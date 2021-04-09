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Беспорядки после матча "Навбахор" — "Пахтакор": возбуждено уголовное дело
Беспорядки после матча "Навбахор" — "Пахтакор": возбуждено уголовное дело
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Намангане возбудили уголовное дело после матча между "Навбахором" и "Пахтакором", который закончился беспорядками, сообщает
2021-04-09T12:19+0500
2021-04-09T12:25+0500
наманган
происшествия
матч
уголовное дело
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Намангане возбудили уголовное дело после матча между "Навбахором" и "Пахтакором", который закончился беспорядками, сообщает пресс-служба УВД региона.Игра пятого тура Суперлиги Узбекистана по футболу состоялась вечером в четверг на наманганском стадионе "Марказий". Ее посетило порядка 16 тысяч человек. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Пахтакора". Исход игры решил гол, забитый с пенальти на 89-й минуте. Арбитр назначил одиннадцатиметровый после просмотра момента в видеоповторе. Наманганские болельщики, недовольные проигрышем своей команды, забросали пластиковыми бутылками судей и игроков победившего клуба.Как рассказали в УВД Наманганской области, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "г" части 3 статьи 277 УК РУз ("Хулиганство, совершенное во время массовых мероприятий, и связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение").Шести участникам беспорядков предъявили обвинения по статье 183 Кодекса об административной ответственности ("Мелкое хулиганство"), еще одному — по статьям 183 и 194 ("Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел") КоАО РУз.Обстоятельства инцидента изучает рабочая группа.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/v-matche-paxtakornavbaxor-vnov-otlichilis-bolelschiki-18228429.html
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наманган, матч, уголовное дело

Беспорядки после матча "Навбахор" — "Пахтакор": возбуждено уголовное дело

12:19 09.04.2021 (обновлено: 12:25 09.04.2021)
324
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФутбол. Пенальти в ворота
Футбол. Пенальти в ворота - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Наманганские болельщики, недовольные проигрышем своей команды, забросали пластиковыми бутылками судей и игроков победившего клуба.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Намангане возбудили уголовное дело после матча между "Навбахором" и "Пахтакором", который закончился беспорядками, сообщает пресс-служба УВД региона.
Игра пятого тура Суперлиги Узбекистана по футболу состоялась вечером в четверг на наманганском стадионе "Марказий". Ее посетило порядка 16 тысяч человек. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Пахтакора". Исход игры решил гол, забитый с пенальти на 89-й минуте. Арбитр назначил одиннадцатиметровый после просмотра момента в видеоповторе. Наманганские болельщики, недовольные проигрышем своей команды, забросали пластиковыми бутылками судей и игроков победившего клуба.
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В матче "Пахтакор"— "Навбахор" вновь отличились… болельщики
Вчера, 16:03
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Как рассказали в УВД Наманганской области, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "г" части 3 статьи 277 УК РУз ("Хулиганство, совершенное во время массовых мероприятий, и связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение").
Шести участникам беспорядков предъявили обвинения по статье 183 Кодекса об административной ответственности ("Мелкое хулиганство"), еще одному — по статьям 183 и 194 ("Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел") КоАО РУз.
Обстоятельства инцидента изучает рабочая группа.
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