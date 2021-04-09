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https://uz.sputniknews.ru/20210409/uzbekistan-poluchil-status-benefitsiara-vseobschey-sistemy-preferentsiy-gsp-18249797.html
Узбекистан получил статус бенефициара Всеобщей системы преференций "GSP+"
Узбекистан получил статус бенефициара Всеобщей системы преференций "GSP+"
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Завтра, 10 апреля в отношении Узбекистана начинает действовать специальная система преференций Европейского союза (GSP+), куда
2021-04-09T18:20+0500
2021-04-09T18:20+0500
экономика
сардор умурзаков
ес
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Завтра, 10 апреля в отношении Узбекистана начинает действовать специальная система преференций Европейского союза (GSP+), куда республика была принят в качестве страны-бенефициара.Это важный этап взаимоотношений Узбекистана и ЕС, который позволит углубить диалог между сторонами и торговое партнерство.О том, какие перспективы теперь открываются перед Узбекистаном журналистам рассказал заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.Приветствуя участников пресс-конференции, глава делегации Европейского союза в Узбекистане, посол Шарлотта Адриан отметила: “Применение системы преференций GSP+ в отношении Узбекистана является как нельзя своевременным, в особенности в период восстановления страны от кризиса COVID-19. Это также является хорошим стимулом для дальнейшей реализации реформ в Узбекистане, связанных с имплементацией 27 основных международных конвенций по окружающей среде, правам человека и трудовым правам, а также эффективному управлению”.Как член системы GSP+ Узбекистан получит дополнительные экономические выгоды по сравнению со стандартным GSP за счет полной отмены тарифов на две трети продуктовых линеек, охватываемых GSP. Это будет способствовать росту экспорта и привлечению дополнительных инвестиций в страну. Обязательства GSP+ в области устойчивого развития еще больше укрепляют позицию Узбекистана как надежного и дальновидного экономического партнера.Принятие Узбекистана в качестве бенефициара GSP+ отражает реформы и последовательное позитивное развитие в социально-экономической и трудовой сфере. Правительство Узбекистана инициировало множество амбициозных реформ, в частности, для улучшения делового климата, судебной системы, служб безопасности, условий труда, а также административной подотчетности и эффективности.В Концепции социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года поставлен ряд задач, в том числе расширение внешней торговли за счет подписания соглашений о свободной торговле с ЕАЭС и рядом других стран. Для справки: странами-участницами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь.А в декабре прошлого года Узбекистан получил статус государства-наблюдателя в ЕАЭС, наряду с Молдовой и Кубой.
https://uz.sputniknews.ru/20201201/Evrokomissiya-dosrochno-predostavila-Uzbekistanu-status-benefitsiara-GSP-15512780.html
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сардор умурзаков, ес, узбекистан

Узбекистан получил статус бенефициара Всеобщей системы преференций "GSP+"

18:20 09.04.2021
702
© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан присоединился к специальному соглашению Европейского союза GSP+
Узбекистан присоединился к специальному соглашению Европейского союза GSP+ - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Как член системы GSP+ Узбекистан получит дополнительные экономические выгоды по сравнению со стандартным GSP за счет полной отмены тарифов на две трети продуктовых линеек, охватываемых GSP.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Завтра, 10 апреля в отношении Узбекистана начинает действовать специальная система преференций Европейского союза (GSP+), куда республика была принят в качестве страны-бенефициара.
Это важный этап взаимоотношений Узбекистана и ЕС, который позволит углубить диалог между сторонами и торговое партнерство.
О том, какие перспективы теперь открываются перед Узбекистаном журналистам рассказал заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.
Решение Европейского Союза о предоставлении нашей Республике статуса страны-бенефициара GSP+ придаст мощный импульс инвесторам и представителям частного сектора для реализации перспективных проектов в Узбекистане, а также сформирует прочную основу для диверсификации и ускоренного развития торгово-экономических связей между Узбекистаном и странами ЕС.
Премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков - Sputnik Узбекистан
Сардор Умурзаков
заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Приветствуя участников пресс-конференции, глава делегации Европейского союза в Узбекистане, посол Шарлотта Адриан отметила: “Применение системы преференций GSP+ в отношении Узбекистана является как нельзя своевременным, в особенности в период восстановления страны от кризиса COVID-19. Это также является хорошим стимулом для дальнейшей реализации реформ в Узбекистане, связанных с имплементацией 27 основных международных конвенций по окружающей среде, правам человека и трудовым правам, а также эффективному управлению”.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2020
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Еврокомиссия досрочно предоставила Узбекистану статус бенефициара GSP+
1 декабря 2020, 14:26
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Как член системы GSP+ Узбекистан получит дополнительные экономические выгоды по сравнению со стандартным GSP за счет полной отмены тарифов на две трети продуктовых линеек, охватываемых GSP. Это будет способствовать росту экспорта и привлечению дополнительных инвестиций в страну. Обязательства GSP+ в области устойчивого развития еще больше укрепляют позицию Узбекистана как надежного и дальновидного экономического партнера.
Принятие Узбекистана в качестве бенефициара GSP+ отражает реформы и последовательное позитивное развитие в социально-экономической и трудовой сфере. Правительство Узбекистана инициировало множество амбициозных реформ, в частности, для улучшения делового климата, судебной системы, служб безопасности, условий труда, а также административной подотчетности и эффективности.
В Концепции социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года поставлен ряд задач, в том числе расширение внешней торговли за счет подписания соглашений о свободной торговле с ЕАЭС и рядом других стран.
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
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Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по сотрудничеству с ЕАЭС
16 марта, 13:34
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Для справки: странами-участницами ЕАЭС на сегодня являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Беларусь.
А в декабре прошлого года Узбекистан получил статус государства-наблюдателя в ЕАЭС, наряду с Молдовой и Кубой.
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