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В Ташкенте мужчина распускал сплетни про чужую жену и получил за это по лицу
В Ташкенте мужчина распускал сплетни про чужую жену и получил за это по лицу
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Ташкенте двое мужчин избили третьего около школы, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
2021-04-09T13:22+0500
2021-04-09T13:26+0500
происшествия
уголовное дело
ташкент
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Ташкенте двое мужчин избили третьего около школы, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.Инцидент произошел 27 марта около 16.00 возле школы №236 в Учтепинском районе. Двадцатилетний Мирзаакром Д. и 26-летний Муродилла С. оскорбили 28-летнего Достона Ш., после чего ударили его по лицу.Причиной совершения преступления, по данным следствия, стало то, что Достон Ш. распространял сплетни про супругу Муродиллы С.В начале марта жителя Ургутского района Самаркандской области жестоко избили за "длинный язык". У потерпевшего были диагностированы тяжкие телесные повреждения.
ташкент
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уголовное дело, ташкент

В Ташкенте мужчина распускал сплетни про чужую жену и получил за это по лицу

13:22 09.04.2021 (обновлено: 13:26 09.04.2021)
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© Unsplash / engin akyurt Кулак
Кулак - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Unsplash / engin akyurt
Инцидент произошел в конце марта в Учтепинском районе. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Ташкенте двое мужчин избили третьего около школы, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
Инцидент произошел 27 марта около 16.00 возле школы №236 в Учтепинском районе. Двадцатилетний Мирзаакром Д. и 26-летний Муродилла С. оскорбили 28-летнего Достона Ш., после чего ударили его по лицу.

В отношении напавших возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 277 ("Хулиганство, совершенное группой лиц") УК Узбекистана.

Причиной совершения преступления, по данным следствия, стало то, что Достон Ш. распространял сплетни про супругу Муродиллы С.
В начале марта жителя Ургутского района Самаркандской области жестоко избили за "длинный язык". У потерпевшего были диагностированы тяжкие телесные повреждения.
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