИД Ирана готов принять участие в международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". Мероприятие пройдет 15-16 июля в Ташкенте.