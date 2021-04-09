https://uz.sputniknews.ru/20210409/v-tashkente-nachali-stroit-shkolu-tvorchestva-im-navoi-i-drugie-obekty-18244835.html

В Ташкенте начали строить школу творчества им. Навои и другие объекты

В Ташкенте начали строить школу творчества им. Навои и другие объекты

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Сразу несколько объектов начали возводить в Ташкенте в соответствии с профильным постановлением Кабмина.

2021-04-09T14:24+0500

2021-04-09T14:24+0500

2021-04-09T14:25+0500

общество

хокимият ташкента

строительство

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/347/68/3476814_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_827b2964b2840a72ceb01a733f05c2a6.jpg

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Сразу несколько объектов начали возводить в Ташкенте в соответствии с профильным постановлением Кабмина.О ходе созидательных работ сообщили в столичной администрации. На территории Национального парка в центре города строители уже приступили к возведению зданий школы творчества имени Алишера Навои, Музея литературы имени великого классика, Национального театра драмы, библиотеки, экспозиционного комплекса Государственного музея искусств. Кстати, автором проекта последнего сооружения является известный японский архитектор Тадао Андо.Новая библиотека будет включать в себя книжный фонд в размере более 1,5 млн томов, а также номера печатных и электронных изданий по различным сферам науки и искусства.Напомним, этот год в Узбекистане и в ряде других стран мира проходит под знаком празднования 580-летия со дня рождения поэта, мыслителя и государственного деятеля Востока Алишера Навои.Юбилей мастера пера отмечают широко, даже несмотря на продолжающуюся пандемию: проводятся международные конференции и выставки, создан Общественный фонд имени Алишера Навои и учрежден орден его имени.

https://uz.sputniknews.ru/20210402/alisher-navoi-v-novom-rakurse-chto-otkryli-dlya-sebya-uchenye-na-konferentsii-v-moskve-18113752.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

хокимият ташкента, строительство, ташкент