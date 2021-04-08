https://uz.sputniknews.ru/20210408/v-matche-paxtakornavbaxor-vnov-otlichilis-bolelschiki-18228429.html

В матче "Пахтакор"— "Навбахор" вновь отличились… болельщики

В матче "Пахтакор"— "Навбахор" вновь отличились… болельщики

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Беспорядками закончилась игра пятого тура Суперлиги Узбекистана по футболу между наманганским "Навбахором" и столичным "Пахтакором".

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спорт

скандал

футбол

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Беспорядками закончилась игра пятого тура Суперлиги Узбекистана по футболу между наманганским "Навбахором" и столичным "Пахтакором". Недовольные проигрышем своей команды, наманганские болельщики забросали пластиковыми бутылками судей и игроков победившего клуба. Команды встречались 7 апреля на стадионе "Марказий" в Намангане. Хозяева уступили гостям со счетом 1:2. Исход игры решил гол, забитый с пенальти на 89-й минуте. Арбитр назначил его после просмотра момента в видеоповторе.Именно это решение и последовавший за ним итог игры вызвал бурные протесты фанатов "Навбахора", которых собралось на стадионе порядка 16 тысяч. В адрес судейской бригады стали звучать оскорбления, а после завершающего свистка в них и в футболистов "Пахтакора" с трибун полетели пластиковые бутылки. Самые отъявленные фанаты пытались даже помешать отъезду автобуса гостей. Сотрудникам правопорядка пришлось взять под наблюдение судей и 35 членов фан-клуба команды "Пахтакор". По данным пресс-службы УВД Наманганской области, в ходе беспорядков никто из посетителей или сотрудников органов внутренних дел не пострадал. С недовольными болельщиками были проведены разъяснительные беседы, а толпу разогнали. Игры футбольной Суперлиги в Узбекистане в этом году выдались самыми скандальными. В начале декабря прошлого года во время встречи команд "Турон" и "Нефтчи" массовая драка произошла прямо на футбольном поле. Дебютировавшие в Суперлиге игроки из ферганского Яйпана выиграли со счетом 1:0. Игроки "Нефтчи" оказались недовольны исходом и набросились на судей, к потасовке присоединились и болельщики.Нарушителей и виновников беспорядков вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов. Футболисты "Нефтчи" Туракулов и Тошматов даже провели два месяца под арестом.Позже разразился новый скандал, фигурантом которого вновь стал яйпанский "Турон". После проигрыша джизакской "Согдиане", главный тренер ферганцев Исломбек Исмоилов в послематчевом интервью обвинил судей в коррупции, в вместе с ними и всю систему узбекистанского футбола.После случившегося дисциплинарный комитет Ассоциации футбола Узбекистана отстранил его на две игры и назначил штраф президенту ФК Абдувахобу Ахмадалиеву.Главный футбольный арбитр Виктора Серазитдинов, обслуживавший тот скандальный матч, также отстранен от работы в Суперлиге на неопределенный срок.

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https://uz.sputniknews.ru/20210408/fifa-obnovila-reyting-sbornyx-na-kakom-meste-uzbekistan-18218578.html

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скандал, футбол